Mădălin Ionescu are din nou probleme de sănătate: „După un an și trei luni. Nu e prima. este a treia în cinci ani”

De: Anca Chihaie 05/03/2026 | 23:53
Mădălin Ionescu s-a confruntat cu probleme de sănătate/ Sursa foto: Facebook

Mădălin Ionescu, cunoscut prezentator de televiziune, se află din nou internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, după ce a fost diagnosticat cu pneumonie. Este a treia internare pentru aceeași afecțiune în ultimii cinci ani.

Anul 2026 nu a început tocmai bine pentru Mădălin Ionescu. Fostul prezentator TV s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimii ani, iar acum vedeta a ajuns din nou pe mâna medicilor. Evenimentul i-a readus prezentatorului amintiri din copilărie. În holul spitalului, purtând mască de protecție, Ionescu rememora modul în care, acum peste două decenii, a trecut printr-o răceală severă.

Mădălin Ionescu a ajuns la spital

Spitalizarea a adus aminte de o experiență medicală din copilărie, când o răceală severă a fost tratată prin administrarea unui preparat imunostimulant folosit frecvent în România anilor ’90. Această intervenție medicală a avut efecte neobișnuite pe termen lung: timp de peste două decenii, infecțiile respiratorii au rămas ușoare și trecătoare, fără complicații serioase, ceea ce contrastează puternic cu recurența actuală a pneumoniei.

Pneumoniile repetate reprezintă o provocare pentru sănătatea adulților, iar în cazul prezentatorului, istoricul medical indică o vulnerabilitate recurentă. Experiența trecută demonstrează însă potențialul efectelor stimulării imunitare precoce asupra organismului, fenomen rar, dar semnificativ. În anii ’90, preparatele precum Polidin erau folosite pentru a reduce riscul infecțiilor respiratorii recurente, stimulând sistemul imunitar în mod natural.

„Aseară am ajuns din nou la Matei Balș. După un an și trei luni. Pneumonie. Nu e prima. Este a treia în cinci ani.

Stăteam în holul spitalului cu mască pe față și m-am întors cu mintea inevitabil în timp. În 1996 am făcut o răceală serioasă. Cineva din sistemul medical mi-a administrat Polidin. Atunci nu mi-am pus întrebări. Apoi s-a întâmplat ceva remarcabil: 25 de ani nu am mai avut răceli serioase.Da, răceam uneori.Dar câteva ore. Și gata.

Apoi a venit 2021, pandemia, și prima pneumonie. De atunci plămânii au rămas sensibili. Și iată-mă acum, din nou în spital. Și inevitabil îmi pun o întrebare simplă. De ce nu mai există Polidin? Polidinul nu a fost o invenție obscură.”, a transmis Mădălin.

