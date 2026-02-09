Acasă » Știri » Cât primesc pensionarii din Germania care au muncit doar 5 ani. Cum se calculează

De: Denisa Iordache 09/02/2026 | 23:18
Seniorii din Germania trebuie să aibă o perioadă minimă de asigurare de 5 ani, pentru a beneficia de o pensie la bătrânețe. Aici nu există o pensie minimă garantată prin lege, astfel că suma primită depinde de veniturile realizate și de punctele de pensie acumulate. 

În Germania, contribuțiile plătite la asigurarea de pensii sunt mai mari, cu cât venitul este mai mare. Astfel, aceste contribuții determină câte puncte de pensie vor acumula seniorii. 

Dacă încasezi salariul mediu brut pe an (aproximativ 50.493 de euro pentru 2025), primești un punct de pensie. 

Valoarea unui punct de pensie în Germania este de 40,79 euro din luna iulie 2025. 

Formula de calcul este formată din numărul de puncte x factorul de acces x valoarea actuală a punctului x factorul tipului de pensie. 

Mai exact, dacă o persoană a lucrat 5 ani în Germania și a avut un salariu mediu, a acumulat 5 puncte de pensie. Astfel, calculul ar fi 5 puncte x 40,79 euro = 203,95 euro (brut/lună). 

Astfel, dacă venitul a fost sub media pe economie, punctajul adunat va fi mai mic, iar pensia va fi și ea mai mică.  

Ce pensii au românii după 30 de ani de muncă 

Pensionari cu 30 de ani munciți se trezesc cu pensii de mizerie, mai mici de 2.000 de lei, asta în timp ce magistrații au pensii de peste 25.000 de lei net. Totul e un haos și nimeni nu face nimic ca acest tablou să arate altfel. 

La ora actuală, pensia medie este de 2.818 lei. Ba mai mult 900.000 de vârtnici au o pensie minimă de 1.281 de lei. În cazul lor, statul contribuie lunar, în medie, cu 500 de lei pentru ca ei să poată beneficia de acest venit. Altfel, pensia lor ar fi fost de 700 de lei, în medie (VEZI AICI MAI MULT). 

