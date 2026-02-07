Acasă » Știri » Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sală. Analfabeto!” Iuliana i-a dat replica extrem de elegant

De: Irina Vlad 07/02/2026 | 09:14

Rivalitatea dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică nu pare să se stingă prea curând. În timpul unui live pe TikTok, cea din urmă a făcut-o praf pe „rivala” ei, însă cea vizată a ales să îi răspundă la atac cu diplomație și eleganță. 

Cele două dive din Republica Moldova au revenit în atenția publică. Antipatiile dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi durează deja de câțiva ani buni. Cele două artiste nu se suportă, iar în rivalitatea lor nu ratează nicio ocazie fără să își trimită săgeți, direct sau indirect.

Andreea Bostănică a facut-o praf pe Iuliana Beregoi

Recent, în timpul unui live pe TikTok, Andreea Bostănică a făcut-o cu ou și cu oțeț pe Beregoi. Fără a da nume, Bostănică consideră că rivala ei este, de fapt, cel mai mare fan al ei, fiind geloasă pe succesul pe care îl are atât ca influencer, cât și ca artistă.

„Eu zic adevărul. Are corp de copil nedezvoltat, zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sala. Eu nu o insult, eu îi urez tot binele din lume. Îmi e milă de ea, de ceea ce va urma să se întâmple. Sper să nu te stresezi, că și așa ai trei fire de păr pe cap.

Eu trăiesc visul tău cel mai mare. Cel mai mare vis al tău este viața pe care eu o duc. Normal că nu ma halești, normal că mă urăști. Asta e vistul tău, să ai și tu comentarii în engleză, să te urmărească englezii, când colo, eu sunt cunoscută pe internațional, nu tu. Și ăsta e doar începutul.

Invidia este boală grea. Tu nu știi nici engleza, analfabeto. Mergi și fă un curs de engleză. Sora ta cică știe engleza, dar nu a auzit-o nimeni să vorbească. Poate pe silabe vorbește, tu nici pe silabe nu vorbești. Doamne ferește, să ai 20 de ani și să nu știi o propoziție în engleză, să duci un dialog. Deci mi se pare… Trebuie să vorbesc mai mult în română pentru că am uitat că ea nu știe engleza”, a spus Andreea Bostănică.

Ulterior, după declarațiile acide ale Andreei Bostănică, Iuliana Beregoi a ales să fie diplomată și i-a oferit un drept la replică la care nimeni nu se aștepta. În timp ce se afla pe scena unui concert, făcând o aluzie subtilă la superficialitatea de care vorbește rivala ei, artista și-a sfătuit spectatorii să nu se lase influențati de gura rea a lumii și să adopte o mentalitate în care bunurile materiale nu definesc valoarea personală, fericirea sau succesul unei persoane.

”Cu toții ați observat că pe TikTok se promovează lucrurile materiale, din păcate. Eu vreau să-mi promiteți că niciodată nu veți pune preț pe lucrurile materiale și o să puneți preț pe iubirea adevărată, pe familie și pe prieteni, promiteți?”, a fost mesajul Iulianei Beregoi.

Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”

Cine e fosta soție a lui Abush, de fapt. Andreea Bostănică, adevărul gol-goluț despre Doinița Lazarenco: ”Dansam cu ea la ziua mea de naștere”

