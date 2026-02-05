Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 9 500 €. Este complet mobilată și utilată

Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Însă, se pare că mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri în România unde o locuință se poate cumpăra la un preț decent. De exemplu, o garsonieră se vinde la prețul de numai 9 500 de euro.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții.

Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 9 500 €

Piața imobiliară din România pare să aibă oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care nu au un buget atât de ridicat.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o garsonieră este scoasă la vânzare pentru suma de 9.500 de euro. Locuința se află în municipiul Galați și are o suprafață de doar 15 metri pătrați.

„Proprietara vând garsoniera confort 2. Deține baie proprie, apă trasă separat, instalație electrică nouă, contor schimbat, aer condiționat, izolată exterior, complet utilată. Este racordată la căldură, boiler nou funcțional, apa caldă”, se arată în anunțul de vânzare.

Garsoniera este complet mobilată și utilată. Aceasta dispune de o cameră open sapace și de o baie. Deși condițiile nu sunt cele mai moderne, doritorii se pot muta imediat. Spațiul este unul destul de restrâns, dar prețul este unul accesibil.

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

