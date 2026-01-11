Acasă » Știri » Cum arată moartea unei stele? Imagini uluitoare, publicate după 25 de ani

De: Diana Cernea 11/01/2026 | 22:10
Oamenii de știință au făcut publice imagini spectaculoase care surprind moartea violentă a unei stele — un proces documentat pe parcursul a două decenii și jumătate. Potrivit New York Post, cadrele provin dintr-un nou videoclip realizat de Observatorul de raze X Chandra al NASA și arată, pas cu pas, ceea ce cercetătorii numesc „epave cosmice”.

O explozie rară – printre cele mai puternice din Univers

Imaginile dezvăluie resturile unei explozii stelare aflate la aproximativ 17.000 de ani-lumină de Pământ și urmăresc expansiunea furioasă a ceea ce este cunoscut drept Rămășița Supernovei lui Kepler, adică urmele incandescente ale unei stele observate pentru prima dată în anul 1604 de astronomul german Johannes Kepler.

Steaua respectivă a fost, inițial, o pitică albă care a atras prea mult material de la o stea însoțitoare. Acest proces a declanșat o supernovă de tip Ia, una dintre cele mai strălucitoare și mai violente explozii cunoscute în cosmos. Evenimentul a eliberat o cantitate colosală de energie, aruncând materie în spațiu cu viteze greu de imaginat.

Folosind date colectate de Observatorul Chandra în anii 2000, 2004, 2006, 2014 și 2025, cercetătorii au reușit să creeze cel mai lung „time-lapse” realizat vreodată cu acest telescop cu raze X. Rezultatul arată cum unda de șoc continuă să sfâșie gazul din jur, chiar și la secole după explozia inițială.

Fragmente care zboară cu milioane de kilometri pe oră

Cele mai rapide resturi de materie rezultate în urma exploziei se deplasează prin spațiu cu aproape 22 de milioane de kilometri pe oră, adică aproximativ 2% din viteza luminii. Alte fragmente, care se lovesc de zone mai dense de gaz interstelar, se mișcă „doar” cu circa 6,4 milioane de kilometri pe oră. Aceste diferențe de viteză îi ajută pe astronomi să înțeleagă structura mediului interstelar din jurul supernovei și modul în care materia ejectată interacționează cu spațiul din jur.

„Povestea lui Kepler abia începe să se desfășoare”, a declarat Jessye Gassel, cercetătoare la Universitatea George Mason. „Este remarcabil că putem urmări, aproape în timp real, resturile acestei stele distruse, ciocnindu-se de materia pe care a aruncat-o în spațiu cu secole în urmă.”

×