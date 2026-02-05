Acasă » Altceva Podcast » ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România. Care sunt zonele lovite de crivăț

ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România. Care sunt zonele lovite de crivăț

De: Irina Vlad 05/02/2026 | 08:43
ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România. Care sunt zonele lovite de crivăț
Cum va fi vremea în România / Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo nowcasting de vreme rea pentru mai multe județe din România. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de până la 90 km/h. Iată care este zonele care au intrat sub cod galben și portocaliu.

Este cod galben și portocaliu de vânt puternic în mai multe județe din România. Joi, 5 februarie, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting de vreme rea, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h. Avertizarea meteo este valabilă în intervalul 7:15 până la 12:00 – în județul Sibiu: Sibiu, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Roșia, Racoviță, Turnu Roșu, Boița.

ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România

De asemenea, în județul Caraș-Severin, ANM a emis o avertizare de cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h, în Moldova Nouă, Oravița, Anina, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Sasca Montană, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciuchici. Atenționarea a intrat în vigoare la ora 6:30 și este valabilă până la ora 10:00.

De asemenea, în județele Botoșani, Dolj, Iași și Olt, ANM a emis o avertizare meteo de ceată, vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețului sau chiciurei. Zonele vizate sunt:

Județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Cristinești, Avrămeni, George Enescu, Manoleasa, Păltiniș, Vlăsinești, Mileanca, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Mihălășeni, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Săveni, Concești, Mitoc, Adășeni;

Județul Olt: Slatina, Caracal, Balș, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Osica de Sus, Fărcașele, Radomirești, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Dăneasa, Dobrosloveni, Traian, Pleșoiu, Brâncoveni, Stoicănești, Bobicești, Redea, Schitu, Gostavățu, Pârșcoveni, Deveselu, Sprâncenata, Morunglav, Drăghiceni, Vulpeni, Vâlcele, Coteana, Brebeni, Bârza, Slătioara, Băbiciu, Stoenești, Perieți, Voineasa, Găvănești, Cezieni, Vlădila, Călui, Oboga, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Dobrețu, Ipotesti, Baldovinești; dăreni, Viișoara, Hănești, Săveni, Concești, Mitoc, Adășeni;

Județul Dolj: Craiova, Podari, Leu, Celaru, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Pielești, Bratovoești, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Teasc, Coșoveni, Drănic, Malu Mare, Robănești, Teslui, Țuglui, Drăgotești, Apele Vii, Rojiște, Almăj, Mischii, Ghindeni, Ghercești, Cârcea;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Mircești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni;

 

 

