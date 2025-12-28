Acasă » Știri » Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine. Ce trebuie să cauți în mijlocul ei

Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine. Ce trebuie să cauți în mijlocul ei

De: Denisa Iordache 28/12/2025 | 17:11
Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine. Ce trebuie să cauți în mijlocul ei
Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine

Perioada Sărbătorilor a luat sfârșit, dar gospodinele se pregătesc deja intens pentru Revelion. Acestea pregătesc preparate delicioase pentru noaptea dintre ani, iar printre acestea se regăsește și plăcinta întinsă din Ardeal.  

Ceea ce puțini știu este că aceasta prezice cum va fi anul 2026 pentru cel care o mănâncă. Renumita plăcintă întinsă este nelipsită de pe mesele din Ardeal. Aromată și plină de gust, aceasta se numără printre preferatele românilor. 

Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine

Plăcinta care s-a transmis din generație în generație a rămas aceeași în localitatea Turnu din județul Arad, acolo unde gospodinele se ghidează după aceeași rețetă. Unul dintre aspectele care dau pe spate pe oricine o gustă este chiar foaia crocantă. 

Legat de tradiția care îți va prevesti anul 2026, o bucătăreasă spune că cel care va găsi bănuțul în plăcintă va avea un an prosper și plin de noroc. 

„Când ajunge plăcinta aceasta pe limba clientului sau pe limba celui care o consumă, face wow. Asta e sigur. De anul nou se face o plăcintă specială cu bănuţ, iar cine găseşte bănuţul va avea un an nou plin de noroc pe tot parcursul anului”, spune Gheorghina Iacsity. 

Foile se întind dintr-o singură mișcare, iar umplutura diferă: vișine, dovleac, nucă, brânză sau varză cu brânză sărată. 

„Ingredientele sunt naturale. Totul este făcut de noi, inclusiv umplutura. Nu este gem, nu este gel, nu este la găleată. Fructele sunt fructe. Nuca este nucă. Macul este mac. Deci totul este natural fără e-uri, fără conservanţi, fără aditivi”, a mai spus bucătăreasa. 

Un secret stă la baza realizării perfecte: plăcinta trebuie să fie subțire și întinsă uniform. 

„La început mi s-a părut foarte greu, dar pe urmă perseverând şi încercând, altfel nu pot să faci, a fost foarte uşor. Trebuie să ştii cum să le încerci şi cum să le duci mai departe ca să le faci să fie cât masa. Să fie şi subţire şi să fie întinsă uniform”, spune o altă bucătăreasă, Daniela Pacurar.

CITEȘTE ȘI:

Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată

Nici nu vor să audă de preparatele tradiționale! Care sunt cele mai pretențioase vedete la masa de Crăciun

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara’: ”Dau cu probe și dovezi, că prea suferă de ea”
Știri
Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara’:…
Doliu în presa din Arad! Colegul Mălinei Guler a murit în noaptea de Crăciun. Care ar fi cauza decesului
Știri
Doliu în presa din Arad! Colegul Mălinei Guler a murit în noaptea de Crăciun. Care ar fi cauza…
CCR amână decizia privind pensiile magistraților pentru luni
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile magistraților pentru luni
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”
Adevarul
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Incendiu de proporții în sectorul 6: degajări mari de fum
Mediafax
Incendiu de proporții în sectorul 6: degajări mari de fum
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă...
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit ...
Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara’: ”Dau cu probe și dovezi, că prea suferă de ea”
Doliu în presa din Arad! Colegul Mălinei Guler a murit în noaptea de Crăciun. Care ar fi cauza decesului
Doliu în presa din Arad! Colegul Mălinei Guler a murit în noaptea de Crăciun. Care ar fi cauza decesului
Care a fost primul loc de muncă al Mirabelei Grădinaru în București. A făcut eforturi mari în perioada ...
Care a fost primul loc de muncă al Mirabelei Grădinaru în București. A făcut eforturi mari în perioada facultății înainte de a se angaja la corporație
Ninge ca în povești la Barajul Vidraru. Imagini de colecție cu stăvilarul golit de apă, dar acoperit ...
Ninge ca în povești la Barajul Vidraru. Imagini de colecție cu stăvilarul golit de apă, dar acoperit de o ‘pătură’ proaspătă de omăt
Vedetele din România care au făcut Crăciunul separat! Nu mai e cale de împăcare: „Anul ăsta m-a ...
Vedetele din România care au făcut Crăciunul separat! Nu mai e cale de împăcare: „Anul ăsta m-a învățat multe”
Zodia triplu-blestemată de astre în 2026: Bolnavă, săracă și părăsită de partenerul de viață
Zodia triplu-blestemată de astre în 2026: Bolnavă, săracă și părăsită de partenerul de viață
Vezi toate știrile
×