Acasă » Știri » Cea mai veche rețetă de post din România. Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona Moldovei

Cea mai veche rețetă de post din România. Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona Moldovei

De: Anca Chihaie 21/12/2025 | 13:35
Cea mai veche rețetă de post din România. Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona Moldovei
Cum se prepară hremziile/foto: Facebook

În bucătăria tradițională românească, rețetele de post au avut dintotdeauna un rol esențial, mai ales în zonele rurale, unde perioadele de post erau respectate cu strictețe și transformate într-o adevărată artă culinară. Una dintre cele mai vechi și mai puțin cunoscute mâncăruri de post din România este preparatul numit hremzli sau hremzii, o rețetă arhaică păstrată în special în zona Moldovei, transmisă din generație în generație.

Hremziile erau servite, de obicei, fierbinți, alături de murături, varză acră sau o salată simplă de ceapă. În unele zone, erau consumate și reci, fiind considerate la fel de gustoase și a doua zi. Deși par un preparat simplu, ele reflectă o întreagă filosofie culinară bazată pe respectul față de ingrediente, economie și adaptare la ritmurile naturii.

Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona Moldovei

Hremziile sunt considerate o mâncare modestă, dar extrem de sățioasă, apărută din nevoia țăranilor de a folosi ingrediente simple, locale, care să ofere energie pentru muncile câmpului. Spre deosebire de chiftelele clasice, această rețetă nu conține ou, fiind adaptată perioadelor de post lung, iar rolul de liant este preluat de un ingredient neașteptat: nuca măcinată. Acest detaliu conferă preparatului o aromă profundă, o textură aparte și o consistență care amintește, surprinzător, de mâncărurile cu carne.

INGREDIENTE
– 1 kg de cartofi (preferabil din cei roz, care sunt mai sfărâmicioși);
– 2 cepe mari, tocate foarte fin;
– 100g de miez de nucă măcinat fin (înlocuiește oul și dă sațietate);
– 3-4 linguri de făină (sau griș);
– 3 căței de usturoi zdrobiți;
– Sare, piper și opțional puțin cimbru uscat;
– Ulei pentru prăjit.

Cartoful, ingredientul de bază, era ușor de cultivat și de păstrat peste iarnă, devenind un aliment-cheie în gospodăriile moldovenești. Pentru hremzli se folosesc, în mod tradițional, cartofi mai sfărâmicioși, care se leagă mai bine după stoarcere. Aceștia sunt curățați și rași fin, apoi storși cu grijă pentru a elimina excesul de lichid. Zeama nu este aruncată complet, deoarece amidonul depus pe fundul vasului este recuperat și adăugat în compoziție, o tehnică veche care demonstrează ingeniozitatea bucătăriei țărănești.

Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona Moldovei
Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona Moldovei

Ceapa tocată foarte mărunt este un alt element esențial, oferind dulceață și aromă, în timp ce usturoiul adaugă intensitate gustului. Nuca măcinată fin nu doar că înlocuiește oul, dar îmbogățește preparatul cu grăsimi naturale și proteine vegetale, transformând hremziile într-un fel de mâncare consistent și hrănitor. În unele sate, nuca era considerată un ingredient de preț, rezervat pentru mâncărurile „cu rost”, pregătite în zilele importante de post.

Pentru a obține textura potrivită, se adaugă făină sau griș, în funcție de ce era disponibil în gospodărie. Condimentarea rămâne simplă: sare, piper și, uneori, puțin cimbru uscat, plantă frecvent întâlnită în grădinile moldovenești. Amestecul rezultat trebuie să fie suficient de legat pentru a putea fi porționat cu lingura, fără a deveni prea dens.

Gătirea se face, conform metodei arhaice, într-o tigaie grea, de preferință din fontă, încinsă bine cu ulei. Compoziția se pune cu lingura direct în tigaie și se aplatizează ușor, formând chiftele turtite sau mici clătite. Prăjirea are loc la foc mediu, pentru a permite cartofilor să se gătească uniform, iar nucii să se coacă lent în interior, dezvoltând o aromă intensă, ușor prăjită. Rezultatul este o crustă crocantă, de culoare aurie spre brun, și un interior moale, dar consistent.

Crăciunul de acum 30 de ani: cât de „lux” era, de fapt, sărbătoarea când salariul ajungea doar de o sărmăluță?

„Cum era să mor de la o felie din cel mai renumit cozonac din România”. Acuzații grave pentru cofetăria unei celebre prezentatoare TV

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele
Știri
N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor
Știri
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli și taxe impuse de ei!
Gandul.ro
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din...
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Digi24
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli și taxe impuse de ei!
Gandul.ro
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli și taxe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele
N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor
Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ...
Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum
Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: ”Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata”
Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: ”Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata”
Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză apare un leu, dar nu doar atât. Găsiți șobolanul ...
Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză apare un leu, dar nu doar atât. Găsiți șobolanul ascuns!
Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei. Gențile ei costă ...
Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei. Gențile ei costă cât o mașină
Vezi toate știrile
×