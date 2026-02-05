Acasă » Știri » Cum ironiza Ruxandra Luca, în 2024, bărbații căsătoriți care comit adulter: „Să duceți totuși ceva și soției”

Cum ironiza Ruxandra Luca, în 2024, bărbații căsătoriți care comit adulter: „Să duceți totuși ceva și soției"

De: Alina Drăgan 05/02/2026 | 10:06
Ruxandra Luca este acum protagonista unui scandal de proporții! Specialista în parenting a fost surprinsă pe picior greșit, în compania unui chirurg căsătorit. Cum ironiza Ruxandra Luca, în 2024, bărbații căsătoriți care comit adulter? Impresiile pare că s-au schimbat între timp.

Ruxandra Luca pare că a trecut cu brio peste despărțirea de tatăl copiilor săi. După o relație de 20 de ani, cei doi s-au despărțit anul trecut, iar acum vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani este implicată într-o nouă poveste amoroasă, una cu iz adulterin. (Vezi mai multe detalii AICI).

Așa cum spuneam, recent, Ruxandra Luca a fost protagonista unui episod scandalos. Aceasta este prinsă într-o poveste amoroasă cu iz adulterin. Vedeta a fost surprinsă în brațele unui chirurg căsătorit. Iar cei doi nu par deloc că se află la început, după cum reiese și din imaginile în care apar împreună.

Ruxandra Luca și medicul căsătorit

Dacă acum se iubește cu foc cu medicul, în 2024, când încă nu se despărțise de fostul partener, Ruxandra Luca avea o altă părere despre bărbații căsătoriți care comit adulter.

„Merge bărbatul ieri, de 8 Martie, la o florărie. Cere întâi un buchet mare și frumos de lalele, pe care îl alege cu grijă, apoi alte câteva buchete cu flori de primăvară, despre care spune că sunt pentru profesoarele copiilor. Doamna de acolo e foarte amabilă și îl servește cu tot ce are nevoie, ba chiar spune că speră să-i devină client fidel.

În fine, plătește el ce are de plătit, pleacă, face câțiva pași spre mașină, la care florăreasa, după el, cu un fir de zambilă mov în mână:

-Domnu’, stați! Luați asta din partea mea…

El o privește nedumerit, ea îi explică nițel rușinată:

-Să duceți totuși ceva și soției.

Căci buchetul mare de lalele nu putea fi decât pentru amantă”, scria Ruxandra Luca, în mediul online, la momentul respectiv.

De ce a „divorțat” Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: ”Simt că e sfârșitul lumii”

Dieta Ruxandrei Luca. Ce mănâncă să nu pună niciun gram pe ea

 

Foto: Instagram

