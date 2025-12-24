Câștigi prea puțin? Ce salariu ar trebui să ai, de fapt, în funcție de job și de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România

În 2025, piața muncii din România arată diferențe sesizabile între oraşele ţării. Dacă te întrebi de ce salariul tău nu se potrivește cu munca pe care o faci, răspunsul e simplu: ai prost negociat sau lucrezi într-un oraș unde companiile plătesc mult mai puțin.

Tabelul salarial estimativ arată cât ar trebui să câștigi „în mână” pentru 20 dintre cele mai populare joburi din România, comparate în cele mai mari 7 orașe. Diferențele sunt de mii de lei, iar dacă nu știi cât valorezi, riști să rămâi blocat cu un salariu sub media pieței.

Salarii în IT și profesii tehnice

Un Software Developer câștigă în medie 12.500 RON net în București, dar doar 8.200 RON în Craiova. Diferența de peste 4.000 RON arată atractivitatea centrelor IT din Capitală și Cluj. Inginerii constructori au salarii între 7.500 RON în București și 5.900 RON în Craiova, confirmând aceeași tendință de polarizare.

Domeniul medical

Un Medic Specialist angajat la stat are un salariu uniform, de 14.500 RON net, indiferent de oraș. În schimb, un Asistent Medical câștigă între 5.200 RON în București și 4.400 RON în Craiova. Diferențele reflectă presiunea pe resursa umană și atractivitatea centrelor universitare.

Profesiile financiare și juridice

Un Contabil Senior primește 7.200 RON în București, dar doar 5.200 RON în Craiova. La fel, un Avocat junior-mid câștigă 8.000 RON în Capitală, față de 5.200 RON în Craiova. Aceste discrepanțe arată concentrarea clienților și a companiilor mari în centrele economice.

Educație și administrație

Un Profesor de liceu grad II are un salariu fix de 5.100 RON net, indiferent de oraș. La fel, un Ofițer de poliție câștigă 6.500 RON în toate cele șapte orașe mari. Aceste domenii rămân reglementate și standardizate la nivel național.

Vânzări, marketing și HR

Un Agent de vânzări B2B câștigă între 6.500 RON în București și 5.000 RON în Craiova. În marketing, salariile sunt mai mici: un Specialist Marketing are 6.200 RON în Capitală, dar doar 4.400 RON în Craiova. HR-ul se situează la nivel mediu, cu 6.500 RON în București și 4.900 RON în Craiova.

Alte profesii

Un Electrician calificat câștigă între 5.500 RON și 4.600 RON, iar un Bucătar (Chef) între 7.000 RON și 5.200 RON. În transporturi, un Șofer de camion intern primește 5.500 RON în București și 4.900 RON în Craiova. Cele mai mici salarii sunt la Lucrătorii comerciali, cu 3.800 RON în Capitală și 3.200 RON în Craiova. În call-center, salariile variază între 4.500 RON și 3.500 RON.

CITEŞTE ŞI: Ce se întâmplă cu salariul minim de la 1 ianuarie 2026. Guvernul a luat o decizie cruntă pentru români

Cresc bursele cu 200-500 de lei pentru acești elevi din România! Consiliul Local a făcut anunțul oficial