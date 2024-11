Ce au stabilit Jorge și soția sa, Ramona, de Crăciun: ”S-a șters, s-a adăugat, s-a corectat!” Decizia luată de artist pentru Revelion

Jorge a jucat anul acesta pe mai multe paliere profesionale. Pe lângă muzică și podcast, publicul l-a descoperit și în postura de actor în lungmetrajul Retreat Vama Veche. Și cu afacerile imobiliare îi merge bine, dar și cu businessul cu diamante, unde el și Ramona au intrat ca parteneri. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO; artistul ne-a povestit despre convenția pe care a făcut-o cu partenera sa de viață legată de cadourile de Crăciun, dar și despre decizia de a împodobi de mulți an un brad artificial.

Jorge a fost prezent, joi seara, la inaugurarea unui concept store, ocazie cu care ne-a povestit cum se raportează la bani atât la nivel de cadouri de Crăciun, cât și de câștiguri Revelion, pentru că el de ani buni alege să nu cânte, conștient fiind că onorariile artiștilor explodează în noaptea dintre ani.

Jorge așteaptă partea a doua a comediei Retreat Vama Veche

CANCAN.RO: Bine ai revenit din turneu. Ai fost plecat prin țară cu filmul Retreat Vama Veche. Cum a fost feedbackul?

Jorge: Pentru prima oară într-un lungmetraj pentru mine a fost de bun augur. Mă bucur că feedbackul e foarte bun.

CANCAN.RO: Te vom vedea pe marele sau pe micul ecran? Ce urmează?

Jorge: Deocamdată nu știm. Așteptăm Vama Veche partea a doua și alte proiecte care urmează, dar nu pot să dezvălui nimic din ce se întâmplă în 2025. Lăsăm așa universul să lucreze și să conspire.

CANCAN.RO: Se apropie luna decembrie. Ați împodobit bradul? Copiii i-au scris moșului?

Jorge: De scris moșului s-a scris, s-a șters, s-a mai adăugat, s-a mai corectat. Astăzi am cumpărat decorațiunile. Se roagă de mine David de vreo 3 zile să mă duc să iau bradul din boxă, dar nu am avut când, nu am avut timp. I-am promis că mâine, vineri seara, punem bradul, îl împodobim frumos și ne bucurăm mai mult timp de brad.

Jorge: „Nu sunt de acord să arunci cu banii și mai ales să tai copacii”

CANCAN.RO: Va fi un brad artifcial, așa optați de când este David sau a fost o schimbare de perspectivă?

Jorge: Nu, mie nu mi-am plăcut niciodată să iau brad natural, nu îmi place. Mi se pare inutil să tai un brad ca să-l pui la tine în casă, ca să-l arunci după aceea. Plus că sunt machedon, eu dacă am cumpărat un lucru vreau să îl folosesc mai mulți ani. Nu aruncăm cu banii, asta e ideea. Facem lucruri tari, investim, cheltuim dacă e cazul, dar nu sunt de acord să arunci cu banii și mai ales să tai copacii, asta în niciun caz!

CANCAN.RO: Ce i-a cerit David moșului?

Jorge: David vrea un ceas. A văzut el la mine un ceas și vrea și el ceas și un telefon nou. David, dar tu nici nu știi ce e ăla un telefon nou! A auzit și el că a apărut noul telefon și vrea și el. I-am zis că moșul nu are buget anul acesta de telefon. Poate să zicem niște adidași ceva, i-am zis că anul acesta mai puțin, facem ceva să fie bine, să nu fie rău.

De ce nu cântă Jorge de Revelion: „Sunt de părere că banii vin ușor la mine, nu trebuie să fug eu așa după ei”

CANCAN.RO: Dar pentru Ramona ce pregătești?

Jorge: Pentru Ramona nu știu. Ne-am tot răsfățat anul acesta, a fost un an plin de surprize și chiar ne-am și zis amândoi: nu ne mai luăm cadouri că nu mai are rost! Cred că am făcut destule anul ăsta, nu mai are rost să mai dăm banii și pe cadouri. Hai să ne bucurăm de timpul în familie! De exemplu pe 24 decembrie o să am concert la Slobozia, la Târgul de Crăciun în piață și pe 28 decembrie la Deva și am zis că sărbătorile astea le fac pe scenă și că lucrez. Pe 25 decembrie o să stau acasă, în rest o să muncesc nonstop. Anul acesta a fost despre muncă.

CANCAN.RO: Și Revelionul unde te prinde?

Jorge: Eu nu lucrez de revelion. Niciodată nu lucrez. Nici nu știu unde fac revelionul, de obicei văd cum simt: dacă rămânem în București sau dacă mergem la munte, dar mie nu îmi place să lucrez de revelion. Vreau să reflectez un pic, să mă gândesc la un nou început.

În 21 de ani cred că în 2 ani am lucrat de revelion. Atât. Nu vreau, nu că nu mi place, e frumos, e minuant, dar mi se pare că alergi așa forțat după niște bani și eu sunt de părere că banii vin ușor la mine, nu trebuie să fug eu așa după ei.

