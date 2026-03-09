Horoscop martie 2026: Sezonul Berbecului influențează major zodiile! Nativii își vor reseta complet viața

Astăzi, echipa CANCAN.ro vă prezintă horoscopul lunii martie și al lunii aprilie 2026, perioada în care începe sezonul Berbecului. Cel de anul acesta este considerat a fi unul dintre cele mai puternice momente de până acum. Are loc între 20 martie și 18 aprilie 2026 și marchează începutul noului an astrologic, când Soarele intră în Berbec, singurul semn cardinal de Foc din zodiac.

Anul acesta, care este vizat de numeroase schimbări planetare, sezonul Berbecului este mai mult decât o simplă resetare anuală. La începutul lui 2026, Saturn și Neptun au declanșat trei cicluri majore, după ce au intrat, pe rând, în această zodie. Acestor două planete li se vor alătura – pe 22 martie, 12 aprilie și 16 aprilie – Soarele, Marte și Mercur, evenimente ce vor marca noua eră astrologică.

Horoscop martie 2026: Sezonul Berbecului

Ce înseamnă această adunare de planete? Ei bine, unele zodii vor culege roadele muncii lor. Ideile, drumurile și relațiile ce păreau a fi promițătoare vor căpăta contur. Nativii vor fi ghidați de un nou foc interior și un nou impuls.

Între luna martie și 3 mai, Saturn și Pluto vor ajuta zodiile să pună bazele unor noi acțiuni. Structura se unește cu puterea personală, iar disciplina întâlnește viziunea futuristă. Este foarte important să acționezi în direcția visului, ideii sau dorinței pe care o ai de luni sau chiar ani.

Cu toate că este un semn de Foc, Berbecul este considerat „energia de bebeluș” a zodiacului. Trebuie să îi îmbrățișezi influența copilăroasă pentru a face primul pas către obiectivul pe care îl ai deja în minte.

Ce aduce luna martie 2026 pentru zodii

Finalul lunii vine cu o notă înaltă. Mercur își va relua mersul direct pe 20 martie, iar perioada de post-retrogradare se va încheia complet pe 28 martie. Va fi un moment excelent pentru a analiza tot ceea ce ai trăit în ultimele patru săptămâni. Pe 30 martie, Venus va intra în Taur și va aduce un echilibru pe care multe zodii îl așteaptă deja. În plus, se va accentua elementul de Pământ până pe data de 23 aprilie 2026 – relațiile noastre vor deveni un punct important de interes.

Pe data de 1 aprilie avem Luna Plină în Balanță, care va aduce schimbări majore la modul în care ne raportăm la legăturile noastre apropiate. Balanța va avea o vibrație joasă în care va evita adevărul, dar în vibrația sa înaltă va adopta diplomația. Evident, caută în continuare echilibrul.

Ce aduce luna aprilie 2026 pentru zodii

Pe 3 și 13 aprilie, planetele Mercur și Venus vor forma aspecte pozitive cu Jupiter, care se află în mers direct din data de 10 martie. Aspectele formate vor favoriza dialogul, armonia și abundența. Trebuie să le folosești cu cap pentru a te apropia de partenerul de viață, de familie sau de colectivul de la muncă. Aceste aspecte pot aduce vindecarea mult așteptată.

Sezonul Berbecului din 2026 se va încheia pe data de 17 aprilie cu o Lună Nouă în Berbec. Este un eveniment delicat, care poate redeschide o rană mai veche, dar îți și poate arăta cât de departe te afli în călătoria ta de vindecare. Chiron, arhetipul Vindecătorului Rănit, va deveni important în aceste zile și va aprinde curajul interior al nativilor.

În continuare, te invităm să afli ce îți rezervă horoscopul lunii martie 2026 pentru zodie, dar și pentru ascendent!

Zodia Berbec

Sezonul din 2026 este cel mai important pentru tine! Toate schimbările din umbră, care s-au petrecut în ultimele luni, vor deveni vizibile acum, după ce Soarele, Marte și Mercur vor activa planetele Saturn și Neptun (pe 22 martie, 12 aprilie și 16 aprilie).

Saturn, reprezentantul responsabilității, îți va face viața mai serioasă pe măsură ce pui bazele unei noi existențe, care se va dezvolta în următorul deceniu. Vei avea proiecte și responsabilități noi. Chiar dacă vei fi ocupat, nu uita că succesul tău este legat și de conexiunea cu intuiția ta.

