Când se elimină CASS și se măresc pensiile cu 13%. Ministrul Muncii a dat vestea cea mare

De: Denisa Iordache 09/02/2026 | 21:55
Vești importante pentru pensionari! Începutul anului 2026 vine cu semne bune pentru ei. CASS nu va mai fi reținut din pensii, iar indexarea acestora este din ce în ce mai aproape. Toate detaliile în articol. 

Hotărârea prin care pensionarii care aveau pensii mai mari de 3.000 de lei plăteau CASS a intrat în vigoare la 1 august 2025. Acest moment a stârnit revoltă printre seniori. 

Legea pensiilor stipulează clar că pensia este un drept dobândit, care nu poate fi redus, nici măcar de către guvern. 

Potrivit unui avocat, principiul contributivității stă la baza pensiei, iar orice diminuare încalcă Constituția și practica CEDO; astfel, o pensie calculată la 4.000 de lei nu poate fi redusă la 3.900 de lei prin introducerea unui CASS de 100 de lei. 

Pensionarii au motive de optimism, după ce autoritățile au transmis mesaje favorabile. Chiar ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat demararea discuțiilor privind eliminarea contribuției de asigurări de sănătate (CASS). 

Contribuția la sănătate reținută din pensie este de 10% aplicată sumei care depășește pragul de 3.000 de lei. Astfel, pentru o pensie de 5.000 de lei, valoarea CASS ajunge la 200 de lei. 

Vestea bună pentru pensionari vizează anul 2027. Începând cu 1 ianuarie 2027, pensionarii nu vor mai plăti contribuția la sănătate. Aceasta va dispărea începând cu anul viitor. 

Ministrul Florin Manole a făcut anunțul legat de anularea indexării pensiilor din anul 2027. 

„Nu există niciun argument pentru care o astfel de înghețare să continue… Motiv pentru care, în 2027, este imposibil să nu se indexeze pensiile”, a spus ministrul Florin Manole.

Cresc pensiile cu 200 lei (50€) pentru toți pensionarii români din această categorie

Anul 2026 se anunță unul destul de dificil, mai ales pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu valoarea inflației care este de 7%, asta pentru a scădea deficitul bugetar. Însă, pensionarii români din Spania sunt ceva mai norocoși. Aceștia beneficiază de o creștere a pensiilor în 2026 (VEZI AICI DETALIILE).

Pensionarii care primesc ajutor de 1.950 de lei. Care sunt condițiile

Pensionarii din România care primesc sub 2.000 de lei după 30 de ani de muncă. Cum se calculează

