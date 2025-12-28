Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine. Ce trebuie să cauți în mijlocul ei

Perioada Sărbătorilor a luat sfârșit, dar gospodinele se pregătesc deja intens pentru Revelion. Acestea pregătesc preparate delicioase pentru noaptea dintre ani, iar printre acestea se regăsește și plăcinta întinsă din Ardeal.

Ceea ce puțini știu este că aceasta prezice cum va fi anul 2026 pentru cel care o mănâncă. Renumita plăcintă întinsă este nelipsită de pe mesele din Ardeal. Aromată și plină de gust, aceasta se numără printre preferatele românilor.

Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine

Plăcinta care s-a transmis din generație în generație a rămas aceeași în localitatea Turnu din județul Arad, acolo unde gospodinele se ghidează după aceeași rețetă. Unul dintre aspectele care dau pe spate pe oricine o gustă este chiar foaia crocantă.

Legat de tradiția care îți va prevesti anul 2026, o bucătăreasă spune că cel care va găsi bănuțul în plăcintă va avea un an prosper și plin de noroc.

„Când ajunge plăcinta aceasta pe limba clientului sau pe limba celui care o consumă, face wow. Asta e sigur. De anul nou se face o plăcintă specială cu bănuţ, iar cine găseşte bănuţul va avea un an nou plin de noroc pe tot parcursul anului”, spune Gheorghina Iacsity.

Foile se întind dintr-o singură mișcare, iar umplutura diferă: vișine, dovleac, nucă, brânză sau varză cu brânză sărată.

„Ingredientele sunt naturale. Totul este făcut de noi, inclusiv umplutura. Nu este gem, nu este gel, nu este la găleată. Fructele sunt fructe. Nuca este nucă. Macul este mac. Deci totul este natural fără e-uri, fără conservanţi, fără aditivi”, a mai spus bucătăreasa.

Un secret stă la baza realizării perfecte: plăcinta trebuie să fie subțire și întinsă uniform.

„La început mi s-a părut foarte greu, dar pe urmă perseverând şi încercând, altfel nu pot să faci, a fost foarte uşor. Trebuie să ştii cum să le încerci şi cum să le duci mai departe ca să le faci să fie cât masa. Să fie şi subţire şi să fie întinsă uniform”, spune o altă bucătăreasă, Daniela Pacurar.

