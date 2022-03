Nadir și soția lui, Georgiana, au ieșit la cumpărături. Cu micuții lângă ei, Eve (6 ani) și Azar (4 ani), pe care artistul nu i-a scăpat din ochi. Un magazin cu articole pentru copii a fost ținta, iar întreaga familie a ajuns acolo la bordul unui Mercedes alb, pe care l-a condus „jumătatea” lui Nadir. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Nadir Tamuz și soția lui, Georgiana, și-au fixat ziua de shopping pentru copii, așa că au ales și magazinul cu sute de produse de îmbrăcăminte. Aveau să ajungă în zonă, iar Georgiana, care a fost responsabilă cu volanul, a parcat chiar în gura incintei. Și-a luat masca de protecție de pe bord și a fixat-o, pentru că urma să ”escaladeze” magazinul.

Timp în care Nadir s-a ocupat de micuți. I-a ajutat să iasă de pe bancheta din spate a autoiturismului, le-a așezat gecuțele pe ei și, după ultimul fermoar tras, i-a luat de mânuțe și a pășit către magazin. Li s-a alăturat Georgiana, care încuiase mașina. Cei patru s-au pierdut între rafturi, cu ochii pe articolele mai mult sau mai puțin atractive. Câteva zeci de minute a durat „sesiunea”, după care familia artistului, în frunte cu el, s-a retras. Tot doamna a fost șoferul, iar în scurt timp ajungeau acasă.

Nadir Tamuz a început ascensiunea artistică în 2012, cu X Factor

Nadir Tamuz făcea senzație în lumea muzicală în anul 2012, cu apariția sa în cadrului emisiunii „X Factor”. L-a avut ca mentor pe Dan Bittman, iar cu vocea sa deosebită și aspectul exotic a reușit să cucerească publicul. Ajungea până în finală. Nu a câștigat competiția, dar participarea avea să însemne pentru el rampa de lansare. S-a impus, în scurt timp pe piața muzicii din România colaborând cu artiști consacrați precum CRBL, Randi sau Loredana Groza, dar și-a construit și o carieră solo.

Mai puțin este cunoscut faptul că drumul lui Nadir spre scena X Factor a pornit de pe șantier. Înainte de a se lansa în muzică, artistul a lucrat împreună cu tatăl său în domeniul construcțiilor. “Eu am ajuns, de fapt, de pe șantier la muzică pentru că asta fac dintotdeauna. Am preluat-o de la tatăl meu, prin anii 2000. Am ajuns de la șantier la «X Factor»”, a dezvăluit cântărețul pentru a1.ro.

