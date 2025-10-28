Cum faci economie la facturile pentru căldură iarna aceasta. „Poți reduce consumul de energie cu 5–7% procente”

Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți români caută soluții prin care să-și reducă facturile la energie și costurile cu încălzirea. Asociația Energia Inteligentă a publicat o serie de sfaturi simple și ușor de aplicat, care pot duce la scăderea facturilor pe timp de iarnă.

Reprezentanții asociației atrag atenția că cea mai eficientă soluție pentru reducerea consumului este limitarea pierderilor de căldură către exterior. Așadar, folosirea combinată a jaluzelelor exterioare, a storurilor interioare și a draperiilor groase, poate diminua consumul de energie pentru încălzire cu până la 5–7% pe parcursul sezonului rece.

Cum faci economie la facturile pentru căldură iarna aceasta

„Principala direcție e reducerea pierderilor termice spre exterior. Cea mai mare pierdere de căldură, raportată la metru pătrat, se face prin suprafețele vitrate — geamuri, ferestre, uși. Asta înseamnă că, dacă în dreptul geamurilor și ușilor aplici diverse bariere termice — perdele groase, un al doilea rând de draperii, obloane exterioare, jaluzele sau orice alt sistem — cu cât crești numărul straturilor de aer dintre ele, cu atât reduci pierderea de energie prin aceste suprafețe, care sunt, de regulă, cele mai mari pierderi dintr-un apartament. De exemplu, prin adăugarea unui al treilea strat — jaluzea exterioară, un stor pe interior și o draperie groasă — poți reduce consumul de energie pe iarnă cu câteva procente, chiar 5–7%”, potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă.

Mai mult decât atât, o altă soluție esențială este circulația corectă a aerului în jurul caloriferelor. De asemenea, este recomandat ca în dreptul caloriferului să nu existe mobilier sau draperii care să îl acopere. Acest lucru este important pentru a permite aerului să circule liber.

„Dacă, de exemplu, pui o draperie până jos, tocmai în dreptul caloriferului, creezi o izolație între radiator și cameră; centrala va funcționa mai mult pentru a aduce camera la temperatura setată, deci consumul crește. Ideal este ca în dreptul caloriferului să nu se afle nimic — nicio draperie, niciun mobilier — sau, dacă există mobilă, să fie la o distanță minimă față de calorifer. De asemenea, evită montarea unor draperii sau sisteme de perdele fixate pe șină în tavan care blochează circulația aerului; ele transformă radiatorul într-un element izolat și determină funcționarea mai îndelungată a centralei, deci consum mai mare”.

