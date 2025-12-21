Acasă » Știri » Electrocasnicul pe care trebuie să îl scoț din priză înainte să te culci, iarna. Greșeala pe care mulți români o fac

21/12/2025 | 17:11
Există anumite aparate electrocasnice care pot reprezenta o problemă atunci când nu sunt folosite corespunzător. Însă, unul dintre acestea este periculos din cauza șanselor ridicate pe care le are de a declanșa un incendiu, atunci când este lăsat în priză. Sigur îl ai în casa ta! Tu știi despre ce aparat electrocasnic este vorba? 

Aparatele electrocasnice joacă un rol esențial în orice locuință. Pe măsură ce utilizarea lor crește, devine tot mai importantă gestionarea corectă a acestora. Unul dintre ele prezintă un risc crescut de incendiu, motiv pentru care este esențial să fie deconectat de la priză imediat după utilizare, pentru a evita orice pericol.  

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre cuptorul electric. Lăsarea acestui aparat conectat permanent la priză este o greșeală des întâlnită. Cu toate că pare sigur, cuptorul electric poate deveni un pericol real dacă este conectat non stop la priză. 

De ce este cuptorul electric periculos pe timp de iarnă

Oamenii obișnuiesc să lase cuptorul electric în priză chiar dacă nu îl folosesc. Ei bine, aceștia nu cunosc gravitatea situației și impactul pe care acest aparat îl are asupra circuitului electric. Mai ales pe timpul iernii, alături de alte surse de încălzire, precum aeroterma sau caloriferul electric, toate acestea conectate la priză simultan pot produce o suprasarcină periculoasă. Această situație este și mai gravă în locuințele care au instalații neîntreținute și slabe, unde cablurile și prizele pot ceda ușor. 

Am făcut calculul complet. Cât curent consumă un frigider și câți lei plătești lunar, în funcție de furnizorul de energie electrică

Cum faci economie la facturile pentru căldură iarna aceasta. „Poți reduce consumul de energie cu 5–7% procente”

