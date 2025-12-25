Acasă » Știri » Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa

De: David Ioan 25/12/2025 | 21:27
Luxemburg se situează în prezent pe primul loc în Europa în ceea ce privește nivelul pensiilor, beneficiile acordate persoanelor vârstnice depășind considerabil media continentală.

Nivelul ridicat de trai, alături de un sistem de protecție socială bine dezvoltat, contribuie la menținerea unor venituri substanțiale pentru pensionari.

Modelul luxemburghez de pensii se bazează pe contribuții consistente și pe o administrare financiară echilibrată, ceea ce permite statului să ofere indemnizații generoase celor retrași din activitate.

Diferențele față de alte state europene sunt evidente atât în valoarea nominală a pensiilor, cât și în ceea ce privește puterea de cumpărare.

Autoritățile din Luxemburg au reușit să păstreze o relație stabilă între contribuțiile achitate în perioada activă și sumele plătite ulterior sub formă de pensie.

Acest mecanism este considerat unul durabil, capabil să asigure o protecție financiară solidă pentru generațiile actuale și viitoare de pensionari. Chiar dacă Luxemburg domină clasamentele europene privind nivelul pensiilor, sistemul nu este lipsit de provocări.

Tendințele demografice, precum îmbătrânirea populației, mobilitatea forței de muncă și schimbările din piața muncii, pot pune presiune pe sustenabilitatea pe termen lung a fondului public de pensii.

Diferențele semnificative dintre Luxemburg și alte state membre ale Uniunii Europene ridică, de asemenea, întrebări legate de convergența socială.

Cea mai generoasă medie din Europa

În ciuda nivelului ridicat al beneficiilor, discuțiile privind echitatea, accesul la resurse și menținerea unui sistem echilibrat rămân în centrul dezbaterilor economice și politice. Datele oficiale arată că o persoană care a lucrat întreaga carieră în Luxemburg poate primi o pensie lunară de aproximativ 3.570 de euro.

Pentru cei care au avut perioade de activitate în mai multe țări, valoarea pensiei se reduce, situându-se în jurul sumei de 1.600 de euro pe lună.

Pensiile minime garantate pentru o carieră completă ajung la aproximativ 1.985 de euro lunar, un nivel care depășește considerabil standardele din majoritatea statelor europene și oferă un confort financiar semnificativ.

În ansamblu, pensionarii luxemburghezi beneficiază de o medie lunară de aproximativ 2.400 de euro, indiferent de tipul pensiei – fie că este vorba despre pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș. Aceste valori confirmă poziția Luxemburgului ca lider european în ceea ce privește veniturile acordate persoanelor vârstnice.

Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou
Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou
