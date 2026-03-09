Oprah Winfrey, mai slabă ca niciodată la 72 de ani. Cum a reușit vedeta să își transforme radical aspectul?

Celebra Oprah Winfrey, în vârstă de 72 de ani, a întors toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris, unde a apărut într-o formă fizică mai bună ca oricând.

La 72 de ani, vedeta este tot mai slabă, iar multe persoane se întreabă care este metoda prin care reușește să se mențină în formă. Cu toate acestea, pentru majoritatea fanilor, imaginea lui Oprah nu este o surpriză, întrucât aceasta a fost mereu deschisă în ceea ce privește procesul de pierdere în greutate, scrie news24.com.

Cum arată Oprah Winfrey după ce a slăbit

Este binecunoscut faptul că Oprah a apelat la injecțiile pentru slăbit pe bază de agoniști GLP-1, dar aceasta spune că alege să aibă și un stil de viață sănătos pentru a se asigura că schimbarea este una de durată. Recent, ea a postat pe Instagram o serie de fotografii de la sala de sport, care să vină în sprijinul afirmațiilor sale, cum că face și sport și nu se bazează doar pe injecții. Iar rețeta ei pare să funcționeze. Mulți fani comentează că vedeta nu a fost mai slabă în ultimii ani decât este în prezent.

View this post on Instagram A post shared by Oprah (@oprah)

La finalul lunii ianuarie, când a împlinit 72 de ani, Oprah și-a petrecut ziua de naștere la sală. Sursa citată amintește că vedeta a povestit că a decis să piardă în greutate după ce s-a operat la genunchi, în 2022.

„Mi-am promis că, dacă voi mai putea să mă ridic în picioare, să mă plimb și să mă mișc din nou, voi profita de moment, voi face exerciții fizice și mă voi putea bucura total de corpul meu”, povestea Oprah.

Oprah Winfrey nu poate renunța la injecțiile pentru slăbit

Fosta prezentatoare TV a recunoscut că s-a îngrășat din nou anul trecut, atunci când a decis să facă „un test”. Oprah a fost invitată la emisiunea TODAY cu Jenna și Sheinelle, unde și-a promovat noua carte despre obezitate și modalitățile moderne de tratare și abordare a acesteia. În timp ce vorbea despre utilizarea medicamentelor pentru slăbit, despre care vorbește de zeci de ani, a menționat că a luat 9 kilograme anul trecut, după ce a încetat temporar să le mai ia.

Mulți internauți au criticat-o pe Winfrey când aceasta a dezvăluit că a luat un medicament pentru slăbit, dar acum ea spune că nu ar putea renunța la el fără să-și piardă tot progresul. Utilizarea celebrului Ozempic este criticată de unele voci, iar mulți experți în sănătate au avertizat că este un medicament „pe termen lung”, lucru cu care Oprah a părut să fie de acord după ce și-a „testat” limitele anul trecut.

„Nu am luat medicamente tot anul trecut. M-am îngrășat 9 kilograme pentru că am vrut să fac un test, pentru că toată lumea spunea: «O să te îngrași». Eu am spus: «O să le arăt că nu mă voi îngrășa»”, a povestit Oprah.

CITEȘTE ȘI:

Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit. „Am vrut doar să fac un test”