Neptun, care se află în semnul tău din 26 ianuarie, îți trimite noi viziuni spirituale și creative. Nu uita că această energie te ajută doar dacă te bucuri de călătorie, nu doar de rezultatul final. Sextilul Saturn–Pluto îți va aduce aminte să implici comunitatea în planurile tale. Luna Plină din Balanță, de pe 1 aprilie, te va ajuta să înțelegi persoanele cu care vei colabora pentru a transforma viziunea ta în realitate.

Luna Nouă din Berbec, care va fi pe 17 aprilie, îți va oferi curaj să vindeci rănile vechi. Se pare că ele te împiedică să îți duci curajul la cote maxime, dintr-un spațiu autentic de putere personală.

Zodia Taur

Sezonul Berbecului 2026 va impacta cariera și viața personală a nativilor Taur. Sextilul dintre Saturn în Berbec și Pluto în Vărsător vin cu o oportunitate majoră în strategia profesională a nativilor, a obiectivelor din carieră și a menirii pe care sufletul tău crezi că o are. Cele șase planete, care îți vor activa sectorul minții subconștiente, te ajută să afli despre tine lucruri pe care poate nu le știai. De exemplu, cum meditația, reflecția interioară sau chiar visarea te ajută să ai cele mai bune idei și strategii.

Între 9 aprilie și 18 mai începe această influență astrologică puternică, după ce Marte în Berbec va activa același sector sus menționat. Această planetă te va convinge să pui frână, să te odihnești mai mult și să îți asculți intuiția. Luna Plină în Balanță, din 1 aprilie, și Luna Nouă în Berbec, din 17 aprilie, te vor îndemna să cauți echilibrul între odihnă și productivitate.

Între 30 martie și 24 aprilie, Venus trece prin semnul tău și îți va fi de real ajutor. Acest tranzit va aduce cu el nevoia de schimbare sau redirecționare în relații. Zilele de 3 și 23 aprilie vor veni cu vești foarte bune legate de iubire, bani, stabilitate și binecuvântare.

Zodia Gemeni

Mercur își reia mersul direct pe 20 martie și lucrurile se pot așeza pentru tine așa cum îți dorești. Tot ce trebuie să faci este să îți revizuiești obiectivele de viață pe termen lung și strategia profesională. După ce planeta va atinge viteza sa obișnuită pe 28 martie, este necesar să iei o decizie fermă în legătură cu obiectivele tale. Energia de Foc din sezonul Berbecului se va concentra pe sectorul comunității, deci ai nevoie de o strategie logică și o creativitate îndrăzneață.

Între 9 aprilie și 18 mai vom avea tranzitul lui Marte în Berbec. Acest aspect aduce ceva noi și nemaiîntâlnit de tine. Trebuie să fii atent la semnele care îți vor ieși în cale! Luna Plină în Balanță te ajută să afli ce sarcini poți realiza de unul singur, iar Luna Nouă din Berbec îți spune ce trebuie să realizezi în echipă.

Un alt aspect favorabil vine pe 13 aprilie, când planeta banilor, Venus, se armonizează cu Jupiter în mers direct pe casa banilor. Acest aspect va aduce finanțe mai mari, vești bune sau creșterea stimei de sine. Dacă te gândeai la o vacanță sau o escapadă de două zile, aceasta este perioada potrivită să o iei.

Zodia Rac

Sezonul Berbecului 2026 vine să te provoace! Soarele, Mercur și Marte vor intra în sectorul profesional, apoi vor activa conjuncția Saturn–Neptun. Ce înseamnă asta pentru tine? Apar noi drumuri în carieră, lucru pe care probabil ți-l doreai deja. Marte în Berbec îți va da multă energie și te va determina să urmărești obiective care păreau la început de drum.

Pe 1 aprilie, când Luna Plină va lumina sectorul casei și al familiei, o să te simți epuizat. Ai nevoie de mai multă relaxare, odihnă și echilibru. Luna Nouă în Berbec de pe data de 17 aprilie te ajută să îți setezi obiective ambițioase în carieră sau domeniul de activitate. Trebuie să te focusezi mai mult asupra ta în această perioadă, deoarece alinierea unor planete îți pot aduce vindecare și încredere în sine.

