Se caută un om care să trăiască singur pe o insulă nelocuită. Salariul este de aproape 30.000 de euro

De: David Ioan 25/12/2025 | 16:40
O organizație de conservare a mediului din Scoția a lansat o ofertă de muncă neobișnuită, care presupune relocarea timp de șase luni pe o insulă nelocuită.

Postul vine cu un salariu de peste 26.000 de lire sterline (aproximativ 30.000 de euro), cazare gratuită și responsabilități complexe, dar implică și provocări majore precum izolarea, condițiile meteo schimbătoare și deplasările regulate pe continent pentru aprovizionare.

Scottish Wildlife Trust caută un ranger pentru insula Handa, aflată în largul regiunii Highlands. Contractul este valabil din martie până în septembrie și presupune mult mai mult decât supravegherea faunei sălbatice.

Insula are o suprafață de circa 760 de acri și poate fi accesată doar prin feribot din portul Tarbet, situat lângă satul Scourie.

Insula Handa, Scoţia

Pe Handa nu există magazine, drumuri sau infrastructură modernă, ceea ce obligă rangerul să organizeze periodic deplasări pe continent pentru cumpărături, spălatul hainelor sau aprovizionarea cu gaz.

Vremea instabilă poate întrerupe legătura cu uscatul pentru mai multe zile, ceea ce face ca autonomia și planificarea să fie esențiale pentru supraviețuire și desfășurarea activităților zilnice.

Un aspect sensibil al postului este conviețuirea. Rangerul locuiește împreună cu voluntarii în spații comune, împărțind atât munca, cât și timpul liber. Reprezentanții Trustului subliniază că este nevoie de o persoană capabilă să conducă, dar și să se adapteze la viața comunitară.

Oferta include un salariu de 26.112 lire sterline, cazare într-un adăpost special construit și un contract de șase luni. Postul necesită rezistență fizică, cunoștințe solide de mediu și abilități organizatorice.

În schimb, oferă o experiență profesională și personală rară, cu acces direct la unul dintre cele mai spectaculoase peisaje naturale ale Scoției.

Pentru cetățenii români, accesul la astfel de joburi este posibil prin sistemul britanic de imigrare pe bază de puncte, introdus după Brexit. Este necesară o ofertă de muncă de la un angajator autorizat, dovada cunoașterii limbii engleze și fonduri minime de susținere. În lipsa statutului de rezident obținut înainte de 2021, aplicanții pot solicita Skilled Worker Visa, valabilă între trei și cinci ani.

Scoția oferă oportunități diverse în domenii precum sănătate, HoReCa, construcții și IT, cu salarii competitive și uneori relocare inclusă. Platformele oficiale precum gov.uk, indeed.co.uk sau mygov.scot  sunt principalele surse pentru informații și aplicare.

În paralel, insulele scoțiene atrag atenția și prin vânzări spectaculoase. Recent, insula Gasker din Hebride a fost scoasă pe piață pentru aproximativ 130.000 de euro, echivalentul unui apartament cu două camere în București.

Cu o suprafață de 28 de hectare, insula oferă peisaje naturale impresionante, complet neatinse de om, confirmând atractivitatea regiunii pentru cei interesați de natură și izolare.

