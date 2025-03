Andreea Bostănică nu-l mai ascunde pe nepotul președintelui! CANCAN.RO i-a filmat pe iubăreți chiar în buricul Capitalei, alături de ”soacra mică”

Andreea Bostănică a dat-o pe faţă! Celebra influenceriţă a spulberat misterul despre iubitul milionar. Nu-l mai ascunde aşa cum a obişnuit până acum, ba mai mult, recent l-a scos în lume. CANCAN.RO a fost, ca de fiecare dată, pe fază şi a surprins imagini cu cei doi îndrăgostiţi, acompaniaţi, evident, de mama tinerei.

Andreea Bostănică nu mai are nevoie de nicio prezentare. De câţiva ani, artista a devenit un personaj controversat în spaţiul public, însă discuţiile despre viaţa sa au ajutat-o să devină din ce în ce mai cunoscută. Oamenii care o urmăresc şi nu numai, au fost curioşi să afle cât mai multe lucruri despre viaţa sa personală, însă tânăra le-a dat oferit doar ce a vrut ea să se ştie. De departe, cea mai mare curiozitate a fost mereu legată de situaţia amoroasă. Pe tema acestui subiect s-au făcut multe speculaţii, dar iată că în sfârşit, CANCAN.RO are primele imagini cu fericitul cuplu. Artista a încercat să-i inducă în eroare pe fanii săi, ba a recunoscut că este într-o relaţie, ba a negat, dar acum nu mai are cum să facă acest lucru. Adevărul este unul singur: Andreea Bostănică este îndrăgostită lulea!

Andreea Bostănică nu-l mai ascunde pe Abush

Într-o zi obişnuită, la începutul acestei săptămâni, şatena a ieşit în zona Floreasca cu iubitul milionar. Mama şatenei nu a lipsit din ecuaţie, dar nu mai este nicio surpriză că aceasta îşi însoţeşte fiica la fiecare pas. Aşadar, familia fericită a profitat de vremea frumoasă de afară, însă plimbarea prin cartier a fost una scurtă. După ce au rezolvat rapid câteva treburi, galant şi foarte atent la femeia din viaţa lui, dar şi la viitoare soacră, milionarul le-a condus la maşina pe care se zvoneşte că el i-a făcut-o cadou. Îmbrăcaţi lejer, dar ca de fiecare dată numai de la branduri de lux, cei trei au mai discutat câteva minune înainte ca drumurile lor să se despartă. Evident, pentru scurt timp. Mama cântăreţei avea în mână nişte acte, iar asta ne poate duce cu gândul că fiica ei a mai făcut o achiziţie. Este cunoscut faptul că Andreea Bostănică a investit o mare parte din banii pe care i-a câştigat în imobiliare şi este posibil ca şi de această dată să fi încheiat un astfel de contract.

Fix în momentul în care au vrut să urce în maşină, soacra mică şi-a dat seama că abilităţile de soferiţă nu o prea ajută să iasă în siguranţă din parcare, moment în care a apelat la ajutorul ginerelui. Abush, băiat bun, a urcat imediat la volan şi a scos bolidul dintre maşini fără probleme. Doamna Angela a preluat repede scaunul şoferului şi i-a lăsat pe îndrăgostiţi să îşi ia la revedere. Momentul tandru dintre cei doi a fost întrerupt de o bătrână care a primit de la generosul milionar o sumă de bani. Abush are o sensibilitate, se pare pentru persoanele neajutorate şi fără să stea deloc pe gânduri a scos din buzunar 200 de lei pe care i-a dat femeii.

Apoi şi-a luat iubita în braţe şi a sărutat-o cu foc. Dragostea pluteşte-n aer, e foarte clar!

Cum a început relaţia dintre artistă şi tânărul milionar

Povestea lor a început chiar în România, cu câteva ieşiri prin localurile de fiţe din Capitală. Andreea Bostănică nu a mers niciodată singură, a fost însoţită de mama ei, iar la una dintre întâlniri a fost surprinsă chiar în timpul unei discuţii cu acesta. Relaţia a avansat şi evident Abush a început să pluseze cu daruri din ce în ce mai scumpe. Se pare că nepotul fostului președinte al Uzbekistanului are o afacere cu bijuterii, iar pentru Andreea a făcut câteva modele unicat. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

