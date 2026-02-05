Acasă » Știri » Mesajul apropiaților după moartea lui Victor Kapra: „I-am simțit prietenia și ajutorul”

De: Alina Drăgan 05/02/2026 | 13:31
Este doliu în presa din România! Victor Kapra, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști, s-a stins din viață. Anunțul trist al decesului a fost făcut public în urmă cu puțin timp de unul dintre foștii săi colegi.

Cu peste trei decenii de experiență în presă, Victor Kapra s-a stins din viață, potrivit paginademedia.ro. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către Dorin Oancea, unul dintre foștii colegi ai acestuia.

„În aceste zile a plecat dintre noi, fulgerător şi discret, Victor Kapra, un profesionist media care a făcut un crez din informația de bună calitate. Am fost colegi la Mediafax și la Ziarul Financiar și i-am simțit prietenia și ajutorul. În ultimii ani buletinul său informativ Civilization era o adevărată plăcere. Victor, mulțumesc și drum senin!”, a scris Dorin Oancea.

Doliu în presa din România

Victor Kapra și-a început cariera jurnalistică în anul 1990. La acea vreme debuta ca reporter la publicațiile Viitorul Românesc şi ORA. Ulterior a trecut prin redacţia agenţiei de presă Mediafax.

Ulterior, Victor Kapra a fost redactor-şef adjunct la Ziarul Financiar, din anul 1999 şi până în anul 2005. Mai apoi, din 2025, acesta a preluat conducerea publicaţiei go4it!, în varianta print. Ulterior publicaţia a rămas doar pe online.

Din anul 2008, Victor Kapra a devenit și consultant online şi pe social media, dar şi-a continuat și cariera de jurnalist. În ultimii ani, acesta s-a ocupa de Newsletterul săptămâna „Civilization”. Newsletterul ajunsese la episodul 456, care a fost trimis săptămâna trecută, pe 29 ianuarie.

După anunțul trist al decesului, mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online. Apropiații i-au adus un ultim omagiu lui Victor Kapra.

„RIP Victor. Pe Victor Kapra l-am cunoscut în 1993 la ziarul “Ora”. Era şef la Social. Am ieşit cu el la o ţigară, apoi în oraş la o bere. Mi-a plăcut pentru că era un om isteţ, calm, mucalit, ironic, cu care aveai ce să vorbeşti. Apoi ne-am reîntâlnit la Mediafax, el la Editare, eu la Politic.

Ne corecta tuturor greşelile din ştiri. Făcuse o adevărată colecţie şi o să o caut ca să vă distraţi. Îmi amintesc că la mine găsise “Şura Vacilor” într-o ştire despre restaurantul Şura Dacilor din Poiana Braşov, dar mai erau şi altele.

Apoi a plecat la Ziarul Financiar şi a condus şi Go4IT, după care s-a reinventat când încă nici nu se auzise de acest cuvânt prin PR, marketing şi companii. A lucrat cu multă lume şi mai toţi l-au apreciat, ceea ce se vede şi azi pe FB. În ultima vreme îi citeam newsletter-ul Civilization, foarte bun ca să fii la curent cu noutăţile din lume”, a transmis Cristi Dimitriu, fost director la Mediafax.

