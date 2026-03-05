Acasă » Știri » Alex Bodi, pe masa de operații! La ce intervenție chirurgicală va fi supus: „Există riscul să se formeze un cheag”

Alex Bodi, pe masa de operații! La ce intervenție chirurgicală va fi supus: „Există riscul să se formeze un cheag”

De: Simona Vlad 05/03/2026 | 22:22
Alex Bodi ajunge pe masa de operații! Afaceristul a explicat la Dan Capatos Show că nu este vorba despre o procedură estetică, așa cum ar crede mulți, ci despre o problemă medicală serioasă, care îl chinuie de ani de zile. CANCAN.ro are toate detaliile în premieră!

Alex Bodi ne-a dezvăluit că suferă de varice inflamate de mai mulți ani, iar problema nu mai putea fi amânată. Afaceristul a explicat că intervenția va avea loc la o clinică privată din Viena. Recuperarea nu va fi însă deloc ușoară, iar sportul și efortul fizic vor fi interzise o perioadă destul de lungă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am niște varice, niște vene care sunt inflamate de mai mulți ani de zile și acum am găsit un doctor, profesor la o clinică privată în Viena, și vreau să mă operez. Am așteptat două luni după dânsul și acum, pe 9 martie, cu ajutorul lui Dumnezeu scap de venuțe.”

Alex Bodi, pe masa de operații

Deși mulți ar putea crede că este vorba despre o intervenție banală, Alex Bodi spune că operația implică o perioadă serioasă de recuperare. Afaceristul a explicat că medicii i-au recomandat să evite efortul fizic, sala sau activitățile intense timp de cel puțin o lună și jumătate. Mai mult, va trebui să poarte ciorapi compresivi și să evite căldura, lucruri care nu vor fi deloc ușoare pentru cineva obișnuit cu sportul zilnic.

În ciuda tuturor acestor restricții, Bodi spune că operația era absolut necesară. El a mărturisit că problema varicelor nu îl deranja din punct de vedere estetic, însă riscurile medicale pot deveni serioase.

„O lună jumate nu am voie să fac efort, sală. Va trebui să port niște ciorapi speciali și să evit căldura. (…) În primul rând e o chestie ereditară. Are și mama, a avut și bunica mea. Sunt probleme de circulație, de la stat în picioare. Nu am venele obturate sau colesterol, nu fumez. Dar nu se știe niciodată cum un mic cheag de sânge… ”

Alex Bodi, în pericol din cauza varicelor?

Alex Bodi spune că ani la rând nu a acordat mare atenție varicelor, pentru că nu îl deranjau estetic. Situația s-a schimbat însă atunci când medicii i-au explicat că sportul intens poate crește riscul apariției unor complicații.

„Nu le-am acordat atenție, pentru că nu mă interesau din punct de vedere estetic. Totuși, având în vedere că fac mult sport, există riscul să se formeze un cheag.”

