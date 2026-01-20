Ce au făcut Andreea Bostănică și Celina, prietena ei, într-un celebru hotel exclusivist. Cu cine erau la masă, de fapt: „Chestii ‘neortodoxe’”

În ultima vreme, Andreea Bostănică a fost ținta unor zvonuri răutăcioase, iar mulți comentează viața de lux pe care o duce. Însă, recent, una dintre prietenele influenceriței a decis să iasă în față și să spună lucrurilor pe nume. Aceasta demontează fiecare zvon răutăcios, iar de curând a vorbit despre experiența pe care a avut într-un hotel de lux alături de Andreea Bostănică.

Prietena Andreei Bostănică a răbufnit. Tânăra a ieșit în față și a demontat toate acuzațiile aduse de-a lungul timpul influenceriței celebre pe TikTok. Cel mai recent episod despre care a vorbit este vizita alături de Andreea Bostănică într-un hotel de lux.

Ce au făcut Andreea Bostănică și Celina, prietena ei, într-un celebru hotel exclusivist

În ultima vreme, Andreea Bostănică a fost ținta unor zvonuri răutăcioase și s-a confruntat cu numeroase critici în mediul online. Influencerița a fost chiar acuzată și de trafic de persoane în Dubai (Vezi detalii AICI). Ei bine, apropiații tinerei s-au săturat de tot ce se vorbește și au ieșit la înaintare.

Una dintre prietenele Andreei Bostănică a răspuns tuturor acuzațiilor, iar recent, după insinuările unui internaut, a vorbit despre un episod petrecut într-un celebrul hotel exclusivist. Cele două prietene au petrecut câteva zile acolo, însă internautul le-a acuzat de „chestii neortodoxe”.

Însă, prietena Andreei Bostănică a clarificat situație, scoțând în evidență că bărbatul din mediul online habar nu are despre ce vorbește și doar aruncă vorbe nefondate, provenite din frustrare.

„Țin să anunț că ești informat foarte prost pentru că acea camera era 304, nu 225. Și nu vreau să te simți prost când îți arăt asta, dar camera era pe numele prinților mei, deci îmi pare rău. Probabil ești un bărbat frustrat care consideră că dacă o femeie se descurcă și mănâncă într-un loc mișto sau doarme într-un loc mișto, face chestii neortodoxe. Și da, să-ți mai povestim ce făceam în hotelul C***. Am stat, am mâncat, am petrecut timp. Asta am făcut în hotelul C***, alături de părinții mei. Poftim, poză făcută de mami, eu și Andreea, la hotelul C***, unde trebuie să povestim ce am făcut acolo. Dar na, asta este. Probabil ești doar un copil frustrat”, a spus prietena Andreei Bostănică, în mediul online.