Sextilul Mercur–Jupiter, de pe data de 3 aprilie, îți va aduce vești bune. Vei vedea lumea în tonuri mult mai optimiste. Este posibil să mergi într-o călătorie sau să te apuci de studiat. Pe 13 aprilie, sextilul dintre Venus și Jupiter îți poate aduce o nouă prietenie la care nu te așteptai. Este o perioadă bună pentru întâlniri romantice, socializare și o schimbare de aspect.

Zodia Leu

Lucrurile se schimbă pentru tine începând cu 20 martie, când Mercur își va relua mersul direct. Trebuie să acorzi atenție în perioada 9-28 martie, când vei primi mai multe semne. Vor exista momente sau revelații care te vor ajuta să crești spiritual, precum și o perspectivă mai pozitivă asupra oamenilor din jurul tău.

Între 9 aprilie și 18 mai, vei acționa sub impulsul tranzitului planetei Marte în Berbec, în direcția unui vis pe care îl ai de multă vreme. Poți pleca într-o călătorie îndepărtată sau te poți apuca de studiat un subiect străin. Pașii pe care îi vei face în această perioadă vor duce, în viitorul apropiat, la expansiunea personală de care nu știai că ai nevoie.

Sextilul Saturn–Pluto, activ pe tot parcursul sezonului, te va impulsiona să cauți profunzime în relațiile tale. Sezonul Berbecului din 2026 te determină să cauți relații cu persoane care privesc viața într-un mod mai profund, nu superficial. Dar asta nu te va mira, deoarece ai ales să renunți la oamenii falși încă de când Pluto a intrat în Vărsător, la începutul lui 2025.

Pe data de 1 aprilie avem Luna Plină în Balanță. Energia ei te ajută să valorifici un parteneriat fructuos, mai ales dacă lucrezi cu oamenii. În carieră, Venus te va susține în toate obiectivele și provocările care vor apărea la orizont între 30 martie și 24 aprilie.

Zodia Fecioară

Sezonul Peștilor te-a determinat să lași în urmă tot ce nu îți era de folos, iar Mercur în mers direct te va ajuta să închizi definitiv acest ciclu. Sezonul Berbecului îți va arăta că schimbările din ultima perioadă au vizat și relațiile tale apropiate. Tranzitul lui Marte în Berbec (9 aprilie – 18 mai) va viza nativii care au relații romantice de lungă durată. Cel mai probabil vei stabili noi limite în viața de cuplu, deci este bine să te pregătești din timp pentru „cutremure”.

Energia planetelor te va impulsiona să îți restabilești fundația relațiilor, pentru a avea mai mult timp pentru vindecare, libertate și spiritualitate. Luna Plină din Balanță, de pe 1 aprilie, te va îndemna cu siguranță să faci schimbările la care te gândești deja. La scurt timp, pe 17 aprilie, Luna Nouă va marca acest început nou și va aduce vindecare.

Sectorul social va fi și el activat de Mercur, Venus și Jupiter. Astrele vin cu binecuvântări în relațiile de prietenie pe care le ai. Îți poți face noi prieteni sau îți găsești un nou cerc social cu care rezonezi mai bine. O să te simți mult mai susținută și înțeleasă la nivel emoțional. Chiar dacă nu obișnuiești să te bazezi pe cercul social pentru sprijin, este indicat să lași garda jos și să ceri ajutor sau sfaturi.

Zodia Balanță

Va fi o lună intensă pe casa relațiilor pentru acești nativi! Soarele, Marte și Mercur se întâlnesc cu Saturn și Neptun în această zonă și vor schimba radical acest domeniu. Trebuie să acorzi mai multă atenție semnelor pe care le primești în jurul datelor de 22 martie, 12 aprilie și 16 aprilie. Transformările acestea sunt preconizate de luni de zile, dar Marte din Berbec te va urgenta să le pui în practică. Pe scurt, în această lună nativii trebuie să treacă direct la acțiune! Nu mai este timp de stat și așteptat.

Luna Plină din Balanță, care va avea loc pe 1 aprilie, îți va aduce conștientizare deplină asupra dorințelor ascunse. Vei avea parte de multe revelații. Vei afla care sunt limitele tale proprii, ce limite trebuie să impui și ce compromisuri nu mai vrei să faci.

