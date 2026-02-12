Acasă » Știri » Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce i-a scris un bilețel

Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce i-a scris un bilețel

De: Irina Vlad 12/02/2026 | 23:20
Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce i-a scris un bilețel
Isabella a văzut un "tip drăguţ" în avion şi i-a aruncat un bilet/ sursă foto: social media

TikTok-ul unei tinere de 23 de ani a devenit viral după ce ea a scris o scrisoare de dragoste unui pasager din avion, în încercarea de a obține o întâlnire. S-a îndrăgostit la prima vedere apoi a făcut tot posibilul să îi atragă atenția pasagerului misterios. 

Isabella Duric, în vârstă de 23 de ani, se afla într-un zbor Virgin Australia de la Sydney la Melbourne pe 13 ianuarie, când a zărit un „tip drăguț” în rândul din spatele ei, vizavi de ea și prietenii ei.

TikTok-ul unei tinere a devenit viral

Deși a mărturisit că a fost o provocare, ea a spus că era sincer interesată de tânăr. S-a consultat cu prietenele ei, a primit aprobare, apoi a trecut la fapte. Întâmplarea a fost filmată și încărcată pe TikTok, unde a făcut strâns peste un milion de vizualizări.

„Prietenul meu mi-a spus: «Ți-am găsit iubitul de la aeroport» și mi-a arătat tipul din spatele nostru. Le-am povestit fetelor despre asta pe Snapchat și le-am spus: «Imaginați-vă că îi trimit un bilet tipului», iar ele m-au provocat să o fac.”, a povestit Isabelle, din Melbourne.

Isabella a văzut un „tip drăguţ” în avion şi i-a aruncat un bilet/ sursă foto: social media

În clipul, care a strâns 1,3 milioane de vizualizări, Isabella Duric împărtășește o fotografie a biletului pe care l-a scris pentru tânăr, pe care scrie: „Hei, adaugă-mi numărul de telefon”, împreună cu numele ei de utilizator de pe Instagram și Snapchat. A semnat „scrisoarea de dragoste” cu numele ei și, între paranteze, a scris „blondă”, un indiciu pentru a o identifica în avion.

În descriere, tânăra de 23 de ani și-a exprimat „jenă” pe care a simțit-o când a observat că tânărul nici măcar nu a băgat în seamnă biletul ei. Prietenii Isabellei au gândit să-l facă atent pe băiat cu un mersaj pe telefonul lor, în care era scris ”DESCHIDE BILETUL”, scris pe un font galben strălucitor. De data aceasta, misiunea lor a fost un succes.

„Am crezut că era ocazia perfectă să-mi încerc norocul. Am decis să mă implic total și să scriu o scrisoare care să-i atragă atenția. Cu toate acestea, totul s-a transformat într-un moment comic și jenant.

După ce am redactat biletul, am reușit să-l aruncăm în direcția lui, dar, câteva momente mai târziu, m-a cuprins o senzație de jenă când am văzut că nici măcar nu s-a uitat la biletul pe care îl aruncasem. A fost unul dintre acele momente jenante în care îți dorești să dispari de pe pământ”. a mai spus Isabella.

Cei doi au continuat să facă schimb de mesaje timp de câteva zile, vorbind despre ceea ce fac fiecare la job și la facultate, însă Isabella le-a spus prietenilor virtuali ca apropierea dintre ei nu a evoluat într-o relație de iubire.

„Totul se întâmplă cu un motiv și a fost o glumă recurentă, iar acum mă văd cu altcineva. A fost o amintire a riscurilor pe care ni le asumăm în numele iubirii sau al atracției, mai ales în spații închise, cum ar fi un avion. Cred că este misterul din spatele identității lor, a destinației lor.”, a spus Isabella într-o postare pe TikTok.

Preparatul viral pe TikTok care se vinde cu suma de 500 de lei. Ce primesc clienții de banii aceștia?

Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sală. Analfabeto!” Iuliana i-a dat replica extrem de elegant

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen
Știri
Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef după ce a devenit celebru
Știri
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef după…
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
Gandul.ro
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
Digi 24
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
Gandul.ro
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen
Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef ...
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef după ce a devenit celebru
Vărul lui Scărlătescu, acuzații grave la adresa celebrului bucătar: ”Am primit un video cu tata ...
Vărul lui Scărlătescu, acuzații grave la adresa celebrului bucătar: ”Am primit un video cu tata și l-am sunat pe Cătălin”
Familia lui James Van Der Beek a primit 1 milion de dolari în doar câteva ore de la moartea actorului. ...
Familia lui James Van Der Beek a primit 1 milion de dolari în doar câteva ore de la moartea actorului. Fani din întreaga lume au donat bani
Cât câștigă un nepalez la el în țară. Diferența față de România este uriașă
Cât câștigă un nepalez la el în țară. Diferența față de România este uriașă
Scărlătescu se războiește cu familia pentru avere, iar Cătălin Cazacu face dezvăluirea: ”Pot ...
Scărlătescu se războiește cu familia pentru avere, iar Cătălin Cazacu face dezvăluirea: ”Pot să garantez!”
Vezi toate știrile
×