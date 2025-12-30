Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo

Chiar dacă în orașele și câmpiile țării nu se așteaptă zăpadă de sărbători, primele zile ale anului vor aduce totuși un spectacol alb în zonele montane. Acolo, aversele de zăpadă își vor face simțită prezența, transformând peisajul într-un tablou de iarnă autentic și oferind iubitorilor sporturilor de sezon motive de bucurie.

În Satu Mare, începutul noului an se anunță magic și alb. După câteva zile de vreme mohorâtă și înnourată, primul anunț clar al iernii vine sub forma unor averse de ninsoare care vor acoperi orașul cu un strat delicat de zăpadă. Străzile, parcurile și casele se vor transforma într-un peisaj feeric, iar oamenii se vor putea bucura de frumusețea iernii încă din primele zile ale anului.

Cum va fi vremea în Satu Mare în primele zile ale anului

Meteorologii Weather.com au anunțat prognoza meteo pentru următoarele zile. Încă din 31 decembrie, temperaturile vor scădea până la -6 grade în timpul nopții, iar cerul va fi înnorat. Există șanse de ninsoare, iar în prima zi a anului vor fi averse de ploaie și zăpadă.

Pe 2 și 3 ianuarie, precipitațiile mixte de ploaie și ninsoare vor adăuga un farmec aparte peisajului. Fiecare fulg ce va cădea ar putea fi interpretst ca promisiunea unui an nou plin de speranță și liniște. Copiii și adulții deopotrivă vor găsi bucurie în zăpada proaspătă, iar plimbările prin orașul acoperit de alb vor fi momente de neuitat.

Iar pe 4 ianuarie, ninsoarea se va așterne din nou peste Satu Mare, aducând o continuitate a acestui tablou de basm. Este începutul perfect pentru un an nou, în care natura și oamenii par să fie conectați prin frumusețea simplă și pură a iernii.

