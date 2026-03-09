Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu la Hollywood! O actriță din celebra serie „Vânătorii de fantome” a murit la 65 de ani

De: Daniel Matei 09/03/2026 | 09:16
Actrița Jennifer Runyon, cunoscută pentru rolurile sale din „Vânătorii de fantome” și sitcom-ul CBS „Charles in Charge”, a murit la vârsta de 65 de ani.

Familia lui Runyon a confirmat moartea ei într-o postare pe rețelele de socializare duminică, 8 martie, scrie PEOPLE.

„Vinerea trecută (6 martie, n. red.), iubita noastră Jennifer a decedat. A fost o călătorie lungă și dificilă care s-a încheiat cu ea înconjurată de familia ei. Va fi mereu amintită mereu pentru dragostea ei de viață și devotamentul față de familie și prieteni. Odihnește-te în pace, Jenn a noastră”, se arată în mesajul publicat de familie pe rețelele de socializare.

Prietena lui Runyon, Erin Murphy, actriță din Bewitched, a confirmat și ea moartea lui Runzon într-o postare pe Facebook sâmbătă, 7 martie, scriind că a avut „o scurtă luptă cu cancerul”.

„Cu unii oameni știi că vei fi prieten chiar înainte de a-i întâlni. A fost o femeie specială. Îmi va fi dor de tine, Jenn. Gândurile mele sunt alături de familia ta și de copiii tăi frumoși”, a scris Murphy, în vârstă de 61 de ani.

Născută la Chicago pe 1 aprilie 1960, Runyon a fost căsătorită cu antrenorul de baschet Todd Corman. Cuplul a avut doi copii împreună, un fiu pe nume Wyatt și o fiică pe nume Bayley. În 2014, Runyon a declarat că era semi-retrasă din actorie și că lucra ca profesoară, potrivit Variety.

Fiica ei, Bayley, actriță care a jucat în episoade din 9-1-1, Chilling Adventures of Sabrina și Jane the Virgin, a postat și ea un omagiu adus mamei sale pe Instagram.

„Toate părțile mele bune au venit de la tine. Aș da orice pentru încă o zi împreună. Cea mai bună și plină de compasiune persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Cea mai bună prietenă a mea. Nu eram pregătită pentru asta”, a scris ea.

Runyon și-a făcut debutul în lungmetraj cu filmul „To All a Good Night” și a avut roluri secundare în filmele „Up the Creek” și „Ghostbusters”, în care a interpretat o studentă supusă unei evaluări paranormale într-o scenă emblematică, alături de Bill Murray și Steven Tash.

De asemenea, a jucat în sitcom-ul „Charles in Charge” și a avut o serie de alte roluri în filme și seriale TV între anii 1980 și 1990, inclusiv rolul lui Cindy Brady, preluat de la Susan Olsen, în „A Very Brady Christmas”, precum și apariții în „The Fall Guy”, „Boone, The Master” și „Quantum Leap”.

Runyon a avut, de asemenea, apariții ca invitată în seriale precum „Murder, She Wrote”, „A Man Called Sarge” și „Beverly Hills 90210”.

