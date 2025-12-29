Ce petreceri de Revelion 2026 sunt în București. Unde vor concerta Horia Brenciu, 3 Sud Est, Șuie Paparude și Guess Who

Revelionul se apropie cu pași repezi și există români care și-au făcut planurile de la începutul anului 2025. Cu toate astea, pentru cei care au rămas pe ultima sută de metri și se gândesc că nu mai există variante, au fost organizate o mulțime de petreceri. Mai jos ai o listă cu diferite locații, dar și teme inedite din acest an.Toate detaliile în articol.

Organizatorii de evenimente s-au gândit și la cei care au fost nehotărâți până de curând, așa că au pregătit oferte variate. Revelionul nu mai este de mult cel clasic care avea la bază doar băutură, mâncare și muzică bună!

Teme inedite pentru Revelion 2025

Petrecerile se întrec în originalitate, aduc idei noi și extrem de interesante pentru români. Oamenii vor rămâne în amintire cu noaptea dintre ani, nu doar pentru evenimentul special în sine, ci și pentru temele, decorurile și spectacole inedite care au fost gândite.

De exemplu, organizatorii de petreceri vin acum cu teme de petreceri inspirate din horoscop, tarot și destin. Astfel, revelionul nu mai este doar o seară de distracție, ci poate deveni ceva profund spiritual.

Un nou concept este cel al petrecerilor gândite ca un nou început care să le ofere oamenilor o speranță chiar la început de an. La o masă, chiar în noaptea dintre ani, va sta o cititoare în tarot și va oferi interpretări simbolice cărților.

„De asemenea, vom avea și o cabină telefonică în care oamenii pot să-și dea un mesaj peste următoarele șase luni să-l primească automat pe e-mail sau pe WhatsApp, astfel încât să-și seteze de pe acum intențiile și peste șase luni să vadă dacă s-au întâmplat sau nu.”, a spus Răzvan Jijie, organizator de petreceri.

Alte teme sunt legate de petreceri inspirate din filme celebre, dedicate anilor de liceu sau stilului de viață italian.

Idei de petreceri pentru seara dintre ani

Pentru cei care nu vor să scoată prea mulți bani din buzunar sau au rămas fără rezervare în ultimul moment, avem o listă de Revelioane publice:

Revelionul primăriei, unde vor putea fi ascultați artiști precum Lotus şi Cristi Minculescu, Direcţia 5, Vunk, Horia Brenciu şi invitaţii săi. În sectorul 2, Revelionul va fi organizat la Turnul de Apă din cartierul Pantelimon, care a fost renovat recent. Bere Gratis, Trupa Veche şi Proconsul vor susține un concert în parcul IOR din sectorul 3, în zona intrării de la intersecţia străzilor Câmpia Libertăţii şi Baba Novac. În sectorul 5 sunt pregătite două revelioane. Primul se va organiza la intersecţia dintre strada Sebastian şi Calea 13 Septembrie, între orele 19:00 şi 1:00 şi al doilea va fi contra cost la Romexpo. Pentru bucureștenii din sectorul 6 va fi organizată o petrecere în parcarea Plaza Romania, unde vor urca pe scenă Şuie Paparude, Guess Who, DJ Vasile şi acrobaţii trupei Xtreme.

Primăria sectorului 3 dă startul distracției cu un Revelion organizat în aer liber în Piața Alba Iulia, începând cu ora 19:00.

Spectacolul va include lumini și lasere, artificii și concerte live susține de următorii artiști:

20:00 – Azur

21:00 3 Sud Est

23:00 Arsenium (ex O-Zone)

23:50- 00:10 Iris

Constanța organizează un concert în Parcarea de la Sala Sporturilor, punctul 0 al distracției din noaptea dintre ani.

Programul este următorul:

DJ Pierre D’Vară – între 21:30 – 23:00

Smiley – de la 23:00 la 00:00

După miezul nopții, distracția continuă cu Lucian Colareza.

Oamenii vor putea vedea spectacole impresionante de lasere și lumini, ploi de confetti și o atmosferă electrizantă.

Oradea sărbătorește trecerea în noul an în Piața Unirii cu o party în aer liber cu concerte cu DJ, artificii și activități până târziu în noapte.

Petrecerea începe la ora 22:00 cu DJ Cervinski. De la ora 23:00, intră în scenă AlbWho, care va mixa până la ora 01:00. La miezul nopții, oamenii vor avea parte de un spectacol de artificii.

CITEȘTE ȘI:

Rețeta de salată cu ciuperci și maioneză de Revelion a bulgăroaicelor. Invitații se vor bate pe ea!

Anul Nou în Roma Antică: de unde provin tradițiile Revelionului de astăzi