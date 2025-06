Aparatul din sufragerie care consumă de 2 ori mai mult ca aerul condiționat. Acest electrocasnic este ieftin la început, dar costisitor pe termen lung

Vara aceasta se anunță una fierbinte nu doar la propriu, ci și la figurat, mai ales când vine vorba de facturile la energie. După expirarea schemei de plafonare a prețurilor, românii sunt nevoiți să-și regândească strategiile de economisire. Iar dacă te-ai gândit că pericolul vine doar dinspre aerul condiționat, ei bine, s-ar putea să te înșeli. Există un aparat comun în multe sufragerii, aparent inofensiv, care consumă chiar dublu.

Surpriza și mai mare este că acest aparat electrocasnic este considerat de mulți „soluția rapidă” pentru confort și chiar prietenos cu bugetul. Costă puțin la achiziție, se instalează ușor și pare ideal pentru a înfrunta zilele friguroase. Însă prețul real se va plăti la sfârșitul lunii, atunci când vine factura.

(CITEȘTE ȘI: CE ELECTROCASNIC NU TREBUIE SĂ PUI NICIODATĂ LÂNGĂ CUPTOR. SE VA STRICA ȘI ÎȚI VA UMFLA FACTURA)

Aparatul care consumă de 2 ori mai mult ca aerul condiționat

Aparatul care consumă mai mult decât aerul condiționat este nimeni altul decât radiatorul electric, cunoscut și sub denumirea de calorifer portabil. Este ieftin, ușor de mutat dintr-o cameră în alta și nu are nevoie de instalare specială. Dar sub această aparență prietenoasă se ascunde un „monstru” energetic care poate dubla costurile lunare.

Funcționează simplu – rezistențe electrice care transformă energia în căldură. Însă această simplitate vine cu un consum uriaș: între 1.500 și 2.000 de wați pe oră. Dacă este folosit chiar și doar 6 ore pe zi, consumul lunar poate exploda, mai ales într-o perioadă în care fiecare kilowatt contează.

Prin comparație, un aparat de aer condiționat cu inverter, utilizat pe modul de încălzire, consumă între 700 și 1.200 de wați pe oră. În plus, tehnologia inverter reglează consumul în funcție de temperatura ambientală, ceea ce înseamnă eficiență mai mare și costuri reduse. Poate părea ciudat, dar da – aerul condiționat se dovedește mai rentabil decât caloriferul electric, chiar și iarna.

De ce rămâne radiatorul atât de popular? Pentru că e accesibil. Nu necesită montaj, nu implică costuri suplimentare inițiale și poate fi folosit imediat. Însă, în timp, banii economisiți la început se evaporă rapid din bugetul lunar.

(VEZI ȘI: ELECTROCASNICUL DIN BUCĂTĂRIE CARE CONSUMĂ ÎNTR-O ORĂ CÂT CELELALTE APARATE ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ ÎNTREAGĂ)