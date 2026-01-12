Andreea Bostănică plânge pe TikTok, „amanta” l-a luat pe Abush cu acte! A înșelat-o pe bune sau e făcătură?

Andreea Bostănică a făcut din nou valuri pe TikTok, dar de data asta nu cu genți scumpe și diamante, ci cu lacrimi și reproșuri. Influencerița a postat un clip incendiar în care lasă să se înțeleagă că Abush (Akbar Abdullaev) i-ar fi fost infidel. Cu inima frântă și camera pornită, Andreea defilează cu toate cadourile primite de la milionar, într-o adevărată paradă a luxului… presărată cu suspine.

Unii au compătimit-o, alții au ridicat sprânceana. Mișcarea pare prea bine regizată, aproape ca un teaser de marketing pentru o viitoare melodie, mai ales că au apărut poze cu ea și Abush împreună de la Crăciun.

CANCAN.RO a dezvăluit deja poveștile despre cealaltă „favorită” a lui Abush, despre care Andreea știa, deci nimic surprinzător.

Dar adevărata bombă vine abia acum: un secret bine păstrat despre Abush și Doinița Lazarenco, care ar putea să o facă pe Bostănică să plângă cu adevărat… și nu de marketing!

Se pare că relația milionarului cu cealaltă moldoveancă focoasă e mult mai… intimă decât și-ar fi imaginat Bostănică. Nu e vorba doar de cadouri scumpe sau afaceri în care a băgat-o, ci de o legătură mult mai profundă. Doinița este atât de îndrăgostită de Abush, încât l-a transformat direct în logo-ul ei! La propriu, fără ghilimele.

Doar cineva complet îndrăgostit, într-o relație perfectă, ar face așa ceva, nu? Sau poate doar cineva care vrea să-și amintească zilnic cine e ”șeful”…

CANCAN.RO a descoperit detaliul într-un act oficial: Doinița Lazarenco și-a înregistrat numele ca brand național la OSIM Moldova și, ca logo, a folosit numele lui ABUSH. Awww… ce poate fi mai adorabil de atât? Dacă nici asta e nu e dovadă de maximă iubire, atunci ce e??

Și, totuși, de ce ar putea fi o strategie de marketing folosită de Bostănică?

Păi, după cum am zis, despre rivala Doinița Lazarenco a tot scris CANCAN.RO în trecutul recent și inclusiv urmăritorii Andreei Bostănică sunt la zi cu informațiile, după cum se vede și mai jos. Nu putem să omitem că Abush pare să aibă propria „strategie” de a-și răsfăța femeile: la fel ca Andreea Bostănică, și Doinița primește și ea, constant, buchete uriașe de trandafiri și se afișează lângă mașini de lux sau în vacanțe exclusiviste. Iar Doinița a defilat recent cu un astfel de buchet…E greu de crezut că în condițiile astea nu știau una de alta.

Mai există o pistă care se vehiculeză pe Tiktok, dacă cineva are detalii poate să ne scrie pe [email protected], cum că milionarul ar fi fost arestat între timp. Motive ar fi multe. Vă reamintim că Abush a fost condamnat și în Uzbekistan pentru acuzații de fraudă de 1 miliard de dolari. Mai multe detalii puteți citi AICI.

Poate cel mai șocant aspect al poveștii sale este legat de mărturiile conform cărora ar fi fost implicat în dispariția unor oameni de afaceri.

”În timp ce Abdullaev a evitat acuzațiile penale în legătură cu uciderea mai multor oameni de afaceri în 2006, el i-a șocat pe diverși invitați de seamă la bordul iahtului său, lăudându-se cu crimele în cadrul unor petreceri luxoase organizate la Cannes în acest an. Nu există nicio îndoială că aceste crime – și laudele – au avut scopul de a transmite un mesaj clar tuturor afacerilor din regiune sau din afacere: orice relație de afaceri cu domnul Abdullaev nu este o glumă”, se arată pe un alt site străin care face dezvăluiri despre Abush.

