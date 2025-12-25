Acasă » Știri » La ce temperatură este cel mai bine să setezi termostatul centralei termice atunci când pleci de acasă. Experții au stabilit limita sigură

La ce temperatură este cel mai bine să setezi termostatul centralei termice atunci când pleci de acasă. Experții au stabilit limita sigură

De: David Ioan 25/12/2025 | 20:49
La ce temperatură este cel mai bine să setezi termostatul centralei termice atunci când pleci de acasă. Experții au stabilit limita sigură
La ce temperatură este cel mai bine să setezi termostatul centralei termice atunci când pleci de acasă. Experții au stabilit limita sigură

În sezonul rece, mulți proprietari care pleacă de acasă pentru câteva zile se confruntă cu aceeași întrebare: la ce temperatură ar trebui lăsată centrala termică pentru a evita consumul inutil, dar și eventualele probleme tehnice?

Specialiștii în sisteme de încălzire și eficiență energetică subliniază că menținerea unui echilibru este esențială, iar temperatura nu trebuie setată nici prea sus, nici prea jos.

Temperatura ideală pentru setat termostatul

Conform experților, valoarea optimă pentru o locuință temporar nelocuită este de aproximativ 16 grade Celsius. Această recomandare are la bază atât considerente de protecție a instalațiilor, cât și necesitatea de a preveni răcirea excesivă a spațiului.

Menținerea unei temperaturi moderate ajută la conservarea confortului termic de bază și la evitarea solicitării inutile a centralei la revenirea acasă.

Temperatura ideală de setare a termostatului când pleci de acasă.

Deși unii proprietari preferă să lase termostatul la 18–20 de grade pentru a găsi locuința caldă la întoarcere, specialiștii avertizează că această practică generează pierderi de energie.

O casă în care nu locuiește nimeni nu necesită același nivel de încălzire, iar menținerea unei temperaturi ridicate duce la consum suplimentar de gaz sau electricitate, reflectat direct în costurile lunare.

La polul opus, setarea unei temperaturi prea scăzute, sub pragul de 14–15 grade, poate provoca alte probleme. Pereții, pardoselile și obiectele din interior se răcesc puternic, iar la revenire centrala va funcționa intens pentru a readuce locuința la un nivel confortabil.

Acest proces poate consuma mai multă energie decât menținerea constantă a celor 16 grade recomandate.

Limita stabilită de experţi

Răcirea excesivă a suprafețelor interioare favorizează, de asemenea, apariția condensului și a umezelii, în special în locuințele cu ventilație deficitară.

Pe termen mediu, acest fenomen poate duce la formarea mucegaiului, la deteriorarea finisajelor și la apariția unor mirosuri neplăcute. De aceea, o temperatură minimă stabilă contribuie la protejarea sănătății locuinței.

Specialiștii atrag atenția și asupra modului în care funcționează centralele moderne. Acestea sunt concepute pentru a lucra eficient în regim constant, iar variațiile mari de temperatură determină porniri și opriri repetate, ceea ce poate accelera uzura componentelor. O setare de 16 grade permite funcționarea uniformă, fără solicitări extreme.

Înainte de plecare, experții recomandă verificarea presiunii instalației și asigurarea faptului că termostatul este setat corect pe modul automat.

În cazul locuințelor dotate cu termostate inteligente, proprietarii pot programa creșterea temperaturii cu câteva ore înainte de întoarcere, obținând astfel confort sporit fără consum inutil.

CITEŞTE ŞI: Vești bune pentru acești români! Cum pot obține ajutorul de încălzire

Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 26 decembrie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 26 decembrie, de la ora 20.00
Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa
Știri
Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina,...
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
Gandul.ro
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”
Adevarul
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 26 decembrie. Taurii reiau legătura cu o persoană din trecut, Vărsătorii sunt neliniștiți
Click.ro
Horoscop 26 decembrie. Taurii reiau legătura cu o persoană din trecut, Vărsătorii sunt neliniștiți
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și prețurile?
go4it.ro
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și...
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
Gandul.ro
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a sărbătorit familia Kardashian Crăciunul. Au schimbat tradiția pe care o respectau de ani buni
Cum a sărbătorit familia Kardashian Crăciunul. Au schimbat tradiția pe care o respectau de ani buni
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 26 decembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 26 decembrie, de la ora 20.00
Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa
Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa
Test de perspicacitate | Care acadea de Crăciun este diferită de toate celelalte?
Test de perspicacitate | Care acadea de Crăciun este diferită de toate celelalte?
Ultimele imagini cu Ion Drăgan în viață. Cu cine s-a întâlnit artistul înainte să facă infarct
Ultimele imagini cu Ion Drăgan în viață. Cu cine s-a întâlnit artistul înainte să facă infarct
Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou
Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou
Vezi toate știrile
×