Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri

De: Andreea Stăncescu 30/12/2025 | 13:09
Care sunt cei mai infideli nativi / Sursa foto: Freepik

Infidelitatea rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte atunci când vine vorba despre relații, iar astrologia oferă adesea indicii interesante despre comportamentele fiecărei zodii. Potrivit interpretărilor astrale, în 2026 există o zodie care se detașează clar, având cele mai mari șanse să calce strâmb, influențată de emoții puternice, impulsivitate și dorința de evadare din relațiile tensionate. 

Balanța adoră jocul seducției și interacțiunile pline de farmec, iar acest lucru poate crea confuzie încă de la începutul unei relații. Chiar și atunci când este implicată serios, tendința de a flirta nu dispare complet. De cele mai multe ori este nevinovată, însă uneori poate depăși limitele, iar anul viitor ar putea să facă un gest neașteptat.

Gemenii au nevoie constantă de atenție și stimulare. Dacă simt că nu primesc suficient interes, își pot îndrepta privirea în altă parte. Indecizia lor îi face să păstreze mai multe opțiuni deschise, mai ales dacă au ceva de câștigat din asta.

Peștii sunt extrem de sensibili și ușor influențați de stările emoționale. Pot lua decizii impulsive atunci când se simt neglijați sau răniți, fără a avea curajul să pună capăt unei relații care nu îi mai face fericiți.

Leul trăiește pentru apreciere și validare. Dacă se simte ignorat sau trecut pe plan secund, va căuta rapid atenție în altă parte. Nu neapărat din lipsă de sentimente, ci din nevoia constantă de a fi admirat.

Vărsătorul poate evita infidelitatea fizică, dar uneori se joacă periculos la nivel emoțional. Mesajele cu tentă de flirt sau comportamentele ambigue pot fi interpretate ca o formă de trădare de către partener.

Sursa foto: Freepik

Capricornul privește relațiile într-un mod pragmatic. Caută siguranță, sprijin și beneficii clare, fie ele emoționale sau sociale. Tocmai de aceea, atunci când găsește ceea ce își dorește, va face tot posibilul să nu piardă acel echilibru.

Taurii preferă stabilitatea și confortul unei singure relații. Fidelitatea vine din dorința de a evita complicațiile inutile și consumul de energie. Nu este genul care să se aventureze în situații riscante, iar acest lucru îl face un partener de încredere.

Racul este profund atașat de ideea de familie și siguranță emoțională. Loialitatea este o valoare centrală pentru el, iar gândul de a înșela i-ar provoca mai mult stres decât satisfacție. Are nevoie de stabilitate și conexiuni sincere.

Fecioara este una dintre cele mai corecte și directe zodii într-o relație. Dacă apare nemulțumirea, va prefera o discuție sinceră sau chiar o despărțire, în locul unei aventuri. Evită drama și nu vrea să își complice viața inutil.

Nativul zodiei Berbec este loial și direct, chiar dacă nu își exprimă mereu sentimentele într-un mod delicat. Nu ar face altcuiva ceea ce știe că l-ar răni profund și tratează infidelitatea ca pe o linie care nu trebuie trecută.

Săgetătorul pune mare preț pe onestitate și libertate. Preferă să fie clar încă de la început în legătură cu așteptările sale și nu consideră infidelitate ceea ce este asumat și discutat deschis cu partenerul.

Scorpionul este intens și extrem de devotat atunci când se simte respectat. Însă trădarea, chiar și una minoră, îi poate schimba complet atitudinea. Odată pierdută încrederea, loialitatea sa dispare, iar reacțiile pot fi pe măsură.

