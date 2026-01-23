Acasă » Știri » Ce salariu are un angajat la fast-food în 2026. Turele de noapte contează mult

De: David Ioan 23/01/2026 | 12:47
Industria fast‑food din România intră în 2026 cu un ritm accelerat de angajări și cu o presiune tot mai mare pe salarii, în special în orașele mari.

Lanțurile internaționale continuă să se extindă, iar brandurile locale încearcă să țină pasul, ajungându-se la o competiție directă pentru forța de muncă.

În acest context, salariile angajaților din acest domeniu au crescut constant în ultimii ani, iar pachetul salarial standard pentru un lucrător obișnuit se situează între 2.500 și 4.500 de lei net pe lună. Intervalul include salariul de bază, tichetele de masă, bonusurile de prezență și, în unele cazuri, primele sezoniere. Diferențele apar în funcție de oraș, experiență, brand și disponibilitatea pentru program flexibil.

În marile centre urbane, precum București, Cluj-Napoca, Brașov sau Timișoara, salariile tind să fie mai ridicate, atât din cauza costului vieții, cât și a competiției dintre angajatori. În aceste orașe, un angajat cu câteva luni de experiență poate ajunge rapid la venituri apropiate de limita superioară a intervalului.

În schimb, în orașele mici sau în zonele unde oferta de locuri de muncă este mai mare decât cererea, salariile rămân mai aproape de nivelul minim. Totuși, chiar și în aceste cazuri, salariul este considerat destul de atractiv pentru un începător, mai ales datorită beneficiilor suplimentare.

Salariul mediu brut în domeniu se situează în jurul valorii de 4.900 de lei, fapt care confirmă că industria fast‑food rămâne una dintre cele mai accesibile pentru cei aflați la început de carieră.

Turele de noapte contează mult

Deoarece angajatorii pun accent pe formarea rapidă a personalului, angajații noi pot învăța procedurile în câteva săptămâni și pot avansa spre poziții mai bine plătite într-un timp destul de scurt. Pentru mulți tineri, jobul într-un restaurant fast‑food reprezintă primul contact cu piața muncii, iar flexibilitatea programului este un avantaj major.

De asemenea, un element care influențează puternic veniturile în 2026 este disponibilitatea pentru turele de noapte. În restaurantele cu program prelungit sau non‑stop, orele lucrate după ora 22:00 sunt recompensate cu un bonus de 25% sau cu ore libere plătite, conform Codului Muncii.

Pentru angajații care acceptă constant ture de noapte, venitul lunar poate crește semnificativ, chiar și în pozițiile de început. În unele cazuri, angajații care lucrează predominant în tura de noapte ajung să câștige mai mult decât colegii cu vechime, dar care preferă programul de zi.

Pe lângă bonusurile pentru orele de noapte, companiile oferă și alte beneficii menite să atragă și să menţină angajaţii. Tichetele de masă rămân un element standard, iar unele lanțuri oferă chiar și mese gratuite în timpul programului.

Totodată, bonusurile de performanță, primele sezoniere, reducerile la produsele companiei și programele interne de dezvoltare profesională sunt tot mai des întâlnite. În plus, multe companii promovează intern, motiv pentru care un angajat poate ajunge în câteva luni la poziții precum trainer, coordonator de echipă sau asistent de manager, având un salariu considerabil mai mare.

