Acasă » Știri » Ce au făcut Andreea Bostănică și Celina, prietena ei, într-un celebru hotel exclusivist. Cu cine erau la masă, de fapt: „Chestii ‘neortodoxe’”

Ce au făcut Andreea Bostănică și Celina, prietena ei, într-un celebru hotel exclusivist. Cu cine erau la masă, de fapt: „Chestii ‘neortodoxe’”

De: Alina Drăgan 20/01/2026 | 13:29
Ce au făcut Andreea Bostănică și Celina, prietena ei, într-un celebru hotel exclusivist. Cu cine erau la masă, de fapt: „Chestii 'neortodoxe'”
Ce au făcut Andreea Bostănică și Celina, prietena ei, într-un celebru hotel exclusivist /Foto: Social media

În ultima vreme, Andreea Bostănică a fost ținta unor zvonuri răutăcioase, iar mulți comentează viața de lux pe care o duce. Însă, recent, una dintre prietenele influenceriței a decis să iasă în față și să spună lucrurilor pe nume. Aceasta demontează fiecare zvon răutăcios, iar de curând a vorbit despre experiența pe care a avut într-un hotel de lux alături de Andreea Bostănică.

Prietena Andreei Bostănică a răbufnit. Tânăra a ieșit în față și a demontat toate acuzațiile aduse de-a lungul timpul influenceriței celebre pe TikTok. Cel mai recent episod despre care a vorbit este vizita alături de Andreea Bostănică într-un hotel de lux.

Ce au făcut Andreea Bostănică și Celina, prietena ei, într-un celebru hotel exclusivist

În ultima vreme, Andreea Bostănică a fost ținta unor zvonuri răutăcioase și s-a confruntat cu numeroase critici în mediul online. Influencerița a fost chiar acuzată și de trafic de persoane în Dubai (Vezi detalii AICI). Ei bine, apropiații tinerei s-au săturat de tot ce se vorbește și au ieșit la înaintare.

Una dintre prietenele Andreei Bostănică a răspuns tuturor acuzațiilor, iar recent, după insinuările unui internaut, a vorbit despre un episod petrecut într-un celebrul hotel exclusivist. Cele două prietene au petrecut câteva zile acolo, însă internautul le-a acuzat de „chestii neortodoxe”.

Însă, prietena Andreei Bostănică a clarificat situație, scoțând în evidență că bărbatul din mediul online habar nu are despre ce vorbește și doar aruncă vorbe nefondate, provenite din frustrare.

„Țin să anunț că ești informat foarte prost pentru că acea camera era 304, nu 225. Și nu vreau să te simți prost când îți arăt asta, dar camera era pe numele prinților mei, deci îmi pare rău.

Probabil ești un bărbat frustrat care consideră că dacă o femeie se descurcă și mănâncă într-un loc mișto sau doarme într-un loc mișto, face chestii neortodoxe. Și da, să-ți mai povestim ce făceam în hotelul C***. Am stat, am mâncat, am petrecut timp. Asta am făcut în hotelul C***, alături de părinții mei.

Poftim, poză făcută de mami, eu și Andreea, la hotelul C***, unde trebuie să povestim ce am făcut acolo. Dar na, asta este. Probabil ești doar un copil frustrat”, a spus prietena Andreei Bostănică, în mediul online.

Adevărul despre viața Andreei Bostănică în Dubai. Prietena influenceriței rupe tăcerea: ”Vă zic ceva foarte interesant”

Andreea Bostănică plânge pe TikTok, „amanta” l-a luat pe Abush cu acte! A înșelat-o pe bune sau e făcătură?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Au vindecat-o polițiștii pe loc. Falsa cerșetoare care locuia într-un hotel de lux și circula doar cu Uber-ul
Știri
Au vindecat-o polițiștii pe loc. Falsa cerșetoare care locuia într-un hotel de lux și circula doar cu Uber-ul
Ce rată plătești la un credit de 10.000 de euro pe 5 ani. Cât dai în plus, de fapt
Știri
Ce rată plătești la un credit de 10.000 de euro pe 5 ani. Cât dai în plus, de…
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu
Gandul.ro
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o...
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de...
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
Digi24
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false...
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Reduceri Dedeman: Televizoare TCL și Allview de 140 cm la preț special
go4it.ro
Reduceri Dedeman: Televizoare TCL și Allview de 140 cm la preț special
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu
Gandul.ro
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Au vindecat-o polițiștii pe loc. Falsa cerșetoare care locuia într-un hotel de lux și circula doar ...
Au vindecat-o polițiștii pe loc. Falsa cerșetoare care locuia într-un hotel de lux și circula doar cu Uber-ul
Ce rată plătești la un credit de 10.000 de euro pe 5 ani. Cât dai în plus, de fapt
Ce rată plătești la un credit de 10.000 de euro pe 5 ani. Cât dai în plus, de fapt
Fenomen meteo rar deasupra României! Ciocnirea acestor doi „coloși” va duce la înăsprirea gerului ...
Fenomen meteo rar deasupra României! Ciocnirea acestor doi „coloși” va duce la înăsprirea gerului și ninsori abundente: zonele vizate
Aurora Boreală, vizibilă din România! Imagini spectaculoase surprinse în Mureș. Jocul de lumini ...
Aurora Boreală, vizibilă din România! Imagini spectaculoase surprinse în Mureș. Jocul de lumini i-a uimit pe localnici
Ce salariu are un paznic în 2026. Sporurile fac diferența
Ce salariu are un paznic în 2026. Sporurile fac diferența
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer făcut de Gigi Becali
Vezi toate știrile
×