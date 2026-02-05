Acasă » Exclusiv » Ruxandra Luca s-a „autodenunțat”! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni

Ruxandra Luca s-a „autodenunțat”! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni

De: Veronica Mavrodin 05/02/2026 | 11:34
Ruxandra Luca s-a „autodenunțat”! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
După ce CANCAN.RO a publicat primele informații despre relația Ruxandrei de la ”Neatza” cu medicul cu care a fost surprinsă în ipostaze intime într-o benzinărie, noi detalii ies la iveală și conturează o poveste mult mai amplă decât părea inițial. Vacanțe în destinații exclusiviste, apariții atent regizate pe Instagram și mesaje cu subînțeles lasă puțin loc de interpretare: relația nu este una recentă.

CANCAN.RO a aruncat ieri bomba anului 2026 în materie de paparazzi: imagini explozive și detalii fierbinți despre o relație cu iz adulterin, surprinsă în plină zi într-o benzinărie din București, având-o în prim-plan pe Ruxandra Luca (42 de ani), experta în parenting de la Neatza. Vedeta nu oprise pentru carburant, ci pentru o întâlnire pasională cu un bărbat chipeș, medic cunoscut și căsătorit. Aranjată impecabil, Ruxandra Luca a fost protagonista unui date cu scântei care a escaladat rapid într-o apropiere fără inhibiții, cu săruturi pătimașe și gesturi tandre, chiar pe bancheta din spate a mașinii acestuia, într-un spațiu public. (VEZI AICI IMAGINILE)

Departe de a fi o idilă apărută peste noapte, relația Ruxandrei Luca cu medicul pare să dureze de cel puțin șapte luni: escapade romantice în mai multe colțuri ale Europei, fotografii atent construite și o stare de „îndrăgosteală” care a transformat-o pe experta în parenting într-o adevărată adolescentă. Paris, Napoli, Coasta Amalfi, insula Capri și Atena sunt doar câteva dintre destinațiile care ar fi „bifate” de cei doi, semn că povestea lor s-a trăit mai mult pe aeroporturi și străzi romantice decât în lumina reflectoarelor.

Postări „undercover” și declarații cu subînțeles

Deși nu a confirmat public relația, Ruxandra Luca pare să se fi „dat de gol” chiar prin propriile postări. În imaginile distribuite pe Instagram apare, constant, un bărbat misterios, surprins „pe bucăți”, ba cu spatele, ba o mână, ba un picior, dar el e mai mereu în călătoriile vedetei.

Descrierile fotografiilor sunt însă cât se poate de grăitoare: „Cred că e cea mai frumoasă vară din viața mea. Și, cumva, simt că o merit.”

Pozele postate în vară, din Capri și de pe Coasta Amalfi spun mai mult decât ar fi putut-o face o confirmare oficială. Și nu ne referim la acele imagini cu ea în costum de baie, ci la imaginile pe care „le-a strecurat”, strategic, printre acestea, în care apare și misteriosul iubit.

De exemplu, vacanța din Capri, unde vedeta a postat un carusel cu imagini spectaculoase, printre care și o fotografie în care se „cinstește” cu iubitul ei, a cărei mână o putem vedea în imagini.

Pe Costa Amalfi, bruneta a avut parte de momente de vis, așa cum spune și ea în postări, însă noi observăm și „lucrurile personale” ale misteriosului iubit, care apar în mai toate imaginile pe care aceasta pe afișează din restaurante: dispozitivul de vapat.

VEZI ȘI: Chirurgul (căsătorit) a ”operat-o” pe bancheta din spate a mașinii pe frumușica de la Neatza! Au ieșit scântei amoroase într-o benzinărie

Paris, înainte de Crăciun: detaliile care au dat totul de gol

Cu puțin timp înainte de Crăciun, Ruxandra Luca a ajuns la Paris, iar caruselul de imagini publicat atunci a fost analizat la virgulă. Printre fotografiile cu ea, au apărut cadre sugestive: încălțămintea ei și a lui, surprinse împreună, dar și o imagine în care vedeta pare să se ridice pe vârfuri, într-un gest care lasă de înțeles că au avut parte de un sărut discret.

Într-un alt cadru, bărbatul misterios este surprins din nou, suficient cât să confirme că nu mai vorbim doar despre coincidențe.

Ziua ei, la Atena, și „liniștea dinaintea furtunii”

Ziua de naștere a Ruxandrei Luca nu a fost sărbătorită oriunde, ci la Atena, într-un decor care trădează intimitate și romantism. Și de această dată, mesajele au vorbit de la sine, însă și imaginile, unde pe fundal, îl putem vedea pe misteriosul medic, din nou, ușor ascuns.

„Liniștea dinaintea furtunii. A fost super fun călătoria asta, până n-a mai fost și m-am trezit blocată în Atena. Jumătate din ziua mea de naștere mi-am petrecut-o bând șampanie, cealaltă jumătate, plus bună parte din ziua de azi, dând de ceasul morții prin aeroport. Dar totul e bine când se termină cu bine. Una peste alta, e chiar mișto viața asta, cu toată avalanșa de experiențe pe care ne-o oferă. ”, a scris vedeta în dreptul imaginilor din Atena.

O descriere care a ridicat multe semne de întrebare și care, pusă în contextul actual, pare să anunțe exact ce a urmat: dezvăluirile din presă.

A „meritat” și o geantă Channel

Înainte de Crăciun, vedeta Antena 1 a postat un video, pe rețelele de socializare, în care arată binemeritatul cadou primit de la „moșu”, o poșetă Channel, pe care spune că simte că o merită din plin.

 

„A venit Moșul mai devreme. Pentru că mi-am dorit. Și pentru că merit. Mi-a luat mult timp să înțeleg și să accept că merit. Love”, a scris Ruxandra Luca în dreptul imaginilor.

Toate indiciile duc într-o singură direcție: relația Ruxandrei Luca cu medicul misterios nu e una recentă. Vacanțele de lux, mesajele cu subînțeles și imaginile „undercover” spun o poveste trăită intens, dar ascunsă… până acum. Iar scena din benzinărie n-a fost decât momentul în care secretul a ieșit la iveală.

CITEȘTE ȘI – Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a rămas pe Instagram!

NU RATA – Vedeta de la Neatza s-a despărțit după 20 de ani de relație și a început un nou capitol: „Mi s-a confirmat ceea ce știam deja”