Este momentul să nu mai eviți conversațiile profunde pe care le gândești, dar nu ai curaj să le porți. Este singurul mod prin care relațiile pe care le ai deja vor putea evolua în viitor. Guvernatorul tău, planeta Venus, te va susține să abordezi totul cu stabilitate și calmitate.

Acordă atenție maximă datei de 23 aprilie. Confruntarea dintre Venus și Uranus îți va arăta unde ai nevoie de mai multă libertate. Mercur și Venus îți vor susține toate obiectivele pe termen lung. Jupiter, planeta norocoasă, se va activa în sectorul profesional între 3 și 13 aprilie.

Zodia Scorpion

Nativii vor avea parte de multe evenimente în perioada următoare. Mai multe aspecte ale vieții lor vor fi influențate de energia planetelor. Sextilul Saturn–Pluto te va face să te gândești sincer la trecutul și dinamica familiei tale. Cel mai probabil te vei gândi la moștenirea ta ancestrală, care te-a modelat în omul care ești azi. Vei dori să lași unele lucruri în urmă, să păstrezi doar ce este bun și să te reinventezi.

Este bine ca acest lucru să îl faci chiar pe 1 aprilie, la Luna Plină în Balanță. Acest eveniment îți va oferi cea mai profundă perspectivă asupra propriei psihologii. Este musai să te și odihnești pentru că următoarele 8 săptămâni din viața ta vor veni cu o productivitate ridicată.

Marte în Berbec o să te învețe care sunt pașii necesari pentru a stabili noi moduri prin care să îți rezolvi sarcinile zilnice. Pentru unii nativi, un job nou se vede la orizont. Alții vor avea parte de proiecte inedite, la care nu se așteptau. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie ajută nativii să își asigure un client nou, un contract sau un proiect.

În perioada 3-13 aprilie trebuie să îți faci timp și pentru sufletul tău, dar și pentru odihna trupului. Trebuie să îți îndrepți atenția către romantism și aventură, pentru întâlniri plăcute, un city break sau chiar o vacanță mai lungă. Ce i-ar face bine sufletului tău, care are nevoie de vindecare, este o călătorie către o destinație mai îndepărtată, mai exotică.

Zodia Săgetător

Sezonul Berbecului va fi mai ușor pentru acești nativi. Această zodie va influența, în perioada martie-aprilie, casa iubirii, a distracției și a creativității. Săgetătorii vor fi din ce în ce mai conștienți de dorințele pe care le au. Vor fi mult mai preocupați de dorințele și hobbyurile pe care le-au uitat sau nu le-au mai practicat de mult timp.

În jurul datelor de 22 martie, 12 aprilie și 16 aprilie, atenția nativilor se va îndrepta către activități care îi relaxează și le aduc plăcere sufletească. Sunt șanse mari să socializeze intens și să cunoască oameni noi. Influența astrelor mai aduce la orizont și o nouă poveste de iubire, care se poate consolida la Luna Plină din 1 aprilie.

Jupiter aflat în mers direct va aduce binecuvântări pe sectorul intimității, mai ales între 3 aprilie și 13 aprilie. Mercur și Venus vor aduce energii benefice pe sectorul comunicării și al iubirii. Energia Focului, elementul tău preferat, este distractivă, dar nu uita de impulsivitatea ei!

Efectele acestui sezon te pot determina să accepți prea multe la job, în cariera pe care vrei să o clădești. Între 30 martie și 24 aprilie, Venus va activa casa muncii, lucru ce va duce la volum de lucru mai ridicat. Sarcinile zilnice se vor aduna, dar ai grijă să nu te aglomerezi prea mult. Înainte să accepți noi îndatoriri, calculează bine timpul pe care îl ai la dispoziție pentru ca nu cumva să rămâi cu restanțe pe cap.

Zodia Capricorn

Perioada următoare vine cu schimbări vizibile și cu sentimentul că începe o etapă nouă. Aceste transformări au început încă din februarie, când Saturn —guvernatorul Capricornului — a intrat în zodia Berbec. Mulți nativi au observat modificări importante în direcția vieții lor, fie în plan profesional, în zona finanțelor sau a vieții personale.

