Rețeta de salată cu ciuperci și maioneză de Revelion a bulgăroaicelor. Invitații se vor bate pe ea!

De pe masa de Revelion din acest an nu ar trebui să lipsească salata celebră de ciuperci și maioneză a bulgăroaicelor. Rețeta este un simplă, iar rezultatul unul cu adevărat delicios. În rețeta bulgărească totul stă în ingredientul secret. Invitații se vor bate pe ea.

Salata cu ciuperci și maioneză este un preparat ideal pentru noaptea dintre ani, mai ales pentru cei care vor să își impresioneze invitații fără să petreacă ore întregi în bucătărie. Varianta bulgărească se diferențiază printr-un gust mai echilibrat și o aromă aparte, obținută cu ajutorul unui ingredient secret.

Rețeta bulgărească de salată cu ciuperci și maioneză

Pe mesele festive din Bulgaria, de Revelion, nu lipsesc salatele consistente, dar ușor de preparat. Salata cu ciuperci și maioneză este una dintre cele mai apreciate, fiind transmisă din generație în generație. Secretul ei stă atât în modul de preparare a ciupercilor, cât și într-un ingredient secret care potențează gustul final.

Ingrediente:

500 g ciuperci champignon proaspete

2–3 linguri de maioneză (ideal făcută în casă)

1 ceapă mică, tocată foarte fin

2 linguri de iaurt gras

sare și piper, după gust

ingredientul secret – o linguriță de muștar dulce

opțional, câteva picături de zeamă de lămâie

Mod de preparare

Pentru început trebuie să ne ocupăm de ciuperci. Acestea se spală și se fierb în apă cu puțină sare timp de 10–15 minute, până devin fragede. După fierbere, se scurg foarte bine și se lasă la răcit complet. Mai apoi, ciupercile se toacă mărunt, pentru a evita ca salata să devină apoasă.

Într-un bol încăpător se amestecă maioneza cu iaurtul, muștarul și ceapa tocată fin. Ulterior, se adaugă ciupercile, se potrivește gustul cu sare, piper și, dacă este nevoie, câteva picături de zeamă de lămâie. După ce este gata, salata se lasă la frigider cel puțin o oră înainte de servire, asta pentru ca aromele să se îmbine perfect.

Acest preparat este servit rece, ca aperitiv, alături de pâine de casă sau murături. Invitații de la masa dintre ani cu siguranță o să fie impresionați.

