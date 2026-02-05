Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină. Diferența nu este deloc mare

Costurile reale de întreținere ale mașinilor electrice continuă să fie un subiect intens dezbătut, mai ales pe fondul ideii larg răspândite că acestea ar fi semnificativ mai ieftine de exploatat decât vehiculele cu motoare termice. O analiză detaliată realizată de ADAC, cel mai mare club auto din Europa, oferă însă o perspectivă mult mai echilibrată și mai puțin spectaculoasă decât discursul dominant din ultimii ani.

Explicațiile pentru aceste discrepanțe nu țin doar de complexitatea tehnică a vehiculelor. Un factor major identificat de ADAC este nivelul tarifelor de manoperă practicate în service-uri. Deși mașinile electrice necesită, în general, mai puține intervenții mecanice, peste jumătate dintre atelierele analizate aplică tarife orare mai mari pentru lucrările efectuate la vehicule electrice. Această diferențiere nu este întotdeauna susținută de o justificare tehnică solidă, dar contribuie semnificativ la diminuarea avantajului economic.

Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină

Datele centralizate arată că mașinile electrice sunt, într-adevăr, mai ieftin de întreținut, dar diferența nu este nici pe departe una revoluționară. În medie, costurile de service și mentenanță sunt cu aproximativ 23% mai mici comparativ cu cele ale automobilelor cu motoare cu ardere internă din segmente similare. Cu alte cuvinte, pentru fiecare 100 de euro cheltuiți de un proprietar de mașină clasică în Germania, un posesor de vehicul electric ajunge să plătească în jur de 77 de euro.

Această diferență, deși reală și relevantă, este mult sub așteptările create de percepția publică potrivit căreia mașinile electrice ar necesita costuri de întreținere aproape simbolice. Lipsa schimburilor de ulei, a filtrelor clasice, a curelelor de distribuție sau a sistemelor complexe de evacuare nu se traduce automat într-o reducere drastică a cheltuielilor totale de service.

O privire mai atentă asupra datelor arată că media generală ascunde variații semnificative între producători. În cazul unor mărci premium sau generaliste bine organizate, avantajul financiar al modelelor electrice este clar și consistent. BMW se detașează net, cu o reducere medie a costurilor de întreținere de aproximativ 58% pentru modelele electrice față de cele cu motoare termice. Mercedes-Benz urmează cu o economie de circa 45%, Volkswagen cu 44%, iar Hyundai cu aproximativ 39%.

Aceste diferențe sugerează că nu doar tehnologia în sine influențează costurile, ci și modul în care producătorii își structurează rețelele de service, pachetele de întreținere și politicile de preț. Organizarea eficientă a atelierelor, standardizarea operațiunilor și nivelul de pregătire al personalului pot avea un impact major asupra costurilor finale suportate de clienți.

În contrast puternic cu aceste exemple, studiul evidențiază și situații care contrazic complet așteptările. Cel mai elocvent caz este cel al mărcii Dacia. Pentru modelul electric Spring, costurile de întreținere sunt, în medie, cu aproximativ 43% mai ridicate decât cele ale modelelor cu motoare termice din aceeași gamă. Această concluzie este cu atât mai surprinzătoare cu cât Dacia este percepută tradițional ca un brand orientat spre simplitate, accesibilitate și costuri reduse de exploatare.

CITEȘTE ȘI: Cele mai căutate meserii în 2026. Te poți angaja extrem de repede

Ce salariu are un angajat la fast-food în 2026. Turele de noapte contează mult