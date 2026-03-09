Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Oprah Winfrey, mai slabă ca niciodată la 72 de ani. Cum a reușit vedeta să își transforme radical aspectul?

Oprah Winfrey, mai slabă ca niciodată la 72 de ani. Cum a reușit vedeta să își transforme radical aspectul?

De: Daniel Matei 09/03/2026 | 22:50
Oprah Winfrey, mai slabă ca niciodată la 72 de ani. Cum a reușit vedeta să își transforme radical aspectul?
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Celebra Oprah Winfrey, în vârstă de 72 de ani, a întors toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris, unde a apărut într-o formă fizică mai bună ca oricând.

La 72 de ani, vedeta este tot mai slabă, iar multe persoane se întreabă care este metoda prin care reușește să se mențină în formă. Cu toate acestea, pentru majoritatea fanilor, imaginea lui Oprah nu este o surpriză, întrucât aceasta a fost mereu deschisă în ceea ce privește procesul de pierdere în greutate, scrie news24.com.

Cum arată Oprah Winfrey după ce a slăbit

Este binecunoscut faptul că Oprah a apelat la injecțiile pentru slăbit pe bază de agoniști GLP-1, dar aceasta spune că alege să aibă și un stil de viață sănătos pentru a se asigura că schimbarea este una de durată. Recent, ea a postat pe Instagram o serie de fotografii de la sala de sport, care să vină în sprijinul afirmațiilor sale, cum că face și sport și nu se bazează doar pe injecții. Iar rețeta ei pare să funcționeze. Mulți fani comentează că vedeta nu a fost mai slabă în ultimii ani decât este în prezent.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Oprah (@oprah)

La finalul lunii ianuarie, când a împlinit 72 de ani, Oprah și-a petrecut ziua de naștere la sală. Sursa citată amintește că vedeta a povestit că a decis să piardă în greutate după ce s-a operat la genunchi, în 2022.

„Mi-am promis că, dacă voi mai putea să mă ridic în picioare, să mă plimb și să mă mișc din nou, voi profita de moment, voi face exerciții fizice și mă voi putea bucura total de corpul meu”, povestea Oprah.

Sursa foto: Profimedia

Oprah Winfrey nu poate renunța la injecțiile pentru slăbit

Fosta prezentatoare TV a recunoscut că s-a îngrășat din nou anul trecut, atunci când a decis să facă „un test”. Oprah a fost invitată la emisiunea TODAY cu Jenna și Sheinelle, unde și-a promovat noua carte despre obezitate și modalitățile moderne de tratare și abordare a acesteia. În timp ce vorbea despre utilizarea medicamentelor pentru slăbit, despre care vorbește de zeci de ani, a menționat că a luat 9 kilograme anul trecut, după ce a încetat temporar să le mai ia.

Mulți internauți au criticat-o pe Winfrey când aceasta a dezvăluit că a luat un medicament pentru slăbit, dar acum ea spune că nu ar putea renunța la el fără să-și piardă tot progresul. Utilizarea celebrului Ozempic este criticată de unele voci, iar mulți experți în sănătate au avertizat că este un medicament „pe termen lung”, lucru cu care Oprah a părut să fie de acord după ce și-a „testat” limitele anul trecut.

„Nu am luat medicamente tot anul trecut. M-am îngrășat 9 kilograme pentru că am vrut să fac un test, pentru că toată lumea spunea: «O să te îngrași». Eu am spus: «O să le arăt că nu mă voi îngrășa»”, a povestit Oprah.

CITEȘTE ȘI:

Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit. „Am vrut doar să fac un test”

Donald Trump cere urmărirea penală a lui Beyoncé și a lui Oprah Winfrey: „Au încălat legea!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vladimir Putin, mesaj clar pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijinul e de neclintit!”
Showbiz internațional
Vladimir Putin, mesaj clar pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijinul e de neclintit!”
Premierul Nepalului va fi Balendra Shah. Cum a ajuns un rapper în vârstă de 35 de ani să-l învingă pe Sharma KP Oli
Showbiz internațional
Premierul Nepalului va fi Balendra Shah. Cum a ajuns un rapper în vârstă de 35 de ani să-l…
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune...
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii, lovește baza iraniană aflată lângă o școală
Adevarul
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii,...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
Click.ro
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
go4it.ro
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în industria muzicală. Artistul a murit la doar 37 de ani
Doliu în industria muzicală. Artistul a murit la doar 37 de ani
Care este cel mai murdar obiect din bagajul de călătorie? Sigur nu te așteptai la asta
Care este cel mai murdar obiect din bagajul de călătorie? Sigur nu te așteptai la asta
Ți se rupe sufletul! Mama Andreei Anița, primul mesaj după ce și-a condus fiica pe ultimul drum: ...
Ți se rupe sufletul! Mama Andreei Anița, primul mesaj după ce și-a condus fiica pe ultimul drum: „Păcatele unui întreg arbore genealogic”
Angajații STB, tăieri salariale de 20%. Compania încearcă să reducă datoriile de 1.6 miliarde de lei
Angajații STB, tăieri salariale de 20%. Compania încearcă să reducă datoriile de 1.6 miliarde de lei
Un manelist celebru a fost bătut și umilit de un interlop: „Bă, ți-am dat bani să îmi cânți!”
Un manelist celebru a fost bătut și umilit de un interlop: „Bă, ți-am dat bani să îmi cânți!”
BDLP și Vanessa, Beyonce și Jay-Z de România. Artistul știe cum să își răsfețe iubita!
BDLP și Vanessa, Beyonce și Jay-Z de România. Artistul știe cum să își răsfețe iubita!
Vezi toate știrile
×