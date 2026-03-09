Un manelist celebru a fost bătut și umilit de un interlop: „Bă, ți-am dat bani să îmi cânți!”

Un chef cu manele s-a transformat într-un ”show” sângeros într-un restaurant din Sectorul 5. Manelistul Răzvan Lovin a fost lovit cu microfonul și umilit în fața invitaților, după ce un interlop a vrut să facă dedicații cu forța. Artistul a fugit speriat din local, ca să evite o tragedie. Dar după plecarea lui, spiritele s-au încins mai rău, iar în restaurant a început un adevărat măcel!

Manelistul Răzvan Lovin, rezident al localului Pedros Secret Garden, din Sectorul 5, a fost la un pas de o tragedie în timp ce susținea un recital la un eveniment privat. Potrivit declarațiilor sale date în fața instanței, totul a degenerat când un invitat, cunoscut interlop, i-a smuls microfonul din mână pentru a face dedicații fiului său. Situația a escaladat rapid: artistul a fost lovit în cap cu microfonul și pălmuit, pe motiv că ”s-a uitat urât”. Speriat și pentru a evita o tragedie, Răzvan Lovin a a fugit din restaurant.

Îngrozit, manelistul a povestit instanței că ”împreună cu mai mulți prieteni, a mers pentru a cânta la un eveniment organizat la adresa din București, Șos. Viilor nr. 42, sector 5, la restaurantul „Pedros Secret Garden”. În jurul orei 03:00, în timp ce își desfășura programul artistic, a fost abordat de către Ion G., zis „######## al lui ########”, care i-a luat microfonul din mână și a început să facă dedicații fiului său. Ulterior, ### ##### a luat microfonul din mâna tatălui său și a lovit-o la nivelul capului cu obiectul respectiv pe persoana vătămată, ulterior aplicându-i și o lovitură la nivelul feței cu palma, motivând că s-a uitat urât la Ion G. În continuare, de teamă să nu degenereze situația, persoana vătămată a părăsit localul”

Așadar, deși bătut, manelistul a reușit să se salveze, dar în urma lui a pornit ”măcelul”! Pentru că invitații care au sărit să-l calmeze pe temutul interlop au devenit victime sigure și au ajuns la spital cu răni grave.

”Inculpatul Ion G. s-a întors la masă, unde a continuat să consume băuturi alcoolice, însă comportamentul său a rămas agitat. La ora 03:24:04, acesta a fost observat gesticulând nervos și indicând în direcția în care fusese condusă persoana vătămată Lovin Răzvan. În ciuda încercărilor celor din jur de a-l calma, Ion G. a manifestat un comportament agresiv, agravând conflictul în momentul în care un bărbat neidentificat (s-a stabilit ulterior că se numește Gheorghe F.) s-a apropiat de el, probabil cu intenția de a-l calma. Fără provocare vizibilă, Ion G. l-a lovit pe acesta cu pumnul în față și, ulterior, i-a aplicat patru lovituri cu palma la nivelul capului, determinând persoana vătămată să se retragă, vizibil umilită”.

“Bă, ți-am dat bani să îmi cânți”

Potrivit martorilor, interlopul a scos de la brâu un cuțit de aproximativ 30 de centimetri și a început să atace!

”La ora 03:24:42, Ion G. a fost surprins scoțând un obiect metalic – ulterior identificat ca fiind un cuțit – de la brâu. Acesta l-a transferat imediat din mâna stângă în mâna dreaptă și s-a deplasat hotărât în direcția în care se afla persoana vătămată Lovin Razvan, cu intenția evidentă de a continua agresiunea. Pe traseu, a fost oprit de persoana vătămată Ene F., care a încercat să-l oprească, interpunându-se între inculpat și destinația sa și punând mâna pe umărul său. În acel moment, Ion G. a fost observat cum a ridicat brațul drept în care ținea arma deasupra bazinului, până aproape de nivelul umărului, și a efectuat o mișcare de sus în jos, bruscă, cu cuțitul, provocând o plagă tăiată la nivelul brațului drept al persoanei vătămate Ene F. . Incidentul a generat panică în rândul invitaților, fiind observată la ora 03:25:00 o sângerare abundentă a lui Ene F., cu urme vizibile de sânge pe podea. În timp ce mai multe persoane au încercat să îi acorde primul ajutor”.

Angajații restaurantului au privit îngroziți cum petrecerea s-a transformat într-un coșmar! Îmbulzeală, țipete, pahare sparte și urme de sânge pe podea i-au șocat, iar haosul din jurul lăutarilor a fost atât de mare încât bucătarul a fost nevoit să cheme Poliția.

”Din declaraţiile date de mai mulți angajați ai restaurantului, în calitate de martor, a rezultat că ####### #######-####### (ospătar) a remarcat o îmbulzeală în jurul lăutarilor, auzind cum un bărbat a strigat “bă, ți-am dat bani să îmi cânți” și o femeie care a intervenit spunând să înceteze acțiunea, iar, ulterior, un bărbat i-a solicitat o cârpă și în final a observat în local mai multe urme de sânge și pahare sparte, că ######### ####### (spălător vase) a auzit de la ospătari că invitații se ceartă și a observat mai multe pahare sparte și urme de sânge pe podea, dar fără a ști cine a fost rănit, respectiv că ### ######### ###### (bucătar) a auzit țipete în interiorul salonului şi a observat că invitații erau agitați, iar în zona lăutarilor două persoane care se îmbrânceau, femeile țipau, iar bărbații se îmbrânceau, moment în care a solicitat sprijinul Secției 18 Poliție”.

Interlopul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru lovire și alte violențe și îl obligă să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 sau a Arhiepiscopiei Bucureştilor pe o durată de 60 de zile.

NU RATA: Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni! Interlopul i-ar fi cerut unui om de afaceri ”taxă de protecție” de 25.000 de lei

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.