“Mogulul din Tunari” e “fiert” pe soție! Fostul cântăreț, transformat complet de când s-a lăsat de muzică

De: Adrian Vâlceanu 11/01/2026 | 23:40
Nadir Tamuz, 37 de ani, nu mai cântă, dar impresionează în continuare. CANCAN.RO l-a surprins pe proaspătul mogul imobiliar de Tunari în mall, împreună cu familia. Cei patru magnifici încep anul pe shopping în tihnă, mai ales că posibilitățile financiare ale lui Nadir sunt impresionante. Aflăm din imagini ce-și cumpără și unde intră.

Transformare epică pentru cântărețul Nadir, 37 de ani, care a virat brusc de la muzică la simfonia betonului și s-a apucat să construiască (și să vândă) ansambluri imobiliare, în special în zona Tunari, la nord de București. După o cumpănă severă în primăvara anului trecut, urmată de doliu pentru tatăl său, Nadir s-a concentrat pe viața de familie, fără să neglijeze afacerile imobiliare.

Nadir Tamuz, tată full-time

Dar această ieșire este exclusiv despre familie, nicidecum despre business. Observăm o afinitate interesantă în familie. Soția lui Nadir și fetița sunt asortate, poartă ținute cu nuanțe vesele de roz, în timp ce băieții sunt mai sobri: Nadir la sacou, iar băiețelul cu un hanorac gri cu imprimeuri.

Fetele, în schimb, par o pereche de bune prietene care au ieșit împreună la cumpărături. Nu doar haina e similară. Mămica poartă blugi, iar fetița, pe care o cheamă Eve, o fustă tot din blugi. În picioare au adidași cât se poate de asemănători, pe nuanțe de alb și argintiu. E o simfonie de complicitate ca între fete, pe care băieții desigur că nici nu o remarcă!

Soția lui Nadir și fiica s-au asortat

De altel, fetele nu sunt la prima ”abatere”. Și în 2022, la o ieșire similară la shopping, unde au fost surprinși de CANCAN.RO, fetele erau tot asortate. (VEZI AICI IMAGINILE) E remarcabil cât de mult au crescut micuții în atât de scurt timp! Cu siguranță Nadir și Georgiana, soția sa, sunt încântați și împliniți!

Prima oprire este la un magazin de cafea. Întreaga familie se aliniază la casă și face alegeri dificile în această mare de branduri, arome și gusturi de cafea. Nadir achită, ca orice tată de familie care își asumă cheltuielile curente.

În tot acest timp, soția continuă să vorbească la telefon pe speaker, trăsătura unei personalități puternice. Nadir sigur are de furcă acasă cu această femeie dezinvoltă, ce nu admite să-i încalce nimeni drepturile. De altfel, fostul cântăreț e foarte atent și nu-și scapă soția din ochi, mereu pregătit să-i sară în ajutor, dacă bruneta are nevoie!

Nadir, cu ochii după soție

A doua oprire este la haine. În magazin, familia se desparte profesionist, pe echipe. Nadir intră cu băiatul în raionul de haine pentru bărbați. Modul în care îl ține de umăr pe Azar, protector și afectuos, ne sugerează că Nadir îl inițiază pe junior în domeniul ținutelor de băieți mari, cu sacou și cravată și toate cele. Nu știm ce și-au cumpărat fetele, dar cu siguranță se vor asorta. Altfel nu se poate!

