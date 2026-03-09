Doliu în industria muzicală. Artistul a murit la doar 37 de ani

Artistul britanic cunoscut sub numele de scenă Dot Rotten, considerat unul dintre pionierii stilului grime, a murit la vârsta de 37 de ani. Vestea dispariției sale a fost confirmată de familie, însă până în acest moment nu au fost oferite detalii despre circumstanțele în care a survenit decesul.

Moartea muzicianului a surprins scena muzicală din Marea Britanie, unde era apreciat pentru contribuția sa la dezvoltarea genului grime încă din primii ani ai acestuia.

Dot Rotten a murit la 37 de ani

Pe numele real Joseph Ellis, artistul s-a remarcat la începutul anilor 2000, când a intrat în atenția publicului prin stilul său distinct și prin producțiile muzicale inovatoare. Cariera sa a început încă din copilărie, când a descoperit pasiunea pentru muzică și a început să compună pe un computer Atari. În adolescență a lansat primele materiale sub numele Young Dot, iar în 2007 a scos mixtape-ul „This Is the Beginning”, care i-a adus rapid notorietate în undergroundul britanic.

Ulterior, și-a schimbat numele de scenă în Dot Rotten și a continuat să își construiască reputația pe scena grime. Unul dintre cele mai cunoscute proiecte ale sale a fost single-ul „Overload”, lansat în 2012, care a reușit să intre în topurile muzicale din Marea Britanie.

„Întreaga piesă a fost compusă în stil liber, nu am scris niciun cuvânt pentru ea. Nu este piesa pe care am vrut să o lansez, dar a avut un mare succes și apreciez toate reacțiile pe care le-am primit”, a declarat rapperul despre piesa lui.

De-a lungul timpului, artistul a colaborat cu mai mulți muzicieni cunoscuți, printre care Ed Sheeran, Cher Lloyd și Chip. El a participat la diverse proiecte muzicale și single-uri caritabile, colaborând inclusiv cu Gary Barlow pentru o piesă lansată în cadrul unei campanii Children in Need.

După lansarea albumului „Interview” în 2014, Joseph Ellis a decis să își schimbe din nou direcția artistică. A adoptat numele Zeph Ellis și s-a concentrat mai mult pe producția instrumentală. Unele dintre creațiile sale au fost folosite de alți artiști din scena britanică, contribuind la consolidarea influenței sale în industria muzicală. Ultima sa piesă a fost lansată în anul 2020 și s-a bucurat de mult succes.

