Cresc pensiile cu 200 lei (50€) pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială

De: Alina Drăgan 05/02/2026 | 07:33
Vești bune vin pentru o parte dintre pensionarii români. În contextul scumpirilor din ultima perioadă, în curând, aceștia vor beneficia de o creștere a pensiei. Creșterea este de 200 de lei (50€). Cine sunt cei care beneficiază de această creștere?

Anul 2026 se anunță unul destul de dificil, mai ales pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu valoarea inflației care este de 7%, asta pentru a scădea deficitul bugetar. Însă, pensionarii români din Spania sunt ceva mai norocoși. Aceștia beneficiază de o creștere a pensiilor în 2026.

În acest an, în Spania, prestațiile contributive vor crește cu 2,7%. În primă fază guvernul spaniol a fost de acord cu această creștere, dar a revenit asupra măsurii. Consiliul de Miniștri al Spaniei a aprobat marți două decrete pentru, pe de o parte, a promova revalorizarea pensiilor pentru 2026 și, pe de altă parte, „scutul social”, care include, printre altele, moratoriul asupra evacuărilor.

Astfel, așa cum era prevăzut încă de la sfârșitul lunii noiembrie, indexarea pensiilor contributive va fi de 2,7% în acest an. O creștere pe care pensionarii au primit-o deja în prima salarizare a anului, dar care rămânea sub semnul întrebării pentru restul lunilor din 2026, după abrogarea decretului omnibus săptămâna trecută.

Concret, acest procent se traduce în 570 de euro suplimentari pe an, adică aproximativ 50 de euro pe lună este creșterea de pensii. În plus, Consiliul de Miniștri a aprobat din nou o creștere a prestațiilor minime și necontributive de 7% (o creștere care ajunge până la 11,4% în cazul persoanelor cu obligații familiale) în 2026.

Așadar, pensionarii români din Spania vor beneficia de o creștere a pensiei cu 200 de lei. Pe de cealaltă parte, pensionarii care locuiesc în România nu vor beneficia de o creștere. Dar PSD propune ca pensionarii cu pensii mici să beneficieze de un sprijin financiar cuprins între 600 și 1.000 de lei, acordat în două tranșe egale, de Paște și de Crăciun. O posibilă indexare a pensiilor în România poate apărea abia în 1 ianuarie 2027.

