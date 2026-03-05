Cum prăjești un ou fără tigaie și fără aragaz. E gata în 60 de secunde

Oul este un aliment extrem de versatil, care poate fi consumat în numeroase moduri: fiert, omletă, poșat sau prăjit. Deși pare unul dintre cele mai simple preparate din bucătărie, multe persoane se confruntă cu dificultăți atunci când încearcă să obțină oul prăjit perfect. Există o metodă simplă de a-l prăji fără să ai nevoie de tigaie sau de aragaz.

Chiar dacă pare un preparat banal, obținerea acelui echilibru ideal, cu margini bine gătite și gălbenuș moale, nu este atât de ușoară pe cât pare. Din acest motiv, ideea că un ou prăjit poate fi pregătit fără tigaie și fără aragaz poate părea surprinzătoare pentru mulți.

Cum să prăjești oul fără tigaie

Totuși, specialiștii în gastronomie spun că secretul nu ține neapărat de tipul tigăii sau de experiența în bucătărie, ci de modul în care oul reacționează la căldură. O alternativă rapidă este prepararea oului în cuptorul cu microunde. Această metodă are mai multe avantaje: reduce timpul de preparare și minimizează greșelile frecvente care apar atunci când ouăle sunt prăjite pe aragaz.

Pentru a pregăti un ou prăjit la microunde este nevoie doar de un bol sau o cană rezistentă la temperaturi ridicate, un ou proaspăt, puțin ulei sau unt topit și câteva condimente de bază, precum sare și piper.

În vas se adaugă mai întâi uleiul, astfel încât baza să fie acoperită uniform. Oul se sparge direct în recipient, iar gălbenușul trebuie înțepat ușor de câteva ori cu o furculiță, pentru a preveni spargerea acestuia în timpul gătirii. După ce se adaugă sarea și piperul, vasul se acoperă cu un prosop de hârtie, care ajută la evitarea stropilor și creează un efect ușor de aburire.

Oul se gătește la putere maximă aproximativ 45-60 de secunde, în funcție de puterea cuptorului cu microunde. După ce este scos, se recomandă să fie lăsat un minut să se odihnească, deoarece procesul de gătire continuă ușor și după oprirea aparatului.

