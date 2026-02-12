Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce i-a scris un bilețel

TikTok-ul unei tinere de 23 de ani a devenit viral după ce ea a scris o scrisoare de dragoste unui pasager din avion, în încercarea de a obține o întâlnire. S-a îndrăgostit la prima vedere apoi a făcut tot posibilul să îi atragă atenția pasagerului misterios.

Isabella Duric, în vârstă de 23 de ani, se afla într-un zbor Virgin Australia de la Sydney la Melbourne pe 13 ianuarie, când a zărit un „tip drăguț” în rândul din spatele ei, vizavi de ea și prietenii ei.

TikTok-ul unei tinere a devenit viral

Deși a mărturisit că a fost o provocare, ea a spus că era sincer interesată de tânăr. S-a consultat cu prietenele ei, a primit aprobare, apoi a trecut la fapte. Întâmplarea a fost filmată și încărcată pe TikTok, unde a făcut strâns peste un milion de vizualizări.

„Prietenul meu mi-a spus: «Ți-am găsit iubitul de la aeroport» și mi-a arătat tipul din spatele nostru. Le-am povestit fetelor despre asta pe Snapchat și le-am spus: «Imaginați-vă că îi trimit un bilet tipului», iar ele m-au provocat să o fac.”, a povestit Isabelle, din Melbourne.

În clipul, care a strâns 1,3 milioane de vizualizări, Isabella Duric împărtășește o fotografie a biletului pe care l-a scris pentru tânăr, pe care scrie: „Hei, adaugă-mi numărul de telefon”, împreună cu numele ei de utilizator de pe Instagram și Snapchat. A semnat „scrisoarea de dragoste” cu numele ei și, între paranteze, a scris „blondă”, un indiciu pentru a o identifica în avion.

În descriere, tânăra de 23 de ani și-a exprimat „jenă” pe care a simțit-o când a observat că tânărul nici măcar nu a băgat în seamnă biletul ei. Prietenii Isabellei au gândit să-l facă atent pe băiat cu un mersaj pe telefonul lor, în care era scris ”DESCHIDE BILETUL”, scris pe un font galben strălucitor. De data aceasta, misiunea lor a fost un succes.

„Am crezut că era ocazia perfectă să-mi încerc norocul. Am decis să mă implic total și să scriu o scrisoare care să-i atragă atenția. Cu toate acestea, totul s-a transformat într-un moment comic și jenant. După ce am redactat biletul, am reușit să-l aruncăm în direcția lui, dar, câteva momente mai târziu, m-a cuprins o senzație de jenă când am văzut că nici măcar nu s-a uitat la biletul pe care îl aruncasem. A fost unul dintre acele momente jenante în care îți dorești să dispari de pe pământ”. a mai spus Isabella.

Cei doi au continuat să facă schimb de mesaje timp de câteva zile, vorbind despre ceea ce fac fiecare la job și la facultate, însă Isabella le-a spus prietenilor virtuali ca apropierea dintre ei nu a evoluat într-o relație de iubire.

„Totul se întâmplă cu un motiv și a fost o glumă recurentă, iar acum mă văd cu altcineva. A fost o amintire a riscurilor pe care ni le asumăm în numele iubirii sau al atracției, mai ales în spații închise, cum ar fi un avion. Cred că este misterul din spatele identității lor, a destinației lor.”, a spus Isabella într-o postare pe TikTok.

Preparatul viral pe TikTok care se vinde cu suma de 500 de lei. Ce primesc clienții de banii aceștia?

Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sală. Analfabeto!” Iuliana i-a dat replica extrem de elegant