Blonda sexy de la ”Puterea Dragostei” a luat decizia radicală: ”Este ireal!” Lovită de un mariaj eșuat, urmat de câteva relații toxice…

Iasmina Halas s-a făcut remarcată în showbiz datorită căsniciei cu Cristian Daminuță, dar și datorită fizicului apetisant. Blonda sexy este una dintre cele mai râvnite femei de la noi, dar, cu toate acestea, a avut parte doar de eșecuri în iubire. Așa cum știm, după căsnicia eșuată, Iasmina a încercat să își refacă viața. Din păcate, nu a ales bine și fiecare relație s-a încheiat brusc. Cea mai recentă a afectat-o, însă, enorm. Iasmina a suportat abuzuri fizice și psihice din partea fostului iubit, din cauza cărora a pierdut și o sarcină. După toată perioada tumultuoasă, blonda a luat o decizie radicală. S-a apropiat mai mult de Divinitate și își găsește liniștea la mânăstire. Despre toate acestea ne-a vorbit Iasmina Halas într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Iasmina Halas a trecut printr-o perioadă foarte încărcată emoțional. Blonda nu a avut deloc noroc în dragoste, iar cea mai recentă relație a sa a lăsat urme pe trupul, dar și în sufletul ei. Deși spera la un viitor alături de bărbat și rămăsese însărcinată cu el, totul s-a terminat după mai multe episoade de agresiune. Blonda a pus piciorul în prag și i-a făcut vânt celui pe care inițial îl vedea viitorul soț. Desigur că despărțirea și-a spus amprenta asupra ei, iar acum cu greu se mai deschide în fața unui bărbat.

Iasmina Halas, dezamăgită în dragoste și-a găsit refugiul la mânăstire

Se spune că atunci când te arzi cu ciorbă, sufli și-n iaurt. Este și cazul Iasminei Halas, care după cea mai recentă relație a sa, nu mai crede în dragoste. Fosta soție a lui Cristian Daminuță a fost de prea multe ori rănită așa că a luat decizia de a sta singură și a se apropia de Divinitate.

„Nu prea mai cred în dragoste adevărată. Cred în dragoste la prima vedere, dar ideea aceea de clișeu cu până când dragostea ne va despărți nu e pentru mine. Nu am făcut terapie după ultima relație, dar m-am apropiat și mai mult de Dumnezeu. Avem o mănăstire lângă Timișoara, iar eu ajung mereu vineri acolo, merg săptămânal. Tot ce mă rog și ce îmi doresc, primesc, este ceva ireal! Eu mi-am dorit din suflet să ajung acolo atunci când am pornit. O să merg să mă spovedesc acum de Paște”, a spus Iasmina Halas pentru CANCAN.RO.

Cu toate că urmează să schimbe prefixul și să facă 30 de ani, iar părinții își doresc un nepoțel din partea ei, blonda nu se grăbește. Vrea să mai stea o perioadă singură, căci îi este mult mai bine așa.

„Sunt într-o relație bună cu Divinitatea, cu familia, totul este bine, este liniște acum. Sunt foarte bine, ceea ce nu am mai spus de un an și jumătate. Nu îmi lipsește nimic, nici măcar un bărbat. Consider că merit toată această liniște pe care o trăiesc în ultima perioadă. Aș vrea să merg într-un pelerinaj, dar nu mă simt pregătită încă, a spus vedeta.

Fostul soț, singurul bărbat față de care nu are resentimente: „A contribuit la dezvoltarea mea”

În plus, Iasmina susține că nu a mai întâlnit pe nimeni care să aibă calitățile pe care le caută ea. Bărbații din ziua de azi, susține blonda, sunt mult prea nerăbdători și vor totul de-a gata: „Din doi, trei bărbați, nu faci unul bun. Înainte mai întâlneam băieți care erau mai aproape de generația părinților, aveau o educație. Acum parcă nu mai au răbdare deloc. Și femeile se lasă ușor și ei nu mai sunt dispuși să investească timp, atenție, dragoste. Ei sunt învățați prost de fetele acestea care imediat sar la ei”.

Blondina este conștientă că singurul bărbat care a ajutat-o în a se descoperi și a evolua este fostul ei soț, Cristian Daminuță, fiind de altfel și singurul bărbat față de care nu are resentimente. Însă, Iasmina spune clar că nu ar vrea să reia nicio legătură din trecut.

„Dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu aș mai face vreo alegere din trecut. Ultima, cel puțin nu aș mai face-o nici dacă m-aș mai naște de 40 de ori. Cu fostul soț, poate că da, dar vorbim ipotetic. El a contribuit mult la dezvoltarea mea și datorită lui am evoluat frumos”, a declarat Iasmina Halas.

