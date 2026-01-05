Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta atunci

Dragostea poate fi scrisă în stele, dar la fel și data nunții tale. Dacă plănuiești să spui „Da” în 2026, astrologii sugerează că anumite luni sunt mai benefice pentru cel mai important eveniment din viața ta și că totul, de la jurăminte până la luna de miere, vor decurge fără prea mult efort.

Fie că ești un Berbec înfocat sau un Capricorn cu picioarele pe pământ, există o dată când armonia poate fi perfectă, în care nu trebuie să te agiți prea mult pentru că totul curge lin.

Desigur, niciun horoscop nu înlocuiește chimia sau angajamentul, dar astrologii cred că sincronizarea planetară poate influența starea de spirit, norocul și conexiunea – trei ingrediente esențiale pentru o zi perfectă de nuntă. De la strălucirea blândă a lui Venus la comunicarea clară a lui Mercur, fiecare semn zodiacal are un moment ideal pentru a celebra dragostea. Ești gata să-l găsești pe al tău? Hai să vedem ce a plănuit Universul!

Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026

Astrologii susțin că Berbecul (21 martie – 19 aprilie) prosperă la sfârșitul primăverii și începutul verii. Motivat de pasiune și spontan, nativul acestei zodii ar trebui să țintească luna mai sau iunie 2026, când Marte susține angajamentele îndrăznețe.

Taurul (20 aprilie – 20 mai), guvernat de Venus, înflorește în aprilie sau octombrie, luni care au legătură cu stabilitatea și romantismul, așa că nunta programată atunci poate fi la momentul ideal.

Gemenii (21 mai – 20 iunie) ar trebui să aștepte până în august, când Mercur întărește comunicarea — cheia unei iubiri de durată.

Racul (21 iunie – 22 iulie), emoțional și loial, își găsește armonia sub Luna plină din iulie, o perioadă perfectă pentru jurăminte sentimentale.

Pentru Leu (23 iulie – 22 august), astrologii recomandă mijlocul lunii august pentru o ceremonie de poveste, când domină încrederea și căldura. Leul poate face din acest moment unul grandios.

Fecioara (23 august – 22 septembrie), mereu practică și atentă la detalii, ar trebui să privească spre septembrie, când Mercur retrograd se termină și planificarea pare din nou ușoară.

Balanța (23 septembrie – 22 octombrie), guvernată de Venus, strălucește cel mai puternic în octombrie, o lună plină de echilibru.

Scorpionul (23 octombrie – 21 noiembrie) se potrivește bine cu noiembrie, când profunzimea emoțională atinge apogeul, când există promisiuni și multă intimitate.

Când trebuie să facă zodiile nunta în 2026

Săgetătorul (22 noiembrie – 21 decembrie) ar trebui să țintească începutul lunii decembrie, ideal pentru nunțile atipice, care reflectă spiritul lor aventuros.

Capricornul (22 decembrie – 19 ianuarie) prosperă în ianuarie, dă dovadă de multă ambiție și visează la un nou început. Acest semn iubește să construiască ceva care durează.

Peștii (19 februarie – 20 martie), visătorul zodiacului, ar trebui să aleagă luna martie, când Neptun amplifică intuiția și romantismul e în floare.

Experții în astrologie și psihologia relațiilor sunt de acord că luna perfectă are mai puțină legătură cu planetele și mai mult cu ceea ce simți când mergi la altar. Totuși, atunci când stelele și inima ta spun da, o anumită lună din 2026 ar putea fi momentul în care viața ta capătă un alt sens.

