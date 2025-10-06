Acasă » Exclusiv » “Temutul” Abush schimbă regulile: își mută banii și puterea! Andreea Bostănică devine jucătoarea principală în afacerile iubitului, rezerva Doinița iese din schemă

De: Keva Iosif 06/10/2025 | 23:40
Andreea Bostănică a făcut din ziua ei o demonstrație de putere și lux fără limite! La doar 21 de ani, cântăreața și-a îndeplinit toate mofturile, în ”umbra” controversatului miliardar uzbek Akbar Abdullaev, zis Abush, acuzat de o fraudă de 1 miliard de dolari. Petrecerea ei s-a transformat într-un festival al excesului: iPhone-uri oferite cadouri prietenelor sale, private jet la discreție și cheile unui apartament în Dubai care valorează sute de mii de euro! Dar dincolo de toate astea, în culise se ascunde o mișcare spectaculoasă! Cadoul suprem se pare că a fost altul. Bostănică și-a „evaporat” rivala, iar Abush i-a oferit „cheia seifului”: un loc la masa combinațiilor cu greutate.

Andreea Bostănică a dat lovitura de ziua ei! Artista, originară din Republica Moldova, și-a transformat aniversarea de 21 de ani într-un spectacol al luxului: harfele au atins cote amețitoare, iar în spatele „răsfățului fără număr” se ghicește mâna celebrului și (temutului pentru unii) Akbar Abdullaev, cunoscut de apropiați drept Abush — uzbekistanezul acuzat în țara natală de o fraudă de 1 miliard de dolari! (Mai multe detalii despre el puteți citi AICI)

Cântăreața și-a sărbătorit ziua în stil mare, alături de prietenele ei, cărora le-a dăruit câte un iPhone 17 cadou, înainte de a zbura cu un private jet spre Dubai. Care a culminat cu o veste-bombă pentru fanii ei: a anunțat că și-a cumpărat apartament de lux într-o zonă exclusivistă tot în Dubai, evaluat la câteva sute de mii de euro.

Doinița iese din scenă, Bostănică intră în forță

Deja am pierdut șirul achizițiilor ultra-costisitoare pe care aceasta le-a făcut până la 21 de ani, de la case, la bolizi, bijuterii, haine… Ne gândim ce ar putea să-și mai dorească?!

Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

CANCAN.RO a aflat însă că Abush i-a depășit așteptările și a făcut ceva mult mai important: i-a ”pulverizat” rivala! Pentru că da, Bostănică nu era singura slăbiciune a miliardarului fugar, ci își împărțea timpul și resursele și cu o altă moldoveancă focoasă, pe nume Doinița Lazarenco.

A plăcut-o atât de mult, încât i-a făcut loc la cârma afacerilor sale, nu i-a dat multe procente, dar cât să se simtă importantă.

Nu știm dacă Andreea Bostănică știa de culisele acestei relații, pentru că, coincidență sau nu, după ce CANCAN.RO a dezvăluiti recent, AICI, ce beneficii are Doinița, Abush a exclus-o din afacerea sa cu diamante, iar firma Andreei Bostănică a căpătat noi ”puteri”.

În timp ce Doinița ieșea din scenă, Andreea Bostănică intra în forță. Firma pe care o deține, Elegance by Andreea Bostănică, a început brusc să se extindă exact pe domeniile în care Abush și-a direcționat o parte importantă din averea sa: comerț de articole medicale, cosmetice și parfumuri, dar și comerț online, prin case de comenzi – fix segmentele pe care le controlează și imperiul lui Abush.

Astfel, Bostănică pare să devină o veritabilă „parteneră de afaceri”, pregătită să joace într-o ligă a combinațiilor cu greutate.

Citește și: Andreea Bostănică nu-l mai ascunde pe nepotul președintelui! CANCAN.RO i-a filmat pe iubăreți chiar în buricul Capitalei, alături de ”soacra mică”

NU RATA: Andreea Bostănică le dă peste nas cârcotaşilor: „Voi meritaţi înzecit!”. Face ce face şi atrage mereu atenţia… şi valul de hate!

