Cum l-au surprins Cristina Șișcanu și copiii pe Mădălin Ionescu, de ziua lui de naștere. Imaginile au fost făcute publice!

Astăzi este o zi specială pentru Mădălin Ionescu, când își sărbătorește aniversarea. Fostul prezentator TV a avut parte de o surpriză emoționantă chiar la miezul nopții, pregătită de soția sa, Cristina Șișcanu, împreună cu fiica lor, Petra, și Filip, băiatul din prima lui căsătorie.

Cu ocazia împlinirii a 55 de ani, Mădălin Ionescu s-a bucurat de o surpriză la care nici nu se gândea. Cei dragi l-au întâmpinat cu un tort și urări pline de iubire, moment pe care Cristina l-a împărtășit și cu urmăritorii săi de pe Instagram.

Surpriză de ziua de naștere pentru Mădălin Ionescu

Gestul Cristinei și al copiilor a demonstrat încă o dată legătura puternică dintre ei și dovedind cât de mult se iubesc. Cei doi formează unul dintre cuplurile longevive și solide din showbiz, fiind împreună de mai bine de 15 ani, timp în care au reușit să treacă peste provocări și să rămână uniți.

„La mulți ani, tati! Te iubim nemărginit! Surpriza de la miezul nopții!”, a scris Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Mădălin Ionescu, declarație pentru soția sa, Cristina Șișcanu

În urmă cu ceva timp, Mădălin Ionescu și-a deschis sufletul în fața fanilor și a transmis un mesaj emoționant pentru soția sa, Cristina Șișcanu. Fostul prezentator TV a descris-o drept femeia care l-a completat în totalitate, oferindu-i sprijin, delicatețe și o dăruire aparte, „venite din altă lume”. El a recunoscut că partenera sa a rămas alături de el în momente dificile, chiar și atunci când au avut de înfruntat critici, răutăți și judecăți nedrepte.