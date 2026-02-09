EX-starul Naționalei, în centrul unui mega-scandal. Acuzat că a fugit după ce ar fi provocat un accident grav! Cum se apără

Fostul rapidist Daniel Chiriță, ex-star al Naționalei Artiștilor, este din nou în vizorul poliției! Fostul fotbalist cu un trecut tumultuos la volan, prins de trei ori cu permisul suspendat, este acum cercetat pentru că ar fi provocat un accident și a fugit de la locul faptei. Chiriță susține însă că victima urmărește doar bani, nu adevărul, iar procesul a scos la iveală contradicții grave între declarații și documente oficiale.

Daniel Chiriță a ajuns iar în atenția poliției! După ce a fost prins de trei ori la volan cu permisul suspendat și a scăpat ca prin urechile acului de pușcărie, fostul fotbalist este acum cercetat pentru fugă de la locul unui accident din care ar fi rezultat o victimă.

În timp ce judecătorii îi explicau posibilitatea reducerii pedepsei dacă își recunoaște fapta, Chiriță a refuzat să admită vina și s-a oferit să presteze muncă în folosul comunității dacă va fi găsit vinovat.

”Instanţa aduce la cunoştinţa inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispozițiile art. 396 alin. 10 C.p.p. referitoare la reducerea cu 1/3 în cazul pedepsei închisorii şi 1/4 în cazul pedepsei amenzii, a limitelor de pedeapsă. La interpelarea instanţei, inculpatul Chiriță Daniel menționează că nu recunoaște săvârșirea faptei. La interpelarea instanței, inculpatul menționează că este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunității în cazul în care va fi găsit vinovat”.

Cum se apără Chiriță: ”Scopul urmării penale este acela de a obține bani”

Fotbalistul arată că procesul-verbal care spune că o ambulanță a ajuns la locul accidentului este fals, iar victima ar fi mers acasă și abia apoi a fost dusă la spital. Avocatul lui vrea să demonstreze contradicțiile care l-au încriminat, iar Chiriță refuză să dea declarații până când probele nu sunt complet verificate.

”Un alt mijloc de probă pe care îl solicită este stabilirea contradictorialității, respectiv procesul-verbal de la pagina 22 din dosarul de urmărire penală întocmit de către agenții de poliție din cadrul Poliției Mun. Ploiești, Biroul Rutier. Învederează că în acest proces-verbal se consemnează că a sosit ambulanța la fața locului, însă acest fapt nu este adevărat. Susține că persoana acroșată a declarat că s-a dus acasă, i-a spus mătușii ce s-a întâmplat, iar aceasta a chemat salvarea și l-a dus la spital. ##### că ambulanța nu a venit la fața locului. Apreciază că există o mare contradicție între acest proces-verbal și declarațiile aflate la dosarul cauzei, contradicție ce a dus la incriminarea persoanei pe care o reprezintă. Declară că inculpatul nu dorește să dea declarație la acest moment procesual ci va da ulterior administrării probatoriului”.

Avocatul fotbalistului cere de asemenea introducerea unei înregistrări audio în dosar, susținând că ancheta nu urmărește adevărul, ci doar să-i scoată bani din buzunar fostului star al Naționalei Artiștilor!

Certificatul medico-legal, emis la două luni după incident, ar arăta că victima nu prezenta nicio leziune, iar audierea martorilor urmează să clarifice dacă totul e doar o cursă pentru bani sau nu.

”Solicită și administrarea unei probe constând în depunerea la dosarul cauzei a unei înregistrări audio pentru a se dovedi că scopul urmării penale este acela de a obține bani de la inculpat, acesta fiind o persoană de notorietate, fiind fost fotbalist la naționala României. Susține că certificatul medico-legal a fost obținut la 2 luni de la producerea incidentului. Învederează că în certificatul medico-legal se menționează că persoana acroșată nu a prezentat nicio leziune.

Instanța a acceptat audierea agenților de poliție care au sosit la locul accidentului, însă a respins ”administrarea probei constând într-o înregistrare audio pentru a se dovedi că scopul urmării penale este acela de a obține bani de la inculpat, acesta fiind o persoană de notorietate, ca nefiind utilă soluționării cauzei, având în vedere că obiectul prezentului dosar este infracțiunea de părăsire a locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie”.

Fost jucator profesionit, Chiriță a fost castigator al Cupei Romaniei in 1995 cu Petrolul Ploiesti, campion al Romaniei cu Rapid Bucuresti si al Ucrainei cu Shakhtar Donetsk, a mai jucat la Zenit St Petersburg, Metalist Kharhiv. El a venit la Nationala Artistilor ca jucator in 2013.

Citește și: Fotbalistul după care a plâns Gigi Becali a strâns-o cu ușa pe fosta pentru 5000 €. Scandal uriaș după despărțire!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.