Acasă » Exclusiv » Andreea Bostănică plânge pe TikTok, „amanta” l-a luat pe Abush cu acte! A înșelat-o pe bune sau e făcătură?

Andreea Bostănică plânge pe TikTok, „amanta” l-a luat pe Abush cu acte! A înșelat-o pe bune sau e făcătură?

De: Keva Iosif 12/01/2026 | 23:40
Andreea Bostănică plânge pe TikTok, „amanta” l-a luat pe Abush cu acte! A înșelat-o pe bune sau e făcătură?
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

Andreea Bostănică a făcut din nou valuri pe TikTok, dar de data asta nu cu genți scumpe și diamante, ci cu lacrimi și reproșuri. Influencerița a postat un clip incendiar în care lasă să se înțeleagă că Abush (Akbar Abdullaev) i-ar fi fost infidel. Cu inima frântă și camera pornită, Andreea defilează cu toate cadourile primite de la milionar, într-o adevărată paradă a luxului… presărată cu suspine.

Unii au compătimit-o, alții au ridicat sprânceana. Mișcarea pare prea bine regizată, aproape ca un teaser de marketing pentru o viitoare melodie, mai ales că au apărut poze cu ea și Abush împreună de la Crăciun.

CANCAN.RO a dezvăluit deja poveștile despre cealaltă „favorită” a lui Abush, despre care Andreea știa, deci nimic surprinzător.

Dar adevărata bombă vine abia acum: un secret bine păstrat despre Abush și Doinița Lazarenco, care ar putea să o facă pe Bostănică să plângă cu adevărat… și nu de marketing!

Se pare că relația milionarului cu cealaltă moldoveancă focoasă e mult mai… intimă decât și-ar fi imaginat Bostănică. Nu e vorba doar de cadouri scumpe sau afaceri în care a băgat-o, ci de o legătură mult mai profundă. Doinița este atât de îndrăgostită de Abush, încât l-a transformat direct în logo-ul ei! La propriu, fără ghilimele.

Doar cineva complet îndrăgostit, într-o relație perfectă, ar face așa ceva, nu? Sau poate doar cineva care vrea să-și amintească zilnic cine e ”șeful”…

CANCAN.RO a descoperit detaliul într-un act oficial: Doinița Lazarenco și-a înregistrat numele ca brand național la OSIM Moldova și, ca logo, a folosit numele lui ABUSH. Awww… ce poate fi mai adorabil de atât? Dacă nici asta e nu e dovadă de maximă iubire, atunci ce e??

Și, totuși, de ce ar putea fi o strategie de marketing folosită de Bostănică?

Păi, după cum am zis, despre rivala Doinița Lazarenco a tot scris CANCAN.RO în trecutul recent și inclusiv urmăritorii Andreei Bostănică sunt la zi cu informațiile, după cum se vede și mai jos. Nu putem să omitem că Abush pare să aibă propria „strategie” de a-și răsfăța femeile: la fel ca Andreea Bostănică, și Doinița primește și ea, constant, buchete uriașe de trandafiri și se afișează lângă mașini de lux sau în vacanțe exclusiviste. Iar Doinița a defilat recent cu un astfel de buchet…E greu de crezut că în condițiile astea nu știau una de alta.

Mai există o pistă care se vehiculeză pe Tiktok, dacă cineva are detalii poate să ne scrie pe [email protected], cum că milionarul ar fi fost arestat între timp. Motive ar fi multe. Vă reamintim că Abush a fost condamnat și în Uzbekistan pentru acuzații de fraudă de 1 miliard de dolari. Mai multe detalii puteți citi AICI.

Poate cel mai șocant aspect al poveștii sale este legat de mărturiile conform cărora ar fi fost implicat în dispariția unor oameni de afaceri.

În timp ce Abdullaev a evitat acuzațiile penale în legătură cu uciderea mai multor oameni de afaceri în 2006, el i-a șocat pe diverși invitați de seamă la bordul iahtului său, lăudându-se cu crimele în cadrul unor petreceri luxoase organizate la Cannes în acest an. Nu există nicio îndoială că aceste crime – și laudele – au avut scopul de a transmite un mesaj clar tuturor afacerilor din regiune sau din afacere: orice relație de afaceri cu domnul Abdullaev nu este o glumă”, se arată pe un alt site străin care face dezvăluiri despre Abush.

Citește și: Andreea Bostanică, prinsă cu altul? Imaginile care îl vor scandaliza pe milionarul Abush)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a vrut să îi achiziționeze acel Aston Martin!”
Exclusiv
Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a vrut să îi…
Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii
Exclusiv
Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui...
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima dată: ce combinație inedită a inventat. „De atunci îmi cere zilnic”
Adevarul
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi 24
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților de la Kiev
go4it.ro
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților...
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și ...
Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și mai gravă azi
Horoscop 13 ianuarie 2026. Zodia care se ceartă cu toată lumea
Horoscop 13 ianuarie 2026. Zodia care se ceartă cu toată lumea
Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini ...
Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini de la ceremonie
„Așteptați să o vedeți”: De ce Wuthering Heights cu Jacob Elordi îi va face pe fani să se uite ...
„Așteptați să o vedeți”: De ce Wuthering Heights cu Jacob Elordi îi va face pe fani să se uite de două ori
Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a ...
Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a vrut să îi achiziționeze acel Aston Martin!”
Sala de așteptare a iubirii: Chivu, Raicu și despărțirea care se vedea din avion
Sala de așteptare a iubirii: Chivu, Raicu și despărțirea care se vedea din avion
Vezi toate știrile
×