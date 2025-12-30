Acasă » Știri » Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo

Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo

De: Andreea Stăncescu 30/12/2025 | 10:59
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Unde va fi zăpadă în România / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Chiar dacă în orașele și câmpiile țării nu se așteaptă zăpadă de sărbători, primele zile ale anului vor aduce totuși un spectacol alb în zonele montane. Acolo, aversele de zăpadă își vor face simțită prezența, transformând peisajul într-un tablou de iarnă autentic și oferind iubitorilor sporturilor de sezon motive de bucurie.

În Satu Mare, începutul noului an se anunță magic și alb. După câteva zile de vreme mohorâtă și înnourată, primul anunț clar al iernii vine sub forma unor averse de ninsoare care vor acoperi orașul cu un strat delicat de zăpadă. Străzile, parcurile și casele se vor transforma într-un peisaj feeric, iar oamenii se vor putea bucura de frumusețea iernii încă din primele zile ale anului.

Sursa foto: Weather.ro

Cum va fi vremea în Satu Mare în primele zile ale anului

Meteorologii Weather.com au anunțat prognoza meteo pentru următoarele zile. Încă din 31 decembrie, temperaturile vor scădea până la -6 grade în timpul nopții, iar cerul va fi înnorat. Există șanse de ninsoare, iar în prima zi a anului vor fi averse de ploaie și zăpadă.

Pe 2 și 3 ianuarie, precipitațiile mixte de ploaie și ninsoare vor adăuga un farmec aparte peisajului. Fiecare fulg ce va cădea ar putea fi interpretst ca promisiunea unui an nou plin de speranță și liniște. Copiii și adulții deopotrivă vor găsi bucurie în zăpada proaspătă, iar plimbările prin orașul acoperit de alb vor fi momente de neuitat.

Iar pe 4 ianuarie, ninsoarea se va așterne din nou peste Satu Mare, aducând o continuitate a acestui tablou de basm. Este începutul perfect pentru un an nou, în care natura și oamenii par să fie conectați prin frumusețea simplă și pură a iernii.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 30 decembrie 2025. Iarna își arată colții: temperaturi scăzute și vânt rece în toată România

Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Știri
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: ”Câtă durere poate îndura?”
Știri
Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: ”Câtă durere poate îndura?”
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două...
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion
Gandul.ro
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă...
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani....
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
Prosport.ro
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion
Gandul.ro
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: ”Câtă ...
Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: ”Câtă durere poate îndura?”
Zodiile cu dublu ghinion în ianuarie 2026. Fac Revelionul în lacrimi
Zodiile cu dublu ghinion în ianuarie 2026. Fac Revelionul în lacrimi
Furie cu 2 zile înainte de crimă, la Sibiu! Fiica mamei contabil a umilit-o în fața tuturor
Furie cu 2 zile înainte de crimă, la Sibiu! Fiica mamei contabil a umilit-o în fața tuturor
Vlăduța Lupău, prima reacție după ce a fost vizată de un dosar penal internațional: ”Nu mă ...
Vlăduța Lupău, prima reacție după ce a fost vizată de un dosar penal internațional: ”Nu mă mai simt vinovată”
Ea e Maria Babei, tânăra ucisă în accidentul din Botoșani. Ce se întâmplă acum cu Ionela, care ...
Ea e Maria Babei, tânăra ucisă în accidentul din Botoșani. Ce se întâmplă acum cu Ionela, care se afla cu ea în mașină
Vezi toate știrile
×