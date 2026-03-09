Acasă » Știri » Cum se simte Alex Bodi după intervenția chirurgicală suferită? A stat 3 ore pe masa de operații: „Există un risc foarte mare”

De: Alina Drăgan 09/03/2026 | 22:11
Cum se simte Alex Bodi după intervenția chirurgicală suferită /Foto: Instagram
Alex Bodi a ajuns pe masa de operații! Nu este vorba despre o procedură estetică, așa cum ar putea crede mulți, ci despre o problemă medicală serioasă, care îl chinuie de ani de zile. Afaceristul a fost spus acum unei intervenții chirurgicale, ce a durat trei ore. Cum se simte Alex Bodi?

De ani de zile, Alex Bodi se confruntă cu o problemă serioasă. Acesta suferă de varice inflamate și a mai trecut printr-o intervenție în urmă cu opt ani. Probleme au revenit, așa că afaceristul a ajuns, din nou, pe masa de operație.

Acesta a fost operat la ambele picioare. Intervenția a avut loc într-o clinică din Viena, iar acesta a stat trei ore pe masa de operație. Alex Bodi a trebuit să apeleze la această procedură, căci în lipsa ei risca să se formeze cheaguri de sânge, care puteau duce la complicații grave.

Intervenția a fost una reușită, iar Alex Bodi spune că se simte acum cât se poate de bine. Afaceristul este în continuare internat, iar pentru el urmează o perioadă grea de recuperare.

„Am ales să mă operez pentru că nu sunt la prima operație de genul. Am făcut și acum opt ani, iar acum opt ani s-au agravat. Mi-au reapărut și nu neapărat am ales să fac asta din punct de vedere estetic, ci 90% din punct de vedere al sănătății.

Există un risc foarte mare, mai ales că eu fac sport intens, se pot forma niște cheaguri și Doamne ferește duceau la niște complicații (…) A fost o operație complicată, am ales să mă operez la ambele picioare. Operația a durat în jur de trei ore, dar sunt foarte mulțumit, sunt ok, am stat încă o oră și jumătate sub supraveghere”, a declarat Alex Bodi.

Alex Bodi, pe masa de operație / Foto: Instagram

„Singura problemă e recuperarea”

Așa cum spuneam, deși a fost vorba despre o operație complicată, totul a decurs bine pentru Alex Bodoi. Însă, acum urmează o perioadă lungă de recuperare. Pentru cel puțin o lună de zile, afaceristul trebuie să renunțe la sport, să nu fac efort și să urmeze îndeaproape sfaturile medicilor.

„Personalul e super ok, echipa, doctorul, totul la superlativ. Singura problemă e recuperarea. Trebuie să stau minim o lună fără sală, fără eforturi, dar trecem și pe asta. Dureri deocamdată nu, nici calmante, sper să treacă totul cât mai repede și să revenim la normal”, a mai spus afaceristul.

Foto: Instagram

