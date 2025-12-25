La ce temperatură este cel mai bine să setezi termostatul centralei termice atunci când pleci de acasă. Experții au stabilit limita sigură

În sezonul rece, mulți proprietari care pleacă de acasă pentru câteva zile se confruntă cu aceeași întrebare: la ce temperatură ar trebui lăsată centrala termică pentru a evita consumul inutil, dar și eventualele probleme tehnice?

Specialiștii în sisteme de încălzire și eficiență energetică subliniază că menținerea unui echilibru este esențială, iar temperatura nu trebuie setată nici prea sus, nici prea jos.

Temperatura ideală pentru setat termostatul

Conform experților, valoarea optimă pentru o locuință temporar nelocuită este de aproximativ 16 grade Celsius. Această recomandare are la bază atât considerente de protecție a instalațiilor, cât și necesitatea de a preveni răcirea excesivă a spațiului.

Menținerea unei temperaturi moderate ajută la conservarea confortului termic de bază și la evitarea solicitării inutile a centralei la revenirea acasă.

Deși unii proprietari preferă să lase termostatul la 18–20 de grade pentru a găsi locuința caldă la întoarcere, specialiștii avertizează că această practică generează pierderi de energie.

O casă în care nu locuiește nimeni nu necesită același nivel de încălzire, iar menținerea unei temperaturi ridicate duce la consum suplimentar de gaz sau electricitate, reflectat direct în costurile lunare.

La polul opus, setarea unei temperaturi prea scăzute, sub pragul de 14–15 grade, poate provoca alte probleme. Pereții, pardoselile și obiectele din interior se răcesc puternic, iar la revenire centrala va funcționa intens pentru a readuce locuința la un nivel confortabil.

Acest proces poate consuma mai multă energie decât menținerea constantă a celor 16 grade recomandate.

Limita stabilită de experţi

Răcirea excesivă a suprafețelor interioare favorizează, de asemenea, apariția condensului și a umezelii, în special în locuințele cu ventilație deficitară.

Pe termen mediu, acest fenomen poate duce la formarea mucegaiului, la deteriorarea finisajelor și la apariția unor mirosuri neplăcute. De aceea, o temperatură minimă stabilă contribuie la protejarea sănătății locuinței.

Specialiștii atrag atenția și asupra modului în care funcționează centralele moderne. Acestea sunt concepute pentru a lucra eficient în regim constant, iar variațiile mari de temperatură determină porniri și opriri repetate, ceea ce poate accelera uzura componentelor. O setare de 16 grade permite funcționarea uniformă, fără solicitări extreme.

Înainte de plecare, experții recomandă verificarea presiunii instalației și asigurarea faptului că termostatul este setat corect pe modul automat.

În cazul locuințelor dotate cu termostate inteligente, proprietarii pot programa creșterea temperaturii cu câteva ore înainte de întoarcere, obținând astfel confort sporit fără consum inutil.

CITEŞTE ŞI: Vești bune pentru acești români! Cum pot obține ajutorul de încălzire

Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România