De ce are februarie doar 28 de zile? Povestea fascinantă a lunii „nedreptățite”, plină de superstiții, politică și astronomie

Puțini știu că februarie nu a fost mereu parte din calendar și că durata ei scurtă nu e deloc întâmplătoare. Istoria acestei luni ascunde decizii politice, credințe religioase, orgolii imperiale și calcule astronomice care au modelat felul în care măsurăm timpul și azi.

Calendarul care ignora iarna

Explicația începe în Roma Antică, unde primul calendar cunoscut, atribuit legendarului fondator Romulus, avea doar zece luni și cam 304 zile. Anul începea în martie și se termina în decembrie, iar perioada de iarnă pur și simplu nu era inclusă în calendar. Pentru romani, această perioadă nu avea importanță economică, pentru că agricultura era activitatea principală, iar iarna era considerată o pauză naturală.

Lunile calendarului roman erau Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, October, November și December. Practic, ianuarie și februarie nici nu existau.

Apariția lunii februarie și superstițiile romane

În jurul anului 700 î.Hr., regele Numa Pompilius a decis să reformeze calendarul și să introducă două luni noi: ianuarie și februarie. Astfel, anul a ajuns la 355 de zile și a fost adaptat ciclurilor Lunii.

Romanii aveau o credință puternică: considerau numerele pare aducătoare de ghinion. Majoritatea lunilor au primit 29 sau 31 de zile, dar pentru a menține echilibrul calendarului, februarie a fost sacrificată și a rămas cu 28 de zile.

Numele lunii provine din termenul latin „februa”, care însemna purificare. În această perioadă aveau loc ritualuri religioase dedicate curățării spirituale și comemorării morților. Din acest motiv, februarie era considerată o lună solemnă și mai puțin norocoasă.

Calendarul haotic și luna dispărută

Calendarul roman de 355 de zile nu era sincronizat cu anul solar, care are cam 365 de zile și un sfert. Pentru a corecta diferențele, romanii introduceau ocazional o lună suplimentară numită Mercedonius.

Problema era că această lună era decisă de preoți și putea fi folosită politic. Uneori era adăugată sau eliminată pentru a prelungi mandatele conducătorilor sau pentru a manipula evenimentele administrative. Rezultatul era un calendar extrem de confuz, în care oamenii nu mai știau exact ce dată era.

Reforma radicală a lui Iulius Cezar

În anul 46 î.Hr., Iulius Cezar a decis să rezolve haosul calendaristic. Cu ajutorul astronomilor egipteni, el a introdus calendarul iulian, bazat pe mișcarea Soarelui.

Reforma a stabilit:

anul de 365 de zile

introducerea anului bisect o dată la patru ani

Pentru a păstra echilibrul zilelor, februarie a rămas cea mai scurtă lună, având 28 de zile în mod normal și 29 în anii bisecți.

Orgoliul împăratului Augustus

După moartea lui Cezar, luna Quintilis a fost redenumită iulie în onoarea sa. Mai târziu, împăratul Augustus a dorit ca luna Sextilis, redenumită august, să aibă tot 31 de zile, pentru a nu fi mai puțin importantă decât luna dedicată lui Cezar.

Pentru a face acest lucru posibil, structura calendarului a fost modificată, iar februarie a rămas definitiv cea mai scurtă lună a anului.

Corecția modernă: calendarul gregorian

În 1582, Papa Grigore al XIII-lea a observat că anul iulian avea o mică eroare. Anul real are cam 365,2422 zile, nu 365,25 zile.

Pentru corectare s-au stabilit reguli noi:

anii multipli de 4 sunt bisecți

anii multipli de 100 nu sunt bisecți

anii multipli de 400 rămân bisecți

Acest sistem e folosit și azi, iar februarie primește ocazional ziua de 29 pentru a menține calendarul sincronizat cu rotația Pământului.

Curiozități surprinzătoare despre februarie

Februarie e singura lună care poate avea mai puțin de patru săptămâni complete. Dacă începe într-o zi de luni, devine singura lună cu exact patru săptămâni perfecte.

În Evul Mediu, anul începea uneori în martie, iar februarie era ultima lună a anului. Ziua de 29 februarie apare doar o dată la patru ani, iar persoanele născute atunci sunt considerate extrem de rare.

Statistic, februarie e luna cu cele mai puține nașteri. În unele tradiții europene, această zi specială le permitea femeilor să ceară bărbații în căsătorie.

Explicația astronomică simplă

Pământul finalizează o rotație completă în jurul Soarelui în cam 365 de zile și șase ore. Aceste ore suplimentare se acumulează și formează o zi completă la fiecare patru ani, motiv pentru care apare anul bisect.

Durata scurtă a lunii februarie e rezultatul unei combinații fascinante de superstiții romane, decizii politice, reforme istorice și calcule astronomice. Deși pare o lună mai mică și uneori ignorată, februarie are un rol esențial în menținerea echilibrului calendarului și în sincronizarea timpului cu mișcarea reală a Pământului în jurul Soarelui.