În următoarele săptămâni, influența lui Saturn ar urma să devină și mai puternică. Soarele, Mercur și Marte vor activa această planetă în datele de 25 martie, 16 aprilie și 19 aprilie, momente considerate cheie pentru clarificarea unor planuri sau decizii. Pentru Capricorni, aceste tranzite ar putea aduce o înțelegere mai clară a drumului pe care vor să îl urmeze. Schimbările ar putea avea legătură cu stabilitatea financiară. Se poate recupera un echilibru material sau se pot consolida resurse deja existente.

Un alt eveniment important este sextilul dintre Saturn și Pluto, un aspect astrologic care apare aproximativ o dată la 13 ani. Este activ pe parcursul întregului sezon, dar va atinge punctul maxim pe 28 martie. Această aliniere este asociată cu forță interioară, disciplină și capacitatea de a duce la capăt proiecte ambițioase. Se pot stabili obiective pe termen lung și planuri care necesită răbdare și strategie.

Zodia Vărsător

Sezonul Berbecului aduce o energie de început și transformare. Perioada ar putea marca o schimbare pozitivă, mai ales în modul în care nativii comunică și își exprimă ideile. Asta înseamnă că dialogul cu cei din jur și cel interior pot avea un impact major asupra evoluției personale. Scrisul într-un jurnal, repetarea unor afirmații pozitive sau discuțiile sincere ar putea ajuta la clarificarea gândurilor și la recâștigarea încrederii în propriile idei.

Luna Plină din 1 aprilie ar putea scoate la suprafață nevoia de a schimba anumite obiceiuri legate de comunicare și de consumul de informații. Unii nativi ar putea limita timpul petrecut pe rețelele sociale. Marte va tranzita zodia Berbec între 9 aprilie și 18 mai, o perioadă în care energia și motivația pot crește. Acest tranzit îi poate ajuta să rămână concentrați pe obiectivele personale.

Dacă există idei legate de exprimare personală – precum scrierea unei cărți, lansarea unui podcast – Luna Nouă din 17 aprilie poate fi momentul ideal pentru a face primul pas. Evenimentul aduce o etapă de curaj și asumare, mai ales pentru cei care au lucrat la depășirea unor blocaje legate de propria voce sau de exprimarea opiniilor. Viața personală ar putea primi un impuls favorabil. Venus, planeta iubirii și a armoniei, va tranzita zodia Taur între 30 martie și 24 aprilie. Ea va activa sectorul familiei și al casei. Poate apărea dorința de a face schimbări în locuință sau de a petrece mai mult timp cu cei dragi.

Zodia Pești

Sezonul care tocmai s-a încheiat a fost unul de introspecție. Mulți au simțit nevoia să analizeze trecutul și să înțeleagă mai bine lecțiile ultimilor ani. Această etapă se va închide pe 20 martie, când Mercur își reia mersul direct chiar în semnul Peștilor. Perioada dintre 20 și 28 martie, când Mercur revine la viteza sa obișnuită, ar putea aduce clarificări importante pentru nativi. Unii ar putea avea revelații legate de trecutul lor, de direcția pe care vor să o urmeze sau de deciziile care trebuie luate. Trebuie să acorde atenție intuiției și semnalelor interioare.

Pe 3 aprilie, Mercur formează un aspect favorabil cu Jupiter, aflat în mers direct în sectorul creativității. Acest aspect ar putea aduce optimism și inspirație. Pot apărea idei noi sau dorința de a începe proiecte creative. Planurile care prind contur acum ar putea deveni baza unor proiecte mai mari în viitor.

Influența pozitivă continuă pe 13 aprilie, când Venus creează un alt aspect favorabil. Peștii ar putea simți nevoia să își noteze ideile sau să își organizeze mai clar planurile. Sezonul Berbecului mai aduce și o energie activă în sectorul finanțelor și al valorii personale. Unii nativii își construiesc sau își consolidează sursele de venit. Luna Plină din 1 aprilie ar putea evidenția obiceiuri financiare care nu mai sunt utile sau cheltuieli ce trebuie eliminate. Luna Nouă din 17 aprilie ar putea marca momentul ideal pentru a începe un plan financiar pe termen lung.

CITEȘTE ȘI:

Trei zodii a căror viață se schimbă începând de astăzi, 9 martie. Totul începe să capete sens

Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă