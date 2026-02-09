Jeffrey Epstein și Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles al Marii Britanii, au schimbat mai multe mesaje după ce ar fi organizat o cină privată la Palatul Buckingham, eveniment la care a fost prezentă și o româncă.

Cina, despre care se crede că a avut loc pe 27 septembrie 2010, a fost găzduită de Andrew pentru Epstein și patru femei, conform e-mailurilor din dosarele lui Epstein, citate de express.co.uk. Cei doi au vrut loc ca această întâlnire să aibă loc la Palatul Buckingham, unde urmau să aibă „intimitate”. Se pare că regretata regină Elisabeta a II-a nu a fost prezentă, aflându-se la Castelul Balmoral în acel moment.

După presupusa cină, Epstein, care deja ispășise o pedeapsă pentru infracțiuni sexuale asupra unor minori la acea vreme, i-a scris un e-mail lui Andrew în care spunea: „Ne-am distrat, mai multe se vor întâmpla mai târziu”. „Da, te rog!”, ar fi răspuns fostul prinț.

Epstein a ținut morțiș ca românca să fie prezentă la cina de la Buckingham

Se pare că doar trei femei erau așteptate să participe la cina lui Epstein și Andrew în acea seară, însă un e-mail din dosarele Epstein arată că omul de afaceri i-a cerut fostului duce, pe 27 septembrie 2010, să adauge încă una pe listă.

Epstein s-a referit la ea ca fiind „o româncă foarte drăguță”, scrie sursa citată. A doua zi după presupusa cină, un e-mail arată cum românca i-a mulțumit lui Epstein pentru „experiența unică în viață”.

„Ai fost perfectă, iar Andrew a crezut că ești o femeie foarte frumoasă. Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, se uită prin ele”, i-a răspuns Epstein tinerei din România.

Victimele lui Epstein cer ca Andrew să fie urmărit penal

Victimele lui Jeffrey Epstein au cerut recent ca Andrew să fie urmărit penal înainte de publicarea unor noi documente din acest dosar.

Marina Lacerda, care avea 14 ani când a fost abuzată de Epstein, a declarat că fostul Duce de York ar fi fost arestat până acum „dacă ar fi fost un tip obișnuit”.

Printre un lot de documente publicate la începutul acestei săptămâni de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) se număra un e-mail, aparent de la Andrew, prin care îi cerea lui Ghislaine Maxwell să-i găsească „niște noi prieteni nepotriviți”. Într-un al doilea e-mail, complicele lui Epstein i-a cerut unui prieten din Peru să aranjeze niște „vizite turistice pe două picioare” cu fete „inteligente, frumoase, distractive și din familii bune” pentru un prieten pe nume „Andrew”.

Una dintre cele două adrese de e-mail pe care Maxwell le-a folosit pentru a-i trimite mesaje lui „Andrew” era trecută în cartea neagră a lui Epstein, la rubrica „Ducele de York”.

CITEȘTE ȘI: