Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează

De: Anca Chihaie 30/12/2025 | 08:53
Începând cu 2026, sistemul public de pensii din România aduce modificări semnificative pentru mai multe categorii de pensionari, inclusiv pentru artiștii interpreți și executanți. Aceștia beneficiază în continuare de condiții speciale, distincte de cele aplicabile altor angajați, chiar dacă unele facilități au fost ajustate în urma modificării legislației.

Artiștii nu fac parte din categoria pensionarilor care trebuie să îndeplinească un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, cerință aplicabilă majorității celorlalți angajați. În schimb, legea prevede că aceștia trebuie să dovedească un minimum de 20 de ani de activitate în domeniu, în locurile de muncă recunoscute oficial pentru categoria lor profesională. În comparație cu vechea legislație, unde reducerea vârstei de pensionare putea ajunge la 15 ani, noua lege limitează această reducere la 13 ani.

Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor

Activitatea artistic-interpretativă recunoscută include o gamă largă de profesii, de la solişti vocali și instrumentiști la actori, balerini și artiști de circ. Mai exact, sunt cuprinși:

  • soliştii și interpreții vocali de muzică clasică (operă, operetă, lied), muzică ușoară, folk, pop și rock, precum și muzică folclorică;
  • soliştii instrumentiști și instrumentiștii din aceleași categorii de muzică;
  • dirijorii de muzică clasică, ușoară și folclorică;
  • actorii, prezentatorii de spectacole de teatru, pantomimă sau cinema;
  • soliştii de balet și dans, coregrafii, precum și dansatorii;
  • artiștii de circ și cascadorii

Pentru a putea beneficia de indemnizația lunară suplimentară acordată de uniunile de creație, artiștii trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative: să fi atins vârsta standard de pensionare, să fi desfășurat activitate artistic-interpretativă timp de minimum 10 ani și să realizeze venituri nete sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă și stagiu complet de cotizare, comunicată de Institutul Național de Statistică.

Indemnizația acordată artiștilor este diferită în funcție de categoria de atestare profesională eliberată de Ministerul Culturii și Cultelor:

  • 339 lei pentru artiștii cu atestat categoria I;
  • 254 lei pentru categoria II;
  • 198 lei pentru categoria III.

Această indemnizație se adaugă la pensia obținută din sistemul public, având rolul de a completa veniturile pentru cei care au desfășurat activitate artistic-interpretativă, dar nu au acumulat suficiente contribuții pentru a beneficia de o pensie completă.

