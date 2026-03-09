Război financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile: ”Este bătaie de joc!”

După un divorț rămas învăluit în mister, Olivia Steer intră într-o nouă confruntare… de data aceasta financiară. CANCAN.RO a aflat că fosta soție a lui Andi Moisescu este implicată într-un proces cu miză uriașă privind un teren retrocedabil, confiscat și acum revendicat. Odată cu această bătălie legală am descoperit și un detaliu surprinzător despre cum a împărțit bunurile cu prezentatorul de la Românii au Talent după ce au pus punct unei căsnicii de 22 de ani!

Deși figurează ca intervievent în proces, Olivia nu este doar un simplu spectator în această dispută legală pentru un teren care i-ar fi aparținut, se pare, bunicii ei. Invocă drepturi legale asupra terenului, împreună cu mama sa, Elena Steer, bunicul și nepotul familiei (după sora decedată).

Astfel, dacă mama sa va obține terenul, Olivia ar putea să primească o parte considerabilă din valoarea lui, ceea ce ar însemna o sumă frumoasă de bani care vine după divorț, o ”recompensă” neașteptată pentru fosta vedetă de televiziune.

Procesul care se tranșează la Judecătoria Carei a scos la iveală și multe tensiuni administrative: Comisia Locală Căuaș și Comisia Județeană Satu Mare, responsabile de aplicarea legilor fondului funciar în acest caz, au fost acuzate că nu au pus la dispoziția instanței documentele necesare expertizei tehnice.

Olivia Steer, blocată de autorități – ”O bătaie de joc”

Membrii familiei au subliniat că răspunsurile autorităților au fost o „bătaie de joc”, ceea ce a încetinit semnificativ clarificarea situației terenului.

”Reprezentanta petenţilor învederează instanţei că acceptă concluziile raportului de expertiză (…) Apreciază că răspunsul comunicat de Comisia Locală, depus la dosar prin serviciul de registratură la data de 12.09.2024, este o bătaie de joc, aceştia refuzând efectiv să pună petenţii în posesie. Dl. expert a solicitat să îi fie puse la dispoziţie înscrisurile necesare pentru a putea răspunde la obiectivul nr. 2 din expertiză, atât Comisiei Locale Căuaş cât şi Comisiei Judeţene Satu Mare, însă fără rezultat”.

Magistrații Judecătoriei Oradea au decis efectuarea unei expertize topografice, identificarea amplasamentelor libere și depunerea certificatelor necesare pentru a clarifica limitele și drepturile asupra terenului. De asemenea, se va depune un certificat de moștenitor, pentru a definitiva cine poate revendica ce parte din moștenire.

Procesul este încă deschis, iar instanța a amânat pronunțarea, ceea ce înseamnă că tensiunea va continua până când se va stabili clar cine are dreptul legal asupra terenului.

Procesul pentru terenul retrocedat scoate la iveală și detalii surprinzătoare despre viața Oliviei Steer după despărțirea de Andi Moisescu. Potrivit actelor, aceasta și-a păstrat domiciliul din timpul căsniciei, același apartament din Sectorul 2 în care ea și Andi și-au crescut cei doi copii. Ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, divorțul dintre ei s-a consumat în termeni amiabili.

Pe 27 august, 20225, CANCAN.RO a anunțat în exclusivitate faptul că Andi Moisescu și Olivia Steer au divorț. Cei doi au fost căsătoriți timp de 22 de ani și au împreună doi băieți(DETALII AICI).